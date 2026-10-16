WEC

Cadillac, 2027 WEC kadrosunu açıkladı: Taylor ve Da Costa takıma katıldı

Cadillac, Ricky Taylor ve Antonio Felix da Costa'nın 2027 yılında Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda fabrika takımı Jota adına yarışacağını açıkladı.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 16 Eki 2026 17:00

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Ricky Taylor ve Antonio Felix da Costa, gelecek ay Monza'da gerçekleştirilecek sezon finalinin ardından Sebastien Bourdais ve Alex Lynn'in yerini alacaklar.

Jack Aitken, Earl Bamber, Norman Nato ve Will Stevens ise gelecek sezon da takımda kalacak. Bununla birlikte, Cadillac'ın iki V-Series.R LMDh aracı için oluşturulacak sürücü kadrolarının nasıl şekilleneceği henüz açıklanmadı.

Jota takım patronu Sam Hignett, 2027 kadrosuyla ilgili şunları söyledi: "2027 sürücü kadromuz için son derece heyecanlıyız."

"Antonio ve Ricky gibi son derece yetenekli iki sürücüyü aramıza katıyoruz. İkisi de takımı yakından tanıyor ve nasıl çalıştığımızı biliyorlar."

"Her ikisi de takıma büyük bir deneyim getiriyor. Daha da önemlisi, takım çalışmasına yatkın isimler ve mevcut grubumuza sorunsuz şekilde uyum sağlayacaklar."

"Jack, Earl, Norman ve Will ile birlikte 2027 için son derece güçlü bir kadroya sahip olduğumuza inanıyoruz. Birlikte büyük başarılara imza atmak için gereken deneyime, hıza ve takım ruhuna sahibiz."

#12 Cadillac Hertz Team Jota Cadillac V-Series.R: Ricky Taylor

Photo by: FIA WEC / DPPI

Taylor, Cadillac'ın LMDh prototipine yabancı değil. 37 yaşındaki sürücü, 2025'in başından bu yana babasının sahibi olduğu WTR takımıyla IMSA SportsCar Şampiyonası'nda bu aracı kullanıyor.

Taylor'ın tam sezonluk bir WEC koltuğuna geçeceği, eylül ayında Lone Star Le Mans'ta sakatlanan Lynn'in yerine Jota adına yarışmaya başlamasından bu yana gündemdeydi.

Amerikalı sürücünün, yeni Hypercar programını başka bir IMSA sezonuyla birleştirmesi bekleniyor. Böylece Cadillac adına hem WEC hem de IMSA'da yarışan Jack Aitken ve Earl Bamber'in izinden gidecek.

Daytona 24 Saat yarışını iki kez kazanan Taylor, yeni takımıyla ilgili şunları söyledi: "2027 sezonunda Cadillac Hertz Team JOTA'ya katılacak olmaktan büyük onur duyuyorum."

"FIA Dünya Şampiyonası'nda tam zamanlı yarışmak daha önce hiç fırsat bulamadığım bir şey. Bu ihtimal beni heyecanlandırıyor. Uzun yıllardır podyumlar ve zaferler kazanan bir takıma katılacağım için mutluyum."

"IMSA'da geçirdiğim dönemden dolayı takımdaki birçok ismi ve sürücüyü zaten tanıyorum. Bu yıl Austin'de Cadillac Hertz Team JOTA ile yarışma fırsatı da buldum. Bu nedenle kendimi şimdiden evimde gibi hissediyorum. Başlamak için sabırsızlanıyorum!"

#35 Alpine Endurance Team Alpine A424: António Félix da Costa

Photo by: Alpine

Antonio Felix da Costa ise 2024 ve 2025 sezonlarında Hypercar'dan uzak kaldıktan ve 2026'da Alpine ile geçirdiği bir sezonun ardından Jota'ya geri dönüyor.

Renault Grubu'nun Hypercar programını 2026 sezonunun sonunda sonlandıracağını açıklamasının ardından Portekizli sürücü, şampiyonadaki kariyerini sürdürmek için farklı seçenekleri değerlendirmeye başlamıştı.

Da Costa'nın Jota ile ilişkisi ise güçlü kalmaya devam etti. Portekizli sürücü, takımın 2023'te müşteri Porsche 963 ile Hypercar kategorisine geçmesinden bir yıl önce, 2022'de Jota ile LMP2 şampiyonluğunu kazanmıştı.

Gelecek sezon Formula E'de Jaguar adına da yarışacak olan Da Costa, "Jota'ya geri dönmek benim için gerçekten çok özel."

"Bu takımla harika anılarım var, birlikte pek çok başarı elde ettik ve hâlâ burada çok sayıda arkadaşım var. Bu nedenle birçok açıdan eve dönmüş gibi hissediyorum.

"Aynı zamanda bu, beni son derece heyecanlandıran yepyeni bir mücadele. Takım, en üst seviyede neler yapabileceğini gösterdi. Ben de Cadillac Hertz Team JOTA'nın zaferler ve şampiyonluklar için mücadele etmesine yardımcı olmak gibi tek bir hedefle geri dönüyorum." dedi.

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- Motorsport.com Ekibi

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