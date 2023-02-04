ByKolles, Vanwall ticari markasına ilişkin davayı kaybetti, program risk altında

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Yaklaşık bir yıl önce ByKolles ekibinin Vanwall hiper aracını testler ve daha sonra Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'na katılım için hazırladığı ortaya çıkmıştı fakat işler şu anda karmaşık bir hal almış durumda.

Vanwall markasının, uluslararası arenada Vanwall markasını kullanmak isteyen ByKolles'in talebini reddettiği zaten söyleniyordu. Şimdi Avrupa Fikri Mülkiyet Ofisi'nin (EUIPO) ByKolles'in bunu yapmasını resmen yasakladığı ortaya çıktı.

Dolayısıyla takımın 2023 yılında Vanwall Racing adı altında WEC şampiyonasına katılması söz konusu değil. Vanwall ticari markası, 10 yıl önce İngiliz Sanderson International Marketing şirketi tarafından satın alındı.

Vanwall Vandervell LMH, ByKolles Racing Photo by: Vanwall Group

Alman ByKolles/PMC ile İngiliz girişimci Ian Sanderson'ın şirketi arasında, markanın kullanım hakkı için bir tür anlaşmazlık vardı ve sonunda EUIPO uzmanları Sanderson International Marketing'in yanında yer aldı.

Vanwall markası İngilizlere ait ve sadece onlar, gelecekte bu marka altında yarış ve yol araçları üretebilir.

Sonuç olarak, Kolles şirketi Vanwall Vandervell 680 hiper aracını yasadışı şekilde adlandırış oldu.

Araç şu anda WEC katılımcıları listesinde bu isimle görülüyor. WEC yönetmelikleri, dünya şampiyonasına katılmak isteyen herhangi bir takımın ya markanın, gerekli haklara sahip olmasını ya da markanın sahipleri ile markanın kullanımı için anlaşma yapmasını şart koşuyor.

Oysa iki gün önce alınan EUIPO kararı ByKolles'in ikisine de sahip olmadığını gösteriyor.

ByKolles'ten bir temsilci, bu karara itiraz edeceklerini açıkladı; Şimdilik takımın geleceği belirsizlik içerisine girdi.