ByKolles, yeni Vanwall LMH ile ilk testini başarıyla tamamladı

ByKolles Racing operasyon şefi Boris Bermes, yeni hibrit sisteme sahip olmayan Vanwall Vandervell LMH prototipi ile Çekya'da bulunan Most pistinde gerçekleştirdikleri iki günlük ilk testten mutlu ayrıldıklarını söylüyor.

Autosport'a konuşan Bermes, "Yeni bir araca göre çok iyi bir test oldu. Amacımız aracı tanıtmaktı, tam bir anlamıyla bir test yapmak değildi. Fakat her şey iyi gidince devam ettik ve programı teste dönüştürdük."

"Tüm önemli şeyleri sıraya sokmuş durumdayız, artık uygun bir test programı planlamaya başlayabiliriz."

"Bir sonraki adım, farklı pistlere gitmek ve aracı farklı koşullarda test etmek." dedi.

Gibson tarafından üretilen V8 güç ünitesini kullanan Vanvall, Perşembe günü 100 turu aşkın test yaptı. Testin ikinci günü ise hava koşulları nedeniyle bu sınıra ulaşılamadı.

Testte yer alan pilotlar ise takımın daha önce test pilotu olarak görev yapacağını duyurduğu, Honda's Touring Car World Cup yarış galibi Esteban Guerrieri ve Tom Dillmann oldu.

Aracın geçtiğimiz hafta Almanya'daki Zweibrucken havalimanında gerçekleşen ilk sürüşünde ise 1993 Le Mans 24 Saat galibi Christophe Bouchut direksiyona geçmişti.

Photo by: ByKOLLES Racing