ByKolles, yeni Vanwall LMH ile ilk testini başarıyla tamamladı

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ByKolles Racing operasyon şefi Boris Bermes, yeni hibrit sisteme sahip olmayan Vanwall Vandervell LMH prototipi ile Çekya'da bulunan Most pistinde gerçekleştirdikleri iki günlük ilk testten mutlu ayrıldıklarını söylüyor.

Autosport'a konuşan Bermes, "Yeni bir araca göre çok iyi bir test oldu. Amacımız aracı tanıtmaktı, tam bir anlamıyla bir test yapmak değildi. Fakat her şey iyi gidince devam ettik ve programı teste dönüştürdük."

"Tüm önemli şeyleri sıraya sokmuş durumdayız, artık uygun bir test programı planlamaya başlayabiliriz."

"Bir sonraki adım, farklı pistlere gitmek ve aracı farklı koşullarda test etmek." dedi.

Gibson tarafından üretilen V8 güç ünitesini kullanan Vanvall, Perşembe günü 100 turu aşkın test yaptı. Testin ikinci günü ise hava koşulları nedeniyle bu sınıra ulaşılamadı.

Testte yer alan pilotlar ise takımın daha önce test pilotu olarak görev yapacağını duyurduğu, Honda's Touring Car World Cup yarış galibi Esteban Guerrieri ve Tom Dillmann oldu.

Aracın geçtiğimiz hafta Almanya'daki Zweibrucken havalimanında gerçekleşen ilk sürüşünde ise 1993 Le Mans 24 Saat galibi Christophe Bouchut direksiyona geçmişti.

Bouchut completed shakedown of ByKolles Vanwall LMH Hypercar last week at Zweibrucken airfield Photo by: ByKOLLES Racing

ByKolles, şampiyonadaki yerini koruyamamasına rağmen LMH projesi üzerinde sıkı çalışmaya devam ediyor.

Takım, WEC'in onları memnuniyetle karşılaması durumunda 2012-13'te LMP2, 2014'ten 2019-20'ye kadar ise LMP1'de yarıştığı seriye geri dönmek için hevesli.

ByKolles'ın kendi bünyesinde tasarladığı ve ürettiği yeni LMH aynı zamanda 1000 beygir/1000 kilogram'lık bir hibrit yol aracının geliştirilmesine de katkıda bulunacak.

ByKolles, 1958'de Formula 1'in ilk takımlar şampiyonu unvanını kazanan İngiliz Vanwall Formula 1 takımının isim haklarını da almış durumda. Aracın model adı, Vanwall patronu Tony Vandervell'e bir saygı niteliği taşıyor.