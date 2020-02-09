ByKolles, WEC'in Spa ve Le Mans ayağında seriye geri dönecek

Colin Kolles'in takımının Nisan'da yapılacak Spa 6 Saat ve Haziran'da yapılacak Le Mans 24 Saat ile beraber geri dönmesi, WEC'in LMP1 sınıfını çeşitlendirecek.

Sınıf, bu ay yapılacak COTA ayağında yarışacak 3 araç ile tarihinin en az katılımcı sayısı ile mücadele edecek. ByKolles, senenin ilerleyen vakitlerinde tanıtılacak olan yeni hiper aracına odaklanmak için 2019/20 WEC sezonunu es geçmişti, ancak mevcut sezonda bazı yarışlara katılma ihtimalini ortaya koymuşlardı.

Motorsport.com'un öğrendiği bilgilere göre ENSO CLM P1/01 aracı Spa ve Le Mans'da son yarışlarına çıkacak ve araca Belçika yarışı öncesi test edilecek olan pek çok güncelleme getirildi.

Takımın geçen senenin başında turboşarjlı NISMO motorundan Gibson V8 4.5 litrelik atmosferik motor geçmesinden sonra araçta bu motor kullanılmaya devam edilecek.

Ginetta'nın Austin yarışını es geçmesinden sonra gride geri döndüğünü varsayarsak, Spa ve Le Mans gridlerinde ikinci Rebellion R-13'ün geri dönüşüyle beraber toplam 7 tane LMP1 aracı bulunacak.