ByKolles, "uygun bulunursa" Vanwall LMH ile WEC'de yarışmaya hazır

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Takım sahibi Colin Kolles, gelecek ay testlere başlanması planlanan aracın fotoğrafının yayınlanmasının ardından açıklama yaptı.

Açıklama, WEC takımının bu yılki şampiyona için Vanwall Racing bayrağı altında katılmasının reddinin ardından geldi.

Kolles, Autosport'a, "Eğer uygun bulunursa, yarışmaya hazır olacağız." dedi.

Kolles, WEC'in, gelecek yıl Porsche ve Cadillac'ın gelmesiyle birlikte Hypercar sınıfında Vanwall'a da yer açıp açmayacağı sorulduğunda, "Bu benim tartışmam gereken bir şey değil çünkü bizim elimizde değil."

"Sadece, çok yüksek standartta bir ürün inşa ettiğimizi söyleyebilirim." dedi.

Kolles, yeni prototipin Nisan ayının ilk haftasında testlere başlayacağını söyledi.

İlk sürüşlerin Çek Cumhuriyeti'ndeki Most pistinde yer alacağı düşünülüyor.

Kolles, araçtaki ilk turları kimin atacağına dair henüz karar alınmadığını ancak büyük olasılıkla Tom Dillmann ve Esteban Guerrieri'nin olacağını söyledi.

Kolles, "Şu anda planlarını kontrol ediyoruz." dedi.

Kolles, aracın yarışıp yarışmayacağına dair belirsizliğe rağmen, tasarımın bir yol otomobili ve pist günü etkinliklerinin temelini oluşturacağı için Vanwall LMH'yi geliştirmeye devam ediyor.

"Her zaman, 1000 bhp ve 1000 kilogramlık bir hibrit yol aracı üreteceğimizi söyledik ve yapacağımız şey de bu."

ByKolles Vanwall LMH Hypercar Photo by: ByKOLLES Racing

Kolles takımın, 2022 WEC katılımının neden reddedildiği konusunda bilgilendirilmediğinden bahsetti.

Kolles, "Katılımımızın kabul edilmediği dışında yazılı olarak hiçbir şey yok."

"Nedenlerin tamamını bilmiyorum." dedi.

Kolles, takımın, WEC'e girdiğinde Sebring'de yarışamayacağını ve seriye Spa'da katılacağını her zaman açıkça belirttiğini söyledi.

Kolles, hibrit olmayan LMH'nin, Covid ve Brexit yüzünden ortaya çıkan tedarik zinciri sorunları nedeniyle ertelendiğini açıkladı.

Takımın WEC katılımı onaylansaydı, araç Spa hazırlıkları için şimdiden testte olacaktı.

Kolles, "Daha erken sürüş yapabilirdik ama katılımımızın kabul edilmediğini öğrendikten sonra acele etmemiz gerek yoktu." dedi.

Kolles, Vanwall isminin hakları üzerinde bir çekişme olmadığını öne sürdü.

"İsim bize ait; biz tescil ettirdik."

Vanwall Group olarak bilinen İngiliz merkezli bir kuruluş, 1958 Formula 1 takımlar şampiyonluğunu kazanan VW5'in altı kopyasını üretme planlarını açıklamıştı.

Vandervell LMH, Almanya'daki ByKolles genel merkezinde tasarlandı ve ağırlıklı olarak takım tarafından üretildi.

Araç, CLM P1/01'de kullanılan üç motorun sonuncusu olan normal emişli 4.5 litrelik Gibson V8 ile çalışıyor.