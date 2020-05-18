ByKolles, Le Mans için hazırlıklara başladı

FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın en üst sınıfında mücadele eden ByKolles, Şubat ayında açıklanan Le Mans 24 Saat katılımcı listesinde yer almıyordu.

Avusturyalı ekip, Spa WEC yarışına da katılacağının sözünü vermesine rağmen yedek listede ikinci sırada yer alabilmişti.

Bununla birlikte, o zamandan bu yana beş araç Le Mans 24 Saat'tan çekildi. Corvette Racing fabrika C8.R'lerini yarıştan çekerken, Porsche GTE Pro ekibi de araç sayısını dörtten ikiye indirdi ve SRT41 ekibi de yarıştan çekildi.

Henüz Automobile Club de l'Ouest tarafından onaylanmamış olsa da, ByKolles'ın Gibson destekli ENSO CLM P1 / 01'i artık Spa ve Le Mans'ta yarışacak.

Motorsport.com, güncellenen aracın Cuma günü Nurburgring'de piste çıkarıldığını öğrendi.

Sürüşü kimliği henüz açıklanmayan bir sürücü ile paylaşan Tom Dillmann, testin "düzgün" gittiğini söyledi.

Fransız pilot, "Bu testi bir şeyleri başlatmak ve yaptığımız değişiklikleri doğrulamak için yaptık. Takım yakında gerçekleşecek olan bir sonraki resmi testten önce tepki verebilir ve analizler yapabilir." dedi.

Dillmann, Şubat ayında Le Mans giriş listesinde yer alan tek ByKolles sürücüsüydü.

Geçen yıl Le Mans'ta Dillmann ve Paolo Ruberti ile aracı paylaşan Oliver Webb, İngiltere'deki mevcut koronavirüs karantinası nedeniyle teste katılamadı.

Le Mans için 62 araçlık gridde 7 LMP1, 26 LMP2, 7 GTE Pro ve 22 GTE Am aracı yer alacak.