ByKolles Le Mans Hiperaraç tasarımının bu sene yarışmaması bekleniyor

2021 için yayınlanan WEC katılımcı listesinde ise ByKolles'in adı yer almamıştı ve takım patronu Colin Kolles, takımın ortak kararla seriye katılmama kararı aldığını açıkladı.

Takım, 2019/20 sezonunda, yeni LMH aracına odaklanmak amacıyla, ENSO CLM P1/01 LMP1 aracı ile tam zamanlı katılımdan çekilmişti ve sadece Spa 6 Saat ve Le Mans 24 Saat yarışlarında yer almıştı.

Motorsport.com'a konuşan Kolles, Gibson V8 motoru kullanan yeni hibrit olmayan LMH aracının "yakın zamanda hazır" olacağını ve ilk testin Şubat ayına planlandığını söyledi.

Neden araç için WEC katılımına karşı olduğu sorusunu yanıtlayan Kolles şu yanıtı verdi: "WEC organizasyonunun yaptığı bazı şeylerden mutlu değiliz ve bu sebeple seriye katılmama kararı aldık."

ByKOLLES Project LMH Fotoğraf: ByKOLLES Racing

Kolles yaptığı yorumları açıklamayı reddetti, ancak çıkan dedikodulara göre 2021 için yapılan WEC takviminde yarış sayısının, geçen seneki sekiz yarıştan, altı yarışa düşürülmesinin ardından istenen giriş ücreti fiyatları takımı tatmin etmedi.

Ancak Kolles, üretilen aracın gelecekte yarışacağını doğruladı: "Aracımız bir gün yarışacak, ancak yarışmak için herhangi bir baskı altında değiliz."

LMH aracının "90'ının kendi dizaynları" olduğunu açıklayan Kolles, araç için yapılacak olan shakedown'ın, Tom Dillmann ve Oliver Webb gibi takımla daha önceden çalışmış isimlerin yanında Joao Paulo de Oliveira tarafından da yapılabileceğini söyledi.