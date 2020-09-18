ByKolles, 2021 WEC hiper araç tasarımının fotoğraflarını yayınladı

FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın LMP1 sınıfında 2014 yılından beri, ENSO CLM P1/01 şasisi ile yarışan ByKolles, serideki tamamen yeni dizayn gerektiren hiper araç döneminin başlangıcı ile beraber seride yarışmaya devam edeceğini açıklamıştı.

Şu anda ise takım, "PMC Project LMH" olarak tanıttığı aracın, aralarında pist günü ve yarış aracı versiyonunun da bulunduğu, üç farklı versiyonunun fotoğraflarını yayınladı.

ByKOLLES LMH trackday version Photo by: ByKOLLES Racing ByKOLLES LMH road car Photo by: ByKOLLES Racing

Son ismine karar verilmeyen araç, 2021 WEC sezonunda LMH araçları ile yarışacak olan Toyota ve Glickenhaus'un yanında, Renault'nun sahip olduğu Alpine adına yarışacak Rebellion R-13 LMP1 aracına karşı mücadele edecek.

Yol aracı versiyonunun hibrit sistem yardımıyla 1000 beygir güç üretmesi beklenirken, LMH versiyonu normal V8 motoru ile 700 beygir gücü üretecek ve 1040 kilogram ağırlığında olacak.

Her ne kadar 2021 sezonunun Mart ayında Sebring'de yapılacak olan başlangıcında takımın seriye katılması beklense de ByKolles, sezona giriş yapacağı araç sayısını açıklamadı. Aracın yol aracı versiyonunun, 2021'in ilk çeyreğinde tanıtılması hedefleniyor.