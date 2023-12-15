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Button, WEC 2024'te Porsche-Jota ekibi için yarışacak

Tam zamanlı bir rekabete dönme hayalini WEC ile taçlandıran Jenson Button, Rasmussen ve Hanson ile birlikte #38 numaralı 963 LMDh ile Hypercar Sınıfında fırtına gibi esecek.

Editör Burak Yasul
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Jenson Button, Rick Ware Racing Ford Mustang

Button, Jota takımının bir üyesi olarak Porsche ile 2024 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası sezonunda yer alacak.

2009 F1 Dünya Şampiyonu'nun İngiliz takıma katılacağı söylentileri bir süredir devam ediyordu. Katılımcı listesinde yer alan Oliver Rasmussen ve pazartesi öğleden sonra açıklanan Philip Hanson'ın yer aldığı #38 numaralı 963 LMDh kadrosu Button'ın imzasıyla tamamlamış oldu.

Perşembe akşamı, otomobilin üzerinde genellikle pilotların isimlerinin yazıldığı yerde 'F1 Dünya Şampiyonu' yazısının etiketinin söküldüğünü gösteren bir video yayınlayarak akıllarda soru işaretinin oluşmasını sağlamışlardı. 

Button böylece, geçen yılki Le Mans 24 Saat yarışında Garage56'nın NASCAR Camaro'su ve özellikle de Weissach prototipi hakkında iyi bir fikir edinmesini sağlayan JDC-Miller Motorsports Porsche ile Petit Le Mans'taki  yarışı da dahil olmak üzere çeşitli serilerde birkaç düzensiz yarıştan sonra tam zamanlı yarışmaya dönme arzusunu taçlandırıyor.

Bir hatırlatma olarak, Will Stevens, Norman Nato ve Callum Ilott'u, pazartesi günü İngiliz ekibi tarafından yapılan açıklamada belirtildiği gibi, Jota'nın #12 numaralı ikinci Porsche'sinin kokpitinde göreceğiz.

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