Button, Le Mans'a dönmeyi hedefliyor

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Button, F1'den emekli olmasının ardından çeşitli serilerde yer alsa da büyük serilerde tam zamanlı olarak yarışmamayı seçti.

Son olarak geçtiğimiz yıllarda Extreme E'de yarışmıştı ve bu yıl Nitro Rallycross'ta mücadele edecek. 2009 F1 dünya şampiyonu, gelecekte bir üreticiyle anlaşma yapma hedefiyle daha önce Le Mans 24 Saat'i de denedi.

Button şimdi Le Mans 24 Saat'e yeniden dönmek istiyor ve bunun için seçeneklerine bakıyor.

RACER'a konuşan Button, "Le Mans 24 Saat'te olmayı özlediğimi hissediyorum."

"Orada daha önce bir kez SMP ile yarışmıştım. Bu, benim için harika bir deneyimdi ve aracı kullanmak eğlenceliydi."

"Toyota gibi bir üreticiyi yenmeniz mümkün değil ama gerçekten iyi bir deneyimdi."

"Aslında bunu, gelecekte bir üreticiyle Le Mans'ta yer almak adıma, deneyimim olsun diye yapıyordum. Fakat gerçekleşen bir şey yoktu ve ben de bir sürücü olarak zaten pek üzerine düşmedim çünkü başka şeylerle çok meşguldüm."

"Fakat tekrar Le Mans yapmak istiyorum. Bunu GT'de de yapabilirim, ki önümüzdeki yıl GT3 araçlarına geçilecek. Bu nedenle gelecekte Le Mans için pek çok olasılık var."

"Muhtemelen yapacağım diğer şey bu olacak. Belki biraz GT3 yarışına katılırım çünkü kendi takımım var." dedi.

Button ayrıca IMSA gibi diğer serilerde tam zamanlı olarak yarışmayacağını çünkü bunu yaptığı takdirde ailesinden uzak kalmak zorunda olduğunu ve bunu da istemediğini belirtti.