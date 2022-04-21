Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Ferrari, tamamen yeni 296 GT3'ü ilk kez Fiorano'da piste çıkardı
WEC Haberler

Button, Le Mans'a dönmeyi hedefliyor

Eski F1 şampiyonu Jenson Button, gelecekte Le Mans 24 Saat'e geri dönmeyi hedefliyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Button, Le Mans'a dönmeyi hedefliyor
Haberi dinle

Button, F1'den emekli olmasının ardından çeşitli serilerde yer alsa da büyük serilerde tam zamanlı olarak yarışmamayı seçti.

Son olarak geçtiğimiz yıllarda Extreme E'de yarışmıştı ve bu yıl Nitro Rallycross'ta mücadele edecek. 2009 F1 dünya şampiyonu, gelecekte bir üreticiyle anlaşma yapma hedefiyle daha önce Le Mans 24 Saat'i de denedi.

Button şimdi Le Mans 24 Saat'e yeniden dönmek istiyor ve bunun için seçeneklerine bakıyor.

RACER'a konuşan Button, "Le Mans 24 Saat'te olmayı özlediğimi hissediyorum."

"Orada daha önce bir kez SMP ile yarışmıştım. Bu, benim için harika bir deneyimdi ve aracı kullanmak eğlenceliydi."

"Toyota gibi bir üreticiyi yenmeniz mümkün değil ama gerçekten iyi bir deneyimdi."

"Aslında bunu, gelecekte bir üreticiyle Le Mans'ta yer almak adıma, deneyimim olsun diye yapıyordum. Fakat gerçekleşen bir şey yoktu ve ben de bir sürücü olarak zaten pek üzerine düşmedim çünkü başka şeylerle çok meşguldüm."

"Fakat tekrar Le Mans yapmak istiyorum. Bunu GT'de de yapabilirim, ki önümüzdeki yıl GT3 araçlarına geçilecek. Bu nedenle gelecekte Le Mans için pek çok olasılık var."

"Muhtemelen yapacağım diğer şey bu olacak. Belki biraz GT3 yarışına katılırım çünkü kendi takımım var." dedi.

Button ayrıca IMSA gibi diğer serilerde tam zamanlı olarak yarışmayacağını çünkü bunu yaptığı takdirde ailesinden uzak kalmak zorunda olduğunu ve bunu da istemediğini belirtti.

 

paylaşım
yorumlar
Ferrari, tamamen yeni 296 GT3'ü ilk kez Fiorano'da piste çıkardı
Önceki haber

Ferrari, tamamen yeni 296 GT3'ü ilk kez Fiorano'da piste çıkardı
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Schumacher: "Ferrari'nin Sainz'la devam edeceği açıktı" Emilia Romagna GP
Formula 1

Schumacher: "Ferrari'nin Sainz'la devam edeceği açıktı"

Alonso: "Ferrari ile olan farkı kapatacağımızı düşünmek fazla iyimserlik olur" Emilia Romagna GP
Formula 1

Alonso: "Ferrari ile olan farkı kapatacağımızı düşünmek fazla iyimserlik olur"

Wolff: "Sorunlar yaşarken güncelleme getirmenin anlamı yok" Emilia Romagna GP
Formula 1

Wolff: "Sorunlar yaşarken güncelleme getirmenin anlamı yok"

Son Haberler

Button, Le Mans'a dönmeyi hedefliyor
WEC WEC

Button, Le Mans'a dönmeyi hedefliyor

Ferrari, tamamen yeni 296 GT3'ü ilk kez Fiorano'da piste çıkardı
WEC WEC

Ferrari, tamamen yeni 296 GT3'ü ilk kez Fiorano'da piste çıkardı

ByKolles, yeni Vanwall LMH ile ilk testini başarıyla tamamladı
WEC WEC

ByKolles, yeni Vanwall LMH ile ilk testini başarıyla tamamladı

Yeni ByKolles-Vanvall aracı ilk kez görücüye çıktı
WEC WEC

Yeni ByKolles-Vanvall aracı ilk kez görücüye çıktı

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.