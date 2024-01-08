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Button, Le Mans 24 Saat'e "uzun süre" katılmayı planlıyor

Jenson Button, WEC ve Le Mans 24 Saat'e uzun yıllar katılma planı yapıyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Jenson Button, Chevrolet Camaro ZL1

F1'den ayrıldıktan sonra farklı serilerde yer alan fakat tam zamanlı olarak yarışmamayı tercih eden Jenson Button, yeni sezonda pistlere dönecek.

Hertz Team JOTA ile WEC'te tam sezon yarışacak Button, WEC'in internet sitesine konuştu.

Button, "Hertz Team JOTA ile harika bir fırsat yakaladım. Bu takımı birkaç yıldır takip ediyorum ve orada pek çok arkadaşım var."

"Rekabetin çok yüksek olduğu en ilginç serilerden birinde, büyük üreticilerle birlikte özel bir takımda mücadele etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."."

"Emekli olduktan sonra 2018'de WEC'te ve Japonya'daki Super GT'de yarıştım. Daytona 24 Saat de dahil olmak üzere pek çok şey denedim fakat sadece ara sıra direksiyona geçerek en iyisini yapamayacağımı hissettim."

"Sonunda, bu yıl WEC'te neler başarabileceğimizi görmek için tam sezon yarışmaya karar verdim." dedi.

#40: Wayne Taylor Racing with Andretti, Acura ARX-06, GTP: Jenson Button, #10: Wayne Taylor Racing with Andretti, Acura ARX-06, GTP: Marcus Ericsson

Fotoğraf: Richard Dole / Motorsport Images

#40: Wayne Taylor Racing with Andretti, Acura ARX-06, GTP: Jenson Button, #10: Wayne Taylor Racing with Andretti, Acura ARX-06, GTP: Marcus Ericsson

Sonrasında Hypercar araçlarını daha önce kullandığı araçlarla kıyaslaması istendi.

Button, "Formula 1 araçları inanılmaz bir teknolojiye sahip. Bence aerodinaminin zirvesi fakat Hypercar kadar gelişmiş değiller. LMDh'de direksiyonun işlevini açıklayan 38 sayfalık talimatlar var. O kadar çok düğme var ki, herhangi bir sorun için aynı anda birden fazla çözüm oluyor."

"Alışmak biraz zaman alıyor."

"Yine de bunlar dünyanın en havalı otomobilleri. Çocukken bir otomobil çizmiş olsaydım, bu bir hypercar olurdu!" dedi.

Sonrasında Le Mans 24 Saat'e katılacağı için heyecanlı olduğunu dile getirdi.

"Le Mans'ı 80'li yıllarda izlemiştim, oraya geri dönmek harika bir macera olacak."

"Takımdaki atmosfer, takım arkadaşınızın ana rakibiniz olduğu Formula 1'den çok farklı."

"Herkes Le Mans'ın sadece bir dayanıklılık yarışı olduğunu düşünüyor ama öyle değil: herkes 24 saat boyunca elinden gelenin en iyisini yapıyor! Ayrıca herkes yaklaşık 40 saat ayakta kalıyor. Sabah uyanıp yarışa gidemezsiniz."

"Le Mans duygularla ilgili bir spor. Kazansanız da kaybetseniz de, kaza yapsanız da bitirseniz de - sadece ağlamak istersiniz! Takım arkadaşlarınızla o kadar çok şey yaşıyorsunuz ki, yarışın bitmiş olmasından mutluluk duyuyorsunuz."

"Sadece iki kez katıldığıma inanamıyorum! Önümüzdeki yıllarda bu sayıyı artırmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

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