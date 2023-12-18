Button, F1'in 'teknolojik olarak' WEC kadar gelişmiş olmadığını iddia etti

2009 F1 Dünya Şampiyonu Jenson Button, Phil Hanson ve Oliver Rasmussen ile birlikte Jota Sport Porsche 963 hypercar ile yarışmak üzere 2024 yılında tam zamanlı olarak üst düzey motor sporlarına geri dönüyor.

Serinin en üst sınıfında Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'na katılacak olan Button, böylece Monako Grand Prix'sini kazanarak motor sporlarının 'Üçlü Tacı'na ikinci bir halka eklemek amacıyla ünlü Le Mans 24 Saat yarışına katılma şansına sahip olacak.

F1'in son 20 yılda normal içten yanmalı basit motorlardan uzaklaşıp enerji geri kazanım sistemli hibrid güç ünitelerini kullanmaya başlamasıyla birlikte teknolojik açıdan çok daha gelişmiş bir hale geldiğini söyleyen Button, F1 araçlarının hala WEC'in hiper otomobil sınıfının temsil ettiği teknolojik mucizelere yaklaşamadığına inanıyor.

Üst düzey motor sporlarına dönüşü hakkında BBC'ye konuşan Button, yarışırken daha iyi bir insan olduğunu ve hâlâ en iyi halinde hissettiğini itiraf etti ve karısından başarılı bir şekilde izin aldığını söyleyerek şaka yaptı.

Button, F1'den 2016 sonunda emekli oldu. Ancak birkaç ay sonra Monaco GP'de McLaren'de Fernando Alonso'nun yerine İspanyol Indy 500'e katılırken tek seferlik bir yarış için geri dönmüştü. Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'ndaki sezonunda 44 yaşında olacak.

Button, WEC makinelerini F1 ile karşılaştırdığında nasıl gördüğünü açıkladı.

Button, "F1 araçlarında teknoloji tavan yapmış durumda ve aero [dinamik tasarımın] zirvesi ve onlar dünyanın en iyi takımları."

Fotoğraf: JEP / Motorsport Images #38 Hertz Team JOTA Porsche 963: Norman Nato

"Ancak teknolojik açıdan hiper otomobiller kadar gelişmiş değiller. LMDH [hiper otomobiller] sadece direksiyon simidinin ne işe yaradığını 38 sayfa boyunca anlatıyor. O kadar çok düğme ve aynı konu için o kadar çok farklı şey var ki..."

"Öğrenecek çok şey var. Şaşırtıcı miktarda şey var ve aklınızı başınızdan alıyor ve alışması biraz zaman alıyor."

"Çok akıllıca ama çok karmaşık ve farklı bir pilot tipi gerektiriyor. Pistte beceriye ihtiyacınız var ama aynı zamanda mühendislikte de uzman olmanız gerekiyor." dedi.

Button 2023'te Le Mans 24 Saat'te Hendrick Motorsport için 'yenilikçi' sınıfta modifiye edilmiş bir NASCAR Chevrolet Camaro ZL1 kullanarak yarıştı. 2024'te Jota ile Circuit de la Sarth'ta [Le Mans] boy göstereceğinden tamamen farklı bir konsept araç.

F1 Dünya Şampiyonu ayrıca 2023'ün sonunda IMSA'da bir defaya mahsus olmak üzere JDC-Miller ile Road Atlanta'daki Petit Le Mans'ta yarıştı ve takım arkadaşlarıyla birlikte yarışı 23. sırada tamamladı.

Button, "Hiper araçlar gelmiş geçmiş en havalı görünen otomobiller."

"Çocukken bir otomobil çizseydim bu bir hiper otomobil olurdu."

"1980'lerde Le Mans'ı izlerdim. Bu takım atmosferi, takım arkadaşlarınızın yenmeniz gereken ilk kişi olduğu F1'den çok farklı. Dayanıklılık yarışlarında yarışları kazanmak için aracı geliştirmek üzere takım arkadaşlarınızla birlikte çalışırsınız." dedi.