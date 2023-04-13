Buemi: "Portimao'da en büyük tehdit Ferrari olacak"

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Sebring'deki mücadelede elini tamamen açan ve iki tur farkla galibiyete ulaşan Toyota, kalabalıklaşan gride ve Hypercar kurallarıyla değişen dengelere rağmen halen en büyük tehdit.

Yine de mevcut durumun doğru resmi vermediğinde ısrar eden Sebastien Buemi'ye göre Portimao'daki mücadeleye kadar konuşmak doğru değil.

Buemi, Toyota'nın Sebring 1000 Mil'deki iki turluk galibiyet farkının temsil edici olmayan bir sonuç olduğuna ve Portimao'daki altı saatlik yarışın Hypercar sınıfındaki rakiplerinin 2023'te ne kadar rekabetçi olacağına dair daha iyi bir resim sunacağına inanıyor.

Sebring'de #8 Toyota ile ikinciliğe ulaşan Buemi, "Fark büyük görünüyordu çünkü günün sonunda iki tur farkla kazandık."

"Ama geçiş yapmadık, stratejide ya da trafikte hata yapmadık ve herhangi bir temas yaşamadık.Sekiz saatin sonunda büyük bir fark varmış gibi görünüyordu ama tur zamanları açısından öyle değildi."

"Sebring özel bir pist, bu yüzden herkesin performans açısından nerede olduğuna dair henüz net bir resme sahip olduğumuzdan emin değilim; Portimao bize çok daha net bir gösterge sunacak."

"Ayrıca rakiplerimizin çoğunun şampiyonada yeni olduğunu ve her yarışta dik bir öğrenme eğrisine sahip olacaklarını, dolayısıyla gittikçe daha iyi olacaklarını aklımızda tutmamız gerekiyor."

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen Photo by: JEP / Motorsport Images

Sebring'de Antonio Fuoco'nun güçlü performansıyla pole pozisyonuna ulaşan Ferrari fabrika takımı AF Corse Ferrari'den güçlü bir meydan okuma bekleyen Buemi, "Sebring'den sonra Ferrari'nin en büyük tehdit olacağını söylemek zorundasınız."

"Çok hızlıydılar ve dayanıklıydılar; gerçekten epey etkilendim."

"Portimao'daki sonucu tahmin edemiyorum, nitekim birkaç faktör var; bunlardan ilki farklı bir Performans Dengesi'ne sahip olmamız."

"Ayrıca rakiplerimizin çoğu yakın zamanda Portimao'da test yaptı, ancak biz geçen yıl Nisan ayından bu yana ilk kez orada piste çıkacağız."

"Bu da doğru ayarları ve lastik stratejilerini bulmak için antrenman seansları sırasında çok çalışmamız gerektiği anlamına geliyor." dedi.