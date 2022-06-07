Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / Detaylı 2022 Le Mans 24 Saat İzleme Rehberi Sonraki / Lopez: "Glickenhaus ve Alpine, Toyota için Le Mans'ı 'çok zor' kılacak"
WEC Haberler

Brown: "Henüz WEC'e katılıp katılmayacağımıza karar vermedik"

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, henüz Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda yer alıp almayacaklarına karar vermediklerini dile getirdi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Brown: "Henüz WEC'e katılıp katılmayacağımıza karar vermedik"
Haberi dinle

McLaren son dönemde motor sporlarındaki varlığını artırma kararı aldı ve önce IndyCar, sonra Extreme E son olarak da Formula E'ye giriş yaptılar.

Artık Formula 1 de dahil olmak dört farklı seride aktif şekilde yer alan McLaren, bir sonraki hedef olarak Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nı belirlemiş durumda.

Fakat McLaren, ne kadar çok seride yer alırsa o kadar çok alanla uğraşması gerekecek ve bunun da F1 programını etkilemesinden endişe duyuluyor.

Yine de WEC, dünyanın en büyük serilerinden birisi olduğu için hiç şüphesiz McLaren markası için değerli bir yer olabilir.

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, henüz bu konudaki kararlarını vermediklerini doğruladı fakat önlerinde bunun için yeterli vakit olduğunu söyledi.

Brown, şöyle dedi: "Dünya Dayanıklılık Şampiyonası hakkındaki kararımızı henüz vermedik."

"Bu şampiyonayı seviyoruz fakat şu anda kendimizi tamamen Formula E'ye entergre etmeye ve mümkün olan en iyi hale getirmeye odaklanmamız gerekiyor."

"Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın gidişatı göz önüne alındığında, eğer 2024/25 sezonunda seviye gireceksek, önümüzde karar vermek için yeterli vakit var."

"Bu yüzden de gayet rahatız."

Brown, WEC'e giriş kararının tek başına McLaren Racing'in kararı olmayacağını da dile getirdi.

Brown, "Otomotiv tarafında bildiğiniz üzere bazı değişiklikler yaşanıyor."

"Eğer bu şampiyonaya girecek olsaydık, bunun otomotiv tarafıyla bağlantılı şekilde olacağını düşünüyorum."

"Bu, yıl içerisinde karar vermemiz gereken bir şey olacak." dedi.

McLaren logo

McLaren logo

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Detaylı 2022 Le Mans 24 Saat İzleme Rehberi
Önceki haber

Detaylı 2022 Le Mans 24 Saat İzleme Rehberi
Sonraki haber

Lopez: "Glickenhaus ve Alpine, Toyota için Le Mans'ı 'çok zor' kılacak"

Lopez: "Glickenhaus ve Alpine, Toyota için Le Mans'ı 'çok zor' kılacak"
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Le Mans 24 Saat 1. antrenman: #8 Toyota, ilk seansta Glickenhaus'un önünde lider Le Mans 24 Saat
Le Mans

Le Mans 24 Saat 1. antrenman: #8 Toyota, ilk seansta Glickenhaus'un önünde lider

Alonso, Bakü'de Schumacher'in rekorunu kıracak Azerbaycan GP
Formula 1

Alonso, Bakü'de Schumacher'in rekorunu kıracak

Steiner, pilotlarıın uyardı: "Bakü'de kaza yapmamalıyız" Azerbaycan GP
Formula 1

Steiner, pilotlarıın uyardı: "Bakü'de kaza yapmamalıyız"

Son Haberler

Lopez: "Glickenhaus ve Alpine, Toyota için Le Mans'ı 'çok zor' kılacak"
Le Mans Le Mans

Lopez: "Glickenhaus ve Alpine, Toyota için Le Mans'ı 'çok zor' kılacak"

Brown: "Henüz WEC'e katılıp katılmayacağımıza karar vermedik"
WEC WEC

Brown: "Henüz WEC'e katılıp katılmayacağımıza karar vermedik"

Detaylı 2022 Le Mans 24 Saat İzleme Rehberi
Le Mans Le Mans

Detaylı 2022 Le Mans 24 Saat İzleme Rehberi

2022 Le Mans 24 Saat'e kimler katılacak?
Le Mans Le Mans

2022 Le Mans 24 Saat'e kimler katılacak?

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.