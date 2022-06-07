Brown: "Henüz WEC'e katılıp katılmayacağımıza karar vermedik"

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McLaren son dönemde motor sporlarındaki varlığını artırma kararı aldı ve önce IndyCar, sonra Extreme E son olarak da Formula E'ye giriş yaptılar.

Artık Formula 1 de dahil olmak dört farklı seride aktif şekilde yer alan McLaren, bir sonraki hedef olarak Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nı belirlemiş durumda.

Fakat McLaren, ne kadar çok seride yer alırsa o kadar çok alanla uğraşması gerekecek ve bunun da F1 programını etkilemesinden endişe duyuluyor.

Yine de WEC, dünyanın en büyük serilerinden birisi olduğu için hiç şüphesiz McLaren markası için değerli bir yer olabilir.

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, henüz bu konudaki kararlarını vermediklerini doğruladı fakat önlerinde bunun için yeterli vakit olduğunu söyledi.

Brown, şöyle dedi: "Dünya Dayanıklılık Şampiyonası hakkındaki kararımızı henüz vermedik."

"Bu şampiyonayı seviyoruz fakat şu anda kendimizi tamamen Formula E'ye entergre etmeye ve mümkün olan en iyi hale getirmeye odaklanmamız gerekiyor."

"Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın gidişatı göz önüne alındığında, eğer 2024/25 sezonunda seviye gireceksek, önümüzde karar vermek için yeterli vakit var."

"Bu yüzden de gayet rahatız."

Brown, WEC'e giriş kararının tek başına McLaren Racing'in kararı olmayacağını da dile getirdi.

Brown, "Otomotiv tarafında bildiğiniz üzere bazı değişiklikler yaşanıyor."

"Eğer bu şampiyonaya girecek olsaydık, bunun otomotiv tarafıyla bağlantılı şekilde olacağını düşünüyorum."

"Bu, yıl içerisinde karar vermemiz gereken bir şey olacak." dedi.

McLaren logo Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images