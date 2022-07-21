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WEC Haberler

Bortolotti ve Caldarelli, Lamborghini LMDh kadrosuna katıldılar

Lamborghini, 2024'te yarışmaya başlayacak LMDh otomobillerinin ilk sürücüleri olarak Mirko Bortolotti ve Andrea Caldarelli'yi seçti.

Gary Watkins
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Bortolotti ve Caldarelli, Lamborghini LMDh kadrosuna katıldılar
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Uzun süredir İtalyan üreticinin GT kadrosunda bulunan ikili, 2023'te Fransız üretici Ligier ile ortak geliştirilen aracın test sürücüleri olacak ve takım sonraki sene WEC ve IMSA'da yarışmaya başladığında da sürücü kadrosunun parçaları olarak yola devam edecek.

Lamborghini motor sporları patronu Giorgia Sanna, "LMDh programımızın ilk sürücüleri olarak Mirko ve Andrea'yı duyurmaktan ötürü gururluyuz."

"Her ikisi de Lamborghini'nin GT yarışlarında tarihi sonuçlara ulaşmasına önemli katkılarda bulundular ve LMDh projesinin bir parçaları olmaları, Squadra Corse [Lamborghini'nin yarış bölümü] ailesine bağlılıklarını da ödüllendiriyor."

"Yeteneklerinin ve deneyimlerinin, birinci sınıf dayanıklılık mücadelesindeki rekabet gücümüzü arttıracağından eminim."

2016'da Lamborghini ailesine katılan Bortolotti'nin başarıları arasında 2017 Blancpain GT şampiyonluğu ile 2018 ve 2019'da GT sınıfında Daytona 24 saat galibiyetleri bulunuyor.

Bu sezon Grasser Lamborghini ile DTM'de yarışan ve şampiyonayı lider götüren Bortolotti, "Kariyerime Lamborghini ile devam etmekten ve heyecan verici yeni bir sayfa açmaktan ötürü çok mutluyum."

"LMDh projesini mümkün kıldığı ve [Lamborghinis ile yarışmaya başladığı 2014'ten beri] bana verdikleri koşulsuz güven için Squadra Corse'a çok minnettarım."

"Markayı bu önemli klasmanda temsil etmek ve dayanıklılık klasiklerinde zafer için yarışmak hem bir onur hem de bir sorumluluktur." dedi.

Caldarelli ise, BGTS'nin dayanıklılık etaplarında Bortolotti'nin takım arkadaşı olduğu 2017 sezonunda Lamborghini'ye katıldı. 32 yaşındaki İtalyan sürücü, BGTS, GTWCE ve Sprint Cup şampiyonluklarına sahip.

Caldarelli, "2017'de Lamborghini için yarışmaya başladığımda çocukluk hayalimi gerçekleştirme hedefim vardı: en prestijli dayanıklılık yarışlarında en sevdiğim otomobil markasıyla yarışmak."

"Bu yeni macera için gerçekten heyecanlıyım, tüm deneyimimi bu projeye katmak, yeni ve prestijli kupalar kazanmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım." dedi.

Andrea Caldarelli, Mirko Bortolotti, Lamborghini Factory Drivers

Andrea Caldarelli, Mirko Bortolotti, Lamborghini Factory Drivers

Photo by: Lamborghini S.p.A.

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