BMW M Motorsport takım patronu Roos: "Beşinci olacak hıza sahiptik"

Katar ve Imola'daki puan kazançlarından sonra, bu yarışta cezalar yüzünden puan alamamalarına rağmen BMW M Motorsport takım patronu Roos, saf hız konusunda adım attıklarını belirtti.

Roos, iki BMW'nin Cumartesi günü Spa yarışında 11. ve 13. olmasının ardından, "Beşinci, altıncı veya yedinci olacak hıza sahiptik."

"Güzel tur süreleri yaptık. İlk sektörde ve son sektörde en hızlı bizdik." dedi.

Önümüzdeki ay yapılacak olan 24 Saat Spa göz önüne alındığında BMW LMDh aracının Spa'nın hızlı bölümlerindeki hızı ve temposu kayda değer.

WEC takvimindeki diğer yerlere kıyasla Belçika pistinin 1. ve 2.sektörleri Circuit de la Sarthe'yi daha çok yansıtıyor.

Roos, "İlk seansta beşinci olabildiğimizi görünce iyi sonuçlar için mücadele edebilme hızımızın olduğunu anladık."

"Henüz yarış kazanacak hıza sahip olduğumuzu söyleyemem, ancak saf hız konusunda bazı adımlar attık."

#20 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8: Sheldon Van Der Linde, Robin Frijns, Rene Rast Photo by: Emanuele Clivati | AG Photo

"Her şeyi bir araya getirdiğimizde, orada çok fazla hata ve ceza vardı."

Rene Rast, Robin Frijns ve Sheldon Van der Linde tarafından paylaşılan 20 numaralı BMW LMDh, Spa 6 Saat'in henüz başlarında 2 ceza puanı aldı.

Rast, Jota Porsche sürücüsü Phil Hanson ile Malmedy'den Rivage/Bruxelles virajına doğru ilerlerken çarpışmaya neden olduğu için geçiş cezası aldı.

Frijns ise bir LMGT3 aracını geçerken pistten çıkarak zaman avantajı elde edince 5 saniyelik zaman cezası aldı.

Roos, Rast aleyhine verilen kararı sorguladı.

Roos, "Rene nereye gidebilirdi ki? Gidebileceği hiç yer yoktu değil mi?". diye sordu.

Malmedy virajından Hanson'a göre daha iyi bir çıkış elde eden Rast, Hanson'ın aracına temas etti ve Hanson'ı 46 numaralı BMW M4 GT3 ile birlikte bariyerlere gönderdi.

#38 Hertz Team Jota Porsche 963: Jenson Button, Philip Hanson, Oliver Rasmussen, #46 Team WRT BMW M4 LMGT3: Ahmad Al Harthy, Valentino Rossi, Maxime Martin Photo by: Paul Foster

Porsche'nin arka tarafıyla BMW'nin sol ön tarafının teması sonucu Hanson M4'e de çarparak bariyerlere girdi.

Roos, olayın çifte cezayla sonuçlandığını, bunun sebebinin ise Al Harthy'nin kullandığı aracın da yarış dışı kalması olduğunu söyledi.

Raffaele Marciello, Dries Vanthdoor ve Marco Wittmann tarafından kullanılan 20 numaralı Hypercar, Marciello'nun pitte geri vites yapması sonucunda 30 saniye dur-kalk cezası aldı.

Katar'da Mart ayında gerçekleşen WEC'nin açılış yarışında Ganassi tarafından yönetilen Cadillac V-Series.R LMDh diskalifiye edildikten sonra BMW, M Hybrid V8 ile ilk WEC puanını aldı. Bu başarıyı Nisan ayındaki Imola yarışında elde edilen 6.lık ile perçinlediler.

İlk üç yarışın ardından BMW için bu hafta sonundaki en iyi performans, Rast'ın ilk zamanlama turlarının açılış etabında aldığı 5. sıra oldu. Ancak Alman pilot, gridin ilk 10 sırasını belirleyen Hyperpole seansında ancak 10. sırada yer alabildi.