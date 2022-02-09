BMW, LMDh aracıyla Le Mans 2024’e girmeyi hedefliyor

Haberi dinle

BMW'nin eski motor sporları şefi Mike Krack, 2023'te IMSA SportsCar Şampiyonası'na odaklanacak bir programı genişletmenin, masanın üzerindeki seçeneklerden biri olduğunu kabul etti.

Yakında Aston Martin Formula 1 kadrosunda takım patronu olarak yeni görevine başlayacak olan Krack, BMW'nin 25. yıl dönümü şerefine Le Mans 24 Saat'te elde ettikleri başarıyı kutlamak için Fransız dayanıklılık klasiğiyle geri dönme olasılığının tartışıldığını söyledi.

Krack, Motorsport.com'a verdiği demeçte, 2024'te WEC'te fabrika takımı olarak tam sezon yarışmanın seçeneklerden biri olduğunu doğruladı.

"Önümüzdeki aylarda ne yapacağımızı değerlendirip, bir sonraki adımı ve 2023'ten sonra ne olacağını anlamaya çalışacağız."

Krack, BMW'nin LMDh prototipi için geleceği planlarken, WEC organizatörü ve Le Mans organizatörü Automobile Club de l'Ouest ile görüşmelerin halihazırda sürdüğünü açıkladı.

“Bir Le Mans programına bakarsanız, bunu ACO ile tartışmanız ve belirli bir çalışma süresi taahhüt etmeniz gerekir.”

“Bütün unsurları bir araya getirmeliyiz: Le Mans'ta zaferi hedeflemek ne anlama geliyor? Nihai bir karar yok ancak zaman da geçiyor.”

Mike Krack, Head of BMW M Motorsport Photo by: BMW

Krack ayrıca IMSA ve WEC'te müşteri araçlarına sahip olma arzusunu da dile getirdi.

“İdeal olarak IMSA'da bir müşterimiz ve WEC'te bir müşterimiz olmalı. LMDh modelinin arkasındaki düşünceyle, sadece fabrika olarak gitmek gerçekten doğru değil.”

“Tabii ki ilgili taraflara ve anlaşmalara ihtiyacınız var, eğer bunu yapabilirsek çok mutlu oluruz.”

BMW, LMDh aracını ilk kez temmuz ayının ortasında çalıştırmayı planlanıyor .

Krack, “Sektörün yaşadığı tüm teslimat zorluklarına rağmen, şimdiye kadar programa uyduğumuz için oldukça mutluyum.”

“BMW'de LMDh proje lideri olan Maurizio Leschiutta ve diğer herkes, nerede olduğumuzu ve tedarik zinciri sorunlarını tahmin etmek için harika bir iş çıkarıyor.” dedi.

Krack, BMW LMDh'ye güç sağlayacak içten yanmalı motor hakkında herhangi bir ayrıntı vermekten kaçındı.