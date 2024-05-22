BMW Le Mans'da çaylaklar ile yarışmaktan endişe duymuyor

BMW Motorsport takım patronu Andreas Roos, organizasyona yeni katılan Raffaele Marciello, Marco Witmann ve Sheldon van der Linde'nin 15-16 Haziran'daki Le Mans 24 saat yarışında deneyim eksiklerini kapatacaklarına inanıyor ve WRT tarafından yürütülen programın muhteşem bir kombinasyona sahip olacağını söylüyor.

Marciello ve Wittmann 24 Saat Spa yarışını kazanırken, van der Linde ise Nurburgring 24 saat yarışlarında iki kez ikincilik elde etti ve tıpkı Witmann gibi DTM'de şampiyon oldu.

Motorsport.com'a açıklama yapan Roos, "Çok güçlü bir sürücü kadromuz var ve elimizden gelen iyi sürücü kadrosunu kurabilmek için WRT ile çok sayıda konuşma gerçekleştirdik."

"LMP1 araçlarıyla bile Le Mans'a katılmış çok deneyimli sürücülerimiz var. 24 saatlik yarışları kazanabileceklerini kanıtlamış genç ve hızlı sürücülerimiz var. Genç sürücülerimizin yanında deneyimli sürücülerimizin de mükemmel bir kombinasyonuna sahibiz." dedi.

WRT patronu Vincent Vosse, Le Mans çaylaklarının daha önce yarışa katılmış olan üç BMW Hypercar pilotundan pek bir eksiğinin olduğunu düşünmüyor.

Robin Frijns (2021, LMP2) ve Dries Vanthoor (2017 daha önceki klasman birincileriyken, Rene Rast 2014 yılına kadar beş kez Le Mans'a katıldı ve 2016 yılında LMP2'de ikinci oldu.

Motorsport.com'a açıklamalarda bulunan Vosse, "Le Mans elbette diğer pistlerden farklı ama Le Mans'ı zor bir pist olarak görmemelisiniz."

"Le Mans teknik ya da zor bir pist değil. Le Mans'da deneyim sahibi olmak her zaman güzeldir ancak pisti bilmemek dünyanın sonu değil." dedi.

Race action Photo by: Marc Fleury

Imola'da altıncı olarak, BMW'nin WEC'e dönüşünden bu yana en iyi sonucunu elde eden 20 numaralı M Hybrid V8'i Van der Linde, Rast ve Frijns paylaşacakken, Wittmann, Marciello ve Vanthoor ise 15 numaralı aracı paylaşacak.

Güney Afrikalı pilot van der Linde, BMW'nin Le Mans deneyimi olmayan sürücülere şans vermesinden dolayı övgüyü hak ettiğini söyledi.

"Bu çok heyecan verici. BMW'nin bizi tecrübemiz olmadan takıma alması onlara şapka çıkartılması gereken bir durum."

"Birçok üreticinin deneyimli pilotları tercih ettiğini biliyoruz ve BMW açıkça gençleri tercih etti ki bunu görmek çok güzel ve çok sık rastlanan bir durum değil."

"Öğrenmesi en zor pist olduğunu düşünmüyorum. Yarış, çoğunlukla farklı sınıflardaki araçlarla mücadele etmekle ve geceyi sorunsuz atlatmakla ilgili." dedi.

Van der Linde, 24 saatlik yarışlarda genelde üç farklı sürücüyle aynı aracı paylaşmaya daha alışkın olduğunu söyleyerek, "normalden biraz daha fazla" antrenman yaptığını belirtti.

Frijns, Le Mans çaylakları ile tecrübeli pilotların karışımının fazla önemsenmemesi gerektiğini savunuyor. 2021'deki ilk klasman galibiyetinin de gösterdiği gibi, diğer kategorilerde başarılı olan pilotların Circuit de la Sarthe'de hemen etkili olabileceğini düşünüyor.

#31 Team WRT Oreca 07 - Gibson LMP2, Robin Frijns, Ferdinand Habsburg, Charles Milesi Photo by: Nick Dungan / Motorsport Images

Hollandalı pilot, 2015'ten beri WRT'nin GT3 programında yer alıyordu ve WRT'nin LMP2'ye adım atmasından önce etkinlikte deneyimi olmadığı için Le Mans'da yarışma fırsatı bulamadığını söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Frijns, "Le Mans'a katılmak için iletişim kurduğum bazı takımlar, 'tamam ama sen Le Mans'ı bilmiyorsun, biz seni çaylak olarak alamayız' şeklinde geri döndü."

"Ama sonra 2021'de oraya gittim ve doğrudan kazandım. Yani benim için, eğer bir sürücü olarak hızlıysanız, hızlısınızdır, nereye gittiğinizin önemi yok."

"Le Mans tabii ki 24 saatlik bir yarış. Herkes en iyisini yapmak istiyor, kimse hata yapmak istemiyor. Fakat sonuçta iyi bir sürücüyseniz, her pistte iyi bir sürücüsünüz." dedi.