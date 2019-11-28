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WEC / Son dakika

BMW ile yollarını ayıran MTEK, WEC için yeni bir partner arıyor

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BMW ile yollarını ayıran MTEK, WEC için yeni bir partner arıyor
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Jamie Klein
28 Kas 2019 10:05

MTEK takımı, markanın seriden çekilmesi nedeniyle BMW ile yollarını ayırmasının ardından 2020/21 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası sezonunda geri dönmeyi hedefliyor.

BMW ile MTEK arasındaki ilişki, Alman üreticinin FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'ndan ayrılmasından sonra belirsizdi. Takım BMW ile yeni bir programa sahip olmayı umuyordu, ancak iki taraf bir orta yol bulamadı ve şimdi yollarını ayırdılar.

MTEK patronu Ernest Knoors, Motorsport.com'a verdiği demeçte artık başka fırsatlara baktıklarını söyledi.

Knoors, "Tercih ettiğimiz seçenek WEC'te kalmak ve tüm sınıflarda birkaç fırsat var. Ama yorum yapmak için henüz çok erken. Yıl sonunda biraz farklı şeyler biliyor olacağız." dedi.

Knoors, Münih'te BMW Motorsport merkezinde yer alan eski fabrikanın kapandığını ve gelecekte MTEK adı altında yarışmalarının mümkün olmadığını söyledi.

Şimdi Amsterdam yakınlarındaki tesislerde çalışıyorlar ve ekip içerisinde yer alan "tüm kilit isimler" takımda kalmış durumda.

MTEK'in geleceği hakkındaki sorulara BMW patronu Jens Marquardt, "Ne yapabileceğimiz konusunda bazı tartışmalar vardı ancak anlaşamadık ve ilişki bitti." yanıtını verdi.

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Editör Gary Watkins

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