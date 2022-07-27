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WEC Haberler

LMDh testlerine başlayan BMW, 2024'te WEC'e katılacak!

BMW, Pazartesi günü İtalya'da LMDh aracıyla gerçekleştirdiği ilk testi ardından, 2024'te FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'na katılacağını duyurdu.

Rachit Thukral
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Francesco Corghi
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
BMW M Hybrid V8
BMW M Hybrid V8
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Fotoğraf: BMW

BMW M Hybrid V8
BMW M Hybrid V8
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Fotoğraf: BMW

BMW M Hybrid V8
BMW M Hybrid V8
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Fotoğraf: BMW

BMW M Hybrid V8
BMW M Hybrid V8
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Fotoğraf: BMW

BMW M Hybrid V8
BMW M Hybrid V8
5/7

Fotoğraf: BMW

BMW M Hybrid V8
BMW M Hybrid V8
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Fotoğraf: BMW

BMW M Hybrid V8, BMW V12 LMR
BMW M Hybrid V8, BMW V12 LMR
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Fotoğraf: BMW

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Geçtiğimiz aylarda 1999 yılında zafere ulaştıkları V12 LMR aracından bu yana ilk kez Le Mans 24 Saat'in en üst sınıfına dönmeye ilgi gösterdiklerini belirten BMW, bugün itibariyle 2024 yılında BMW M Hybrid V8 ile WEC'in en üst Hypercar kategorisine katılacağını duyurdu.

BMW son olarak 2018-19 yılında M8 GTE ile WEC'in en üt sınıfında yer almış ve daha sonra tamamen IMSA WeatherTech Sportscar Şampiyonası'na geçmişti.

BMW Motorsport patronu Andreas Roos, "LMDh projesinin çok sıkı bir programı var, bu yüzden 2023'teki ilk sezonda her zaman tek kategoriye odaklanmayı planlamıştık. IMSA serisi de buna mükemmel şekilde uyuyor."

"Orta vadeli hedefimiz açıkça BMW M Hybrid V8 ile iki kategoride mücadele etmek ve ayrıca hem WEC hem de Le Mans 24 Saat tarafından sunulan büyük platformlardan yararlanmaktı."

"Artık Kuzey Amerika'daki programla paralel şekilde  bunun için çok çalışıyoruz."

BMW M Hybrid V8

BMW M Hybrid V8

Photo by: BMW

"Bir sonraki önemli adımı Pazartesi günü attık. Aracımız, Varano de Melegari'deki Dallara'da başarılı bir ilk sürüşü geride bıraktı. Artık Ocak 2023'te Daytona'da yarışmaya başlamadan önce yoğun test çalışmalarına başlıyor olacağız." dedi.

BMW M Hybrid V8, ilk sürüşünü 25 Temmuz'da İtalya'daki Dallara genel merkezinden birkaç kilometre uzaklıkta yer alan Outdromo Riccardo Paretti'de tamamladı ve testi, dönüşümlü olarak fabrika sürücüleri Connor de Filippi ve Sheldon van der Linde gerçekleştirdi.

BMW'nin V12 LMR'den bu yana ürettiği ilk prototip araçla yapılan testler, BMW patronlarının bu hafta sonu Spa 24 Saat dayanıklılık yarışı için Belçika'ya gidişine kadar devam edecek.

Test sırasında, taraftarların veya gazetecilerin gizli çekim yapmasını önlemek için piste girişler kapatıldı. Bu, Ferrari F1 takımının Mayıs ayında Monza'da bir reklam çekimi sırasında pisti kapatmasıyla çok benzerdi.

BMW böylelikle Porsche, Cadillac ve Acura'dan sonra LMDh aracını başarıyla test eden dördüncü üretici oldu.

BMW, önümüzdeki aylarda Avrupa'da daha fazla test yapmayı ve ardından aracı Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderip, IMSA için hazırlıklara başlamayı planlıyor.

BMW M Hybrid V8

BMW M Hybrid V8

Photo by: BMW

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