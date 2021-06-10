BMW, 2023 yılında LMDh prototipiyle Le Mans'a dönüyor

V12 LMR prototipi ile 1999 Le Mans 24 Saat'i kazanan BMW, geçen hafta Formula E sonrasındaki geleceklerini planladıklarını ve seçeneklerden birinin LMDh kategorisine girmek olduğunu doğrulamıştı ve bugün itibariyle bu kategoride yer alacaklarına dair resmi açıklama geldi.

Alman üretici, Porsche, Audi ve Honda'nın Acura markasının yer aldığı kategoriye katılacaklarını doğruladı.

Doğrulamayı BMW M markasının patronu Markus Flasch yaparken, Instagram hesabından Alman üreticinin Dünya dayanıklılık Şampiyonası ve IMSA SportsCar Şampiyonası'nı kapsayacak kategorinin bir parçası olacağını duyurdu.

Flasch, yaptığı paylaşımda, Williams tarafından yapılan V12 LMR'nin görüntüsünü paylaştı ve 'Daytona 2023, geri döndük' açıklamasını yazdı.

2023 Daytona 24 Saat, LMP2 tabanlı LMDh araçlarının yarışabileceği ilk yarış olacak.

Daytona'nın geleneksel seri açacağı IMSA SportsCar Şampiyonası, 2023 için Daytona prototip uluslararası sınıfını LMDh ile değiştiriyor.

Şimdilik BMW'nıin IMSA ve WEC'in tamamında iki programa sahip olup olmayacakları konusunda herhangi bir fikir sunmuyor.

Fakat Flash geçen hafta her iki tarafta da yarışabilme şansının, kategorinin cazibesini artırdığını belirtmişti.

BMW, LMP2 prototipini oluşturmak için dört üreticiden (ORECA, Multimatic, Ligier ve Dallar) birini seçmek zorunda kalacak