Bird, Sebring ve Le Mans'da Ferrari ile yarışacak

Virgin Racing Formula E sürücüsü Bird, Formula E takvimiyle çatışmasının da etkisiyle 2019/20 WEC koltuğunu kaybetmişti ancak şimdi Ferrari koltuğuna geri dönüş yapacak.

Çin'deki Corona virüsü nedeniyle Formula E yarışı ertelendi ve bu da Sebring ile Le Mans'da mücadelesinin önünü açmış oldu.

Ferrari GT'nin patronu Antonello Coletta, Motorsport.com'a şunları söyledi: "Sam ailemizin bir parçası ve resmi bir Ferrari pilotu, ancak şimdi farklı bir tarzda geliyor."

"Şimdilik sadece Sebring ve Le Mans'da yarışacak. Fakat FE anlaşmasına saygı duyacak şekilde diğer yarışlarda yarışmasına da açığız."

Bird'ün 2020/21 WEC sezonunda tam zamanlı yarışıp yarışamayacağı hakkında konuşmak için çok erken olduğuna vurgu yapılırken, yaza kadar Ferrari pilotlarının kimler olacağı hakkında hiçbir karar alınmayacağı duyuruldu.