Bir pilotun gözünden Le Mans 24 Saat "La Sarthe" pisti

Will Stevens, bu yıl sekizinci kez Le Mans 24 Saat yarışına katılacak. 31 yaşındaki eski Formula 1 pilotunun şu ana kadar 2017 GTE-Am kategorisinde bir galibiyeti, iki LMP2 podyum sonucu ve bir de LMP2 zaferi bulunuyor. Stevens ile #5 JOTA'daki takım arkadaşları Antonio Felix da Costa ve Roberto Gonzalez, 2022 Le Mans 24 Saat yarışını genel klasmanda 4. sırada tamamlamış, LMP2 sınıfında ise galibiyete ulaşmıştı.

Goodyear'ın hazırlatmış olduğu GoRacing dergisindeki “Bir Pilotun Gözünden” bölümünde Stevens, 13,6 km'lik Circuit de la Sarthe'de bir turun en iyi şekilde nasıl dönüleceğini pistin en önemli virajlarını ve viraj dizilerini kullanarak anlattı.

La Sarthe pistinde bazı virajlar tek bir kıvrım olarak değil değil, birkaç virajı içeren kompleks olarak kabul ediliyor.

TERTRE ROUGE VİRAJI

Tertre Rouge virajı

Uzun arka düzlüğe çıktığı için kritik bir virajdır. Frenlere küçük bir dokunuşla hızlı bir şekilde, dördüncü viteste geçilir. Burada viraj çıkışındaki beyaz çizgiye odaklanıyorum. Sıralamalarda sadece sağ lastiklerimin pistte kalmasını sağlayarak pist sınırları kurallarından maksimum seviyede faydalanıyorum ancak yarışta, aracı bordürlerdeki titreşimden korumak için daha az dışarı açılıyorum.

VİTES: 3

APEKS HIZI: 170 KM/S

MULSANNE VİRAJI

Mulsanne Virajı

Oldukça uzun bir düzlükten sonra bu viraj, kazanılması gereken çok fazla tur zamanı olan önemli bir frenleme bölgesidir. Araba, virajın tasarımı nedeniyle burada asla tam olarak dümdüz olmaz. Benim numaram, aracı apeks noktasından yarım araba genişliği kadar uzakta tutmak. Bu, frenleme bölgesini düzleştirmemi sağlıyor. Pist sınırları burada yıllar ilerledikçe gelişti. Bu sayede girişte iki tekerleği beyaz çizginin dışına çıkarabiliyorsunuz.

Burası, çıkışında büyük bir bordür bulunan ve birinci viteste geçilen bir virajdır. Bordürün üzerinden geçmek kesin bir kazanç sağlayabilir, bu yüzden sıralama turlarında bunu yapacağım ancak yarışta vites kutusuna daha az baskı uygulamak için bundan kaçınıyorum. Bordür üzerinde birinci viteste sert bir şekilde hızlanmak cezalandırıcı olabilir.

Geceleri zor bir viraj. Pistin bu kısmında, özellikle de fren bölgesinde çok az ışık var.

VİTES: 1

APEKS HIZI: 90 KM/S

INDIANAPOLIS VE ARNAGE VİRAJLARI

İki isim var ancak aslında 3 virajdan oluşuyor. Indianapolis’e doğru olan hızlı sağ kıvrım, bana iki seçenek sunuyor. Koşullar mükemmelken yeni Goodyear lastikleriyle o virajı 6. viteste dönebiliyorum. Ancak orada 5. vitese düşmek sağda kalmamı sağlıyor. Vitesi düşürerek aracı yavaşlatıyorum ve birkaç vites düşümünün ardından hızlı bir şekilde gelen sol virajı ikinci viteste dönüyorum.

Sola doğru olan virajda birçok pilot, temelde sağ ellerini kullanarak o viraja çok fazla hız taşıdıkları için hata yapıyor. Bu noktada spin atan ve hatta geri geri piste gelen araç olmasından endişe duyuyorum.

Arnage

Arnage’a doğru kısa bir yol var. Buradaki viraj girişinde yüzey tümsekli olduğu için arka tekerlekleri kilitlemek kolay oluyor. Bu virajdan çıkış kritik çünkü devamında uzun ve hızlı bir düzlük bulunuyor. Virajdan çıkarken bariyerlere doğru yaklaşıyorum.

VİTES: 1

APEKS HIZI: 110 KM/S

PORSCHE VİRAJI

Porsche virajları

Çok hızlı bir viraj dizisi. Bu bölümde yapılan son değişiklikler sayesinde görüş açısı iyileşti ancak zorlukta bir azalma olmadı. Viraj girişinde altıncı vitesten dördüncü vitese düşüyorum ve frene basıyorum. Bu bölüm tümsekli, bu yüzden kademeli bir şekilde frene basmak önemli. Aracınız ve koşullar iyi olduğunda, takip eden iki sol virajı tam gaz dönmek mümkün.

VİTES: 4

APEKS HIZI: 210 KM

FORD VİRAJI

Ford Şikanı

Yeni bir tur başlamadan önceki son viraj dizisi. Yavaş bir viraj olabilir ancak bordürler yüzünden zorlayıcı. Bu bölümdeki bordürleri fazla kullanmak çok zaman kazandırabilir, bu yüzden istikrarlı yarış turlarında değil ancak hızlı sıralama turlarında bu şikan zaman kazanmanız için büyük bir fırsat sunuyor. Buradaki bordürler oldukça tümsekli ve agresif, bu yüzden burada hem hassas hem de sabırlı olmam gerek.

VİTES: 1

APEKS HIZI: 110 KM/S

DAHA YAVAŞ OLABİLİR ANCAK BORDÜRLER NEDENİYLE ZORLAYICI