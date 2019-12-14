Bahreyn WEC: Toyotalar 1-2 gidiyor, Rebellion sorun yaşadı

Bruno Senna’nın kontrolünde yarışan tek Rebellion R-13, Charlie Robertson’un #5

Ginetta’sının kontrolünü kaybetmesiyle, yarışın ilk turunda ve 2.virajında spin atarak gerilere

düştü.

Kaza sonrasında liderliğe yerleşen #7 Toyota TS050 Hybrid’in kontrolündeki Mike Conway’in

güçlü performansı sırasında, 2.saatte aracını Gustavo Menezes’e devreden Senna Rebellion’ı

son sıradan ikinciliğe kadar çıkarmayı başardı.

Menezes ise farkı 50 saniyeden 37 saniyeye kadar düşürmeyi başarsa da vites seçiminde

çıkan bir problem sonucu #1 Rebellion pitlere dönerek tamir sırasında 4 dakika kaybetti.

Birinci turda olan kazanın bir diğer kurbanı olan ve uzun süren hasar tamiratı sonucunda,

Kazuki Nakajima, Sebastien Buemi ve Brendon Hartley tarafından kullanılan #8 Toyota ikinci

sıraya yükseldi.

Charlie Robertson, Ben Hanley ve Jordan King tarafından yönetilen #5 Ginetta ise GTE

aracına çarptıktan sonra pitten geçme cezası aldı ve yarışı lider Toyota’nın 2 tur arkasında

üçüncü olarak sürdürüyorlar.

Rebellion üçlüsü Senna, Menezes ve Norman Nato ise lideri 3 tur geriden takip ediyor.

Takımın yeni ismi olan Dyson’ın 2.saatin başında 10.virajda kaza yapması sonrası Chris Dyson, Guy Smith ve Mike Simpson kontrolündeki #6 Ginetta aracı klasmanı 5.sırada götürüyor.

LMP2 sınıfında ise Paul di Resta, Phil Hanson ve Filipe Alberquque kadrolu United Autosports

of Oreca yarışı pole pozisyonundan başlayarak lider götürüyor.

Roman Rusinov, Jean-Eric Vergne ve Job van Uitert G-Drive Racing’in tek yarışlık ekibi olarak

yarışı 2.sırada götürürken 38 numaralı JOTA Sport Orecai Anthony Davidson, Roberto

Gonzales ve Antonio Felix da Costa yönetiminde yarışı 3.sırada götürüyor.

Aston Martin ise Maxime Martin ve Alex Lynn ikilisinin Alessandro Pier Guidi ve James Calado tarafından kullanılan #51 Ferrari’yi geçmesiyle beraber yarışı lider götürüyor.

Pier Guidi yarış liderliğini, geçiş sırasında koltukta olan Michael Christensen’in 92 numaralı

Porsche ile Nicki Thiim’in 95 numaralı Aston Martin’ini hızlı bir şekilde geride bırakarak eline

geçirdi.

4.saatin sonunda ise Christensen ve Kevin Estre’nin şampiyonluk lideri Porsche’si tamir için

garaja alınmak zorunda kalındı.

Gianmaria Bruni ve Richard Lietz tarafından sürülen #91 Porsche ise patlak lastik sonucu

pitlere beklenmedik bir ziyaret yaptı.

Porschelerin yarışı arkalarda sürerken, Pier Guidi ve Calado lider Ferrari’yle beraber ikinci

sırada, Thiim ve Sorensen’in #95 Aston’unun önünde bulunuyorlar.

GTE Am kategorisinde ise Ben Keating, Larry Ten Voorde ve Jeroen Bleekemolen tarafından

yönetilen #57 Project 1 Porsche an itibariyle yarışın lideri.

Darren Turner, Ross Gunn ve Paul Dalla Lana’nın koltuğuna oturduğu #98 Vantage GTE

yarışın yarısında 3.lüğe, Ben Barker, Michael Wainwright ve Andrew Watson yönetimindeki

#86 Gulf Racing Porsche’nin arkasına düştüler.

Çeviri: Efe Kahya