Bahreyn WEC: Toyota bir kez daha şampiyon, Peugeot kabus yaşadı

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Brendon Hartley, Sebastien Buemi ve Ryo Hirakawa'nın kullandığı #8 Toyota, mücadeleyi Jose Maria Lopez, Mike Conway ve Kamui Kobayashi'nin #7 Toyota'sının ardından ikinci tamamladı ve 2022 Hypercar şampiyonluğuna ulaştı!

#8 Toyota, Alpine üçlüsü Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere ve Andre Negrao'nun sadece bir puan önünde yer alıyordu, ancak #36 A480-Gibson Hypercar sınıfının en yavaş aracıydı. Peugeot'un dayanıklılık sorunlarından faydalanan Alpine, yine de üçüncü olarak podyuma çıktı.

Hypercar: Toyota 1-2, Peugeot hayal kırıklığı yaşadı

#8 Toyota ilk turlarda daha hızlı olan taraftı, ancak ilk pitin ardından Lopez'in yerini alan Conway çok iyi bir tempo tutturarak rakibine yaklaşmayı başardı. Bunun üzerine her şeyi garantilemek isteyen Toyota takım emriyle araçların yerini değiştirdi.

#7 Toyota yarışın kalanında temposunu korudu ve 45 saniye gibi bir farkla galibiyete ulaştı, ancak ikincilik, Le Mans 24 Saat galibi #8 Toyota'ya şampiyonluk için yetiyordu.

Alpine yarışın başında tempo tuttursa dahi epey yavaş kaldı. Takım her ne kadar podyuma ulaşsa da, bu önceden bahsedildiği üzere Peugeot'tan dolayıydı.

#93 Peugeot bitime bir saat kala teknik arıza sebebiyle yarışa veda ederken, Gustavo Menezes, Loic Duval ve yeni transfer Nico Muller üçlüsünün kullandığı #94 Peugeot ise altı tur geride damalı bayrağa ulaştı.

#94 Peugeot, yarışın ortasına doğru tamirat için pite dönmek zorunda kaldı ve bu sırada birkaç tur kaybetti.

Sébastien Buemi, Brendon Hartley and Ryo Hirakawa took the title after finishing second behind their teammates. Photo by: Toyota Racing

LMP2: WRT galip, JOTA şampiyn

JOTA, Bahreyn'de Antonio Felix da Costa, Will Stevens ve Roberto Gonzalez'in üçüncü sırada bitirerek gerekli puanları almasının ardından 2022 LMP2 şampiyonluğunu garantilerken, WRT sezonu bir başka güzel zaferle kapattı.

Le Mans'ta zafere ulaşmalarının da yardımıyla Bahreyn'e 28 puan farkla lider gelen #38 JOTA'nın ilk kez WEC şampiyonu olabilmesi için yarışı ilk yedi içinde bitirmesi yeterliydi.

Robin Frijns, Rene Rast ve Sean Gelael'in direksiyonunda olduğu #31 WRT, sıralama turlarını sınıfında sekizinci bitirmesine rağmen üçüncü saatte Rast'ın epey yüksek tempo tutturmasıyla birlikte liderliğe yükseldi. Kalan beş saatte liderliği kaptırmayan #31 WRT, böylece sezonun üçüncü zaferine ulaştı.

#38 JOTA ise mücadeleyi üçüncü sırada tamamladı, bu da Oliver Jarvis, Alex Lynn ve Joshua Pierson üçlüsünün direksiyonunda bulunduğu ve mücadeleyi ikinci sırada tamamlayarak ellerinden geleni yapan #23 United Autosports'u yenmelerine yetti.

#38 Jota Oreca 07 - Gibson LMP2: Roberto Gonzalez, Antonio Felix Da Costa, Will Stevens Photo by: JEP / Motorsport Images

GTE Pro: Ferrari dramatik yarışın ardından şampiyon

#51 Ferrari sürücüleri James Calado ve Alessandro Pier Guidi, bitime iki saat kala yaşadıkları sorunlara rağmen ihtiyaçları olan sonuçlara ulaşarak GTE Pro sınıfının son şampiyonları oldular.

Calado, Corvette ve iki Porsche'nin önünde rahat bir şekilde ikinci sırada giderken, aracında dördüncü vitese geçmesini engelleyen ciddi bir vites kutusu sorunuyla karşılaştı.

Tur başına beş ila sekiz saniye kaybeden #51 Ferrari son sıraya geriledi. İki sürücü de hiç olmazsa beşincilikte kalarak puan toplamak amacıyla aracı damalı bayrağa getirmek için büyük çaba sarf etti. Son bölümde iyice tükenen Calado'dan aracı devralan Pier Guidi bir şekilde damalı bayrağa kadar ulaşmayı başardı.

Kevin Estre ve Michael Christensen ikilisinin #92 Porsche'yi üçüncülükten öteye götürememesiyle birlikte Ferrari şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

Ferrari şampiyonluğun yanı sıra Antonio Fuoco ve Miguel Molina'nın kullandığı #52 numaralı araçla galibiyete de ulaştı. İkinci sırada ise Nick Tandy ve Tommy Milner'ın kullandığı #64 Corvette C8.R yer aldı.

Yarış öncesi #91 Porsche'nin üç puan önünde bulunan #92 Porsche takımın şampiyonluk için en büyük umuduydu. Ancak iki kez "pist geneli sarı bayrak" uygulaması nedeniyle ciddi zarar gören takım, yarışın orta noktasının ardından bir tur geri düştü.

Normalde dördüncü sırada giden #92 Porsche, takımın #91 Porsche'u pite çağırmasıyla birlikte podyuma çıktı.

#51 AF Corse Ferrari of Alessandro Pier Guidi, James Calado Photo by: JEP / Motorsport Images

GTE Am: Aston Martin şampiyon

Project 1 Porsche ekibi, Matteo Cairoli, Mikkel Pedersen ve Nicolas Leutwiler'in paylaştığı #46 Porsche ile galibiyete ulaştı. İkinci sırada ise Ben Barnicoat, PJ Hyett ve Gunnar Jeannette'in kullandığı #56 Porsche yer aldı.

Her iki Porsche de son iki saatte yarışın çoğunu önde götüren Michael Gatting, Rahel Frey ve Sarah Bovy'nin #85 Iron Dames Ferrari'sini geçmeyi başardı ve tamamı kadın sürücülerden oluşan takımı üçüncü sıraya düşürdü.

TF Sport Aston Martin sürücüleri Ben Keating, Henrique Chaves ve Marco Sorensen yarışı üçüncü sırada tamamlayarak, Northwest AMR sürücüleri Nicki Thiim, Paul Dalla Lana ve David Pittard'ın önünde şampiyonluğa ulaşan taraf oldular.