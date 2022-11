Bahreyn WEC: Toyota bir kez daha şampiyon, Peugeot kabus yaşadı

Brendon Hartley, Sebastien Buemi ve Ryo Hirakawa'nın kullandığı #8 Toyota, mücadeleyi Jose Maria Lopez, Mike Conway ve Kamui Kobayashi'nin #7 Toyota'sının ardından ikinci tamamladı ve 2022 Hypercar şampiyonluğuna ulaştı!

#8 Toyota, Alpine üçlüsü Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere ve Andre Negrao'nun sadece bir puan önünde yer alıyordu, ancak #36 A480-Gibson Hypercar sınıfının en yavaş aracıydı. Peugeot'un dayanıklılık sorunlarından faydalanan Alpine, yine de üçüncü olarak podyuma çıktı.

Hypercar: Toyota 1-2, Peugeot hayal kırıklığı yaşadı

#8 Toyota ilk turlarda daha hızlı olan taraftı, ancak ilk pitin ardından Lopez'in yerini alan Conway çok iyi bir tempo tutturarak rakibine yaklaşmayı başardı. Bunun üzerine her şeyi garantilemek isteyen Toyota takım emriyle araçların yerini değiştirdi.

#7 Toyota yarışın kalanında temposunu korudu ve 45 saniye gibi bir farkla galibiyete ulaştı, ancak ikincilik, Le Mans 24 Saat galibi #8 Toyota'ya şampiyonluk için yetiyordu.

Alpine yarışın başında tempo tuttursa dahi epey yavaş kaldı. Takım her ne kadar podyuma ulaşsa da, bu önceden bahsedildiği üzere Peugeot'tan dolayıydı.

#93 Peugeot bitime bir saat kala teknik arıza sebebiyle yarışa veda ederken, Gustavo Menezes, Loic Duval ve yeni transfer Nico Muller üçlüsünün kullandığı #94 Peugeot ise altı tur geride damalı bayrağa ulaştı.

#94 Peugeot, yarışın ortasına doğru tamirat için pite dönmek zorunda kaldı ve bu sırada birkaç tur kaybetti.

Sébastien Buemi, Brendon Hartley and Ryo Hirakawa took the title after finishing second behind their teammates.

Photo by: Toyota Racing