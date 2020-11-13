Bahreyn WEC: Son antrenmanın lideri #8 Toyota
Bahreyn'de gerçekleştirilecek FIA Dünya Dayanıklılık Yarışı öncesinde üçüncü antrenman seansını #8 Toyota ilk sırada tamamladı.
Brendon Hartley, 60 dakikalık seansın ilk dakikalarında 1:43.557 yaptı ve #8 Toyota TS050 Hybrid'i zirveye yerleştirdi. Kalan sürede Hartley'den daha iyi bir zaman yapan çıkmadı.
Bu sonuçla #7 Toyota en hızlı ekip oldu.
#7 Toyota'da Mike Conway, 1:43.659'luk derecesiyle birlikte #8 Toyota'yı 0.102 saniye geriden, ikinci sıradan takip etti.
Böylelikle Toyota 1-2 olmuş oldu. Öte yandan #8 Toyota'da Kazuki Nakajima küçük bir spin de attı.
LMP2'de en hızlı isim Jackie Chan DC Racing sürücüsü Will Stewans'tı. Stevens 1:48.598 yaptı.
Autosport Oreca'dan Phil Hanson 1:48.810 ile ikinci sırada yer aldı. Signatech Alpine Oreca'dan Thomas Laurent ise 1:49.134 yaparak üçüncü oldu.
İlk dördü JOTA Sport Oreca'dan Antonio Felix da Costa tamamladı.
GTE Pro'da #92 Porsche en hızlı ekipti ve Michael Christensen 1:56.790 yaparak en iyi dereceye imza attı.
GTE Am'de #98 Aston Martin zirvede yer alırken, #98 TF Sport'ta Salih Yoluç ve ekibi yedinci oldu.
FP3 sonucu:
|Sıra
|#
|Pilotlar
|Araç
|Sınıf
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|8
| Sébastien Buemi
Kazuki Nakajima
Brendon Hartley
|Toyota TS050 Hybrid
|LMP1
|32
|1'43.557
|2
|7
| Mike Conway
Kamui Kobayashi
Jose Maria Lopez
|Toyota TS050 Hybrid
|LMP1
|27
|1'43.659
|0.102
|3
|37
| Ho-Pin Tung
Gabriel Aubry
Will Stevens
|Oreca 07
|LMP2
|28
|1'48.598
|5.041
|4
|22
| Philip Hanson
Filipe Albuquerque
Paul diResta
|Oreca 07
|LMP2
|24
|1'48.810
|5.253
|5
|36
| Thomas Laurent
André Negrao
Pierre Ragues
|Alpine A470
|LMP2
|24
|1'49.134
|5.577
|6
|38
| Roberto Gonzalez
Antonio Felix da Costa
Anthony Davidson
|Oreca 07
|LMP2
|25
|1'49.767
|6.210
|7
|47
| Roberto Lacorte
Andrea Belicchi
Giorgio Sernagiotto
|Dallara P217
|LMP2
|29
|1'51.208
|7.651
|8
|29
| Frits vanEerd
Giedo vanderGarde
Nyck deVries
|Oreca 07
|LMP2
|27
|1'51.336
|7.779
|9
|92
| Michael Christensen
Kevin Estre
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|22
|1'56.790
|13.233
|10
|95
| Marco Sorensen
Nicki Thiim
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE PRO
|22
|1'57.709
|14.152
|11
|98
| Paul DallaLana
Richard Westbrook
Ross Gunn
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|25
|1'57.947
|14.390
|12
|51
| James Calado
Daniel Serra
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|26
|1'57.964
|14.407
|13
|97
| Richard Westbrook
Maxime Martin
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE PRO
|23
|1'58.321
|14.764
|14
|83
| François Perrodo
Emmanuel Collard
Nicklas Nielsen
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|26
|1'58.510
|14.953
|15
|71
| Davide Rigon
Miguel Molina
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|27
|1'58.514
|14.957
|16
|91
| Gianmaria Bruni
Richard Lietz
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|27
|1'58.552
|14.995
|17
|77
| Christian Ried
Riccardo Pera
Dennis Olsen
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|23
|1'59.012
|15.455
|18
|86
| Michael Wainwright
Alessio Picariello
Ben Barker
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|24
|1'59.027
|15.470
|19
|56
| Egidio Perfetti
Larry ten Voorde
Jörg Bergmeister
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|26
|1'59.054
|15.497
|20
|57
| Ben Keating
Dylan Pereira
Jeroen Bleekemolen
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|22
|1'59.208
|15.651
|21
|90
| Salih Yoluç
Charlie Eastwood
Jonathan Adam
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|26
|1'59.808
|16.251
|22
|88
| Khaled AlQubaisi
Jaxon Evans
Marco Holzer
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|28
|1'59.934
|16.377
|23
|62
| Bonamy Grimes
Kei Cozzolino
Colin NobleJr.
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|27
|2'00.047
|16.490
|24
|54
| Thomas Flohr
Francesco Castellacci
Giancarlo Fisichella
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|27
|2'00.195
|16.638
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Bu Haber Hakkında
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|Editör
|Gary Watkins