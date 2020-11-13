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WEC / Bahreyn / Antrenman raporu

Bahreyn WEC: Son antrenmanın lideri #8 Toyota

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Bahreyn WEC: Son antrenmanın lideri #8 Toyota
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Bahreyn'de gerçekleştirilecek FIA Dünya Dayanıklılık Yarışı öncesinde üçüncü antrenman seansını #8 Toyota ilk sırada tamamladı.

Brendon Hartley, 60 dakikalık seansın ilk dakikalarında 1:43.557 yaptı ve #8 Toyota TS050 Hybrid'i zirveye yerleştirdi. Kalan sürede Hartley'den daha iyi bir zaman yapan çıkmadı.

Bu sonuçla #7 Toyota en hızlı ekip oldu.

#7 Toyota'da Mike Conway, 1:43.659'luk derecesiyle birlikte #8 Toyota'yı 0.102 saniye geriden, ikinci sıradan takip etti.

Böylelikle Toyota 1-2 olmuş oldu. Öte yandan #8 Toyota'da Kazuki Nakajima küçük bir spin de attı.

LMP2'de en hızlı isim Jackie Chan DC Racing sürücüsü Will Stewans'tı. Stevens 1:48.598 yaptı.

Autosport Oreca'dan Phil Hanson 1:48.810 ile ikinci sırada yer aldı. Signatech Alpine Oreca'dan Thomas Laurent ise 1:49.134 yaparak üçüncü oldu.

İlk dördü JOTA Sport Oreca'dan Antonio Felix da Costa tamamladı.

GTE Pro'da #92 Porsche en hızlı ekipti ve Michael Christensen 1:56.790 yaparak en iyi dereceye imza attı.

GTE Am'de #98 Aston Martin zirvede yer alırken, #98 TF Sport'ta Salih Yoluç ve ekibi yedinci oldu.

FP3 sonucu:

Sıra # Pilotlar Araç Sınıf Tur Zaman Fark
1 8 Switzerland Sébastien Buemi
Japan Kazuki Nakajima
New Zealand Brendon Hartley 		Toyota TS050 Hybrid LMP1 32 1'43.557  
2 7 United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Argentina Jose Maria Lopez 		Toyota TS050 Hybrid LMP1 27 1'43.659 0.102
3 37 China Ho-Pin Tung
France Gabriel Aubry
United Kingdom Will Stevens 		Oreca 07 LMP2 28 1'48.598 5.041
4 22 United Kingdom Philip Hanson
Portugal Filipe Albuquerque
United Kingdom Paul diResta 		Oreca 07 LMP2 24 1'48.810 5.253
5 36 France Thomas Laurent
Brazil André Negrao
France Pierre Ragues 		Alpine A470 LMP2 24 1'49.134 5.577
6 38 Mexico Roberto Gonzalez
Portugal Antonio Felix da Costa
United Kingdom Anthony Davidson 		Oreca 07 LMP2 25 1'49.767 6.210
7 47 Italy Roberto Lacorte
Italy Andrea Belicchi
Italy Giorgio Sernagiotto 		Dallara P217 LMP2 29 1'51.208 7.651
8 29 Netherlands Frits vanEerd
Netherlands Giedo vanderGarde
Netherlands Nyck deVries 		Oreca 07 LMP2 27 1'51.336 7.779
9 92 Denmark Michael Christensen
France Kevin Estre 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 22 1'56.790 13.233
10 95 Denmark Marco Sorensen
Denmark Nicki Thiim 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE PRO 22 1'57.709 14.152
11 98 Canada Paul DallaLana
United Kingdom Richard Westbrook
United Kingdom Ross Gunn 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 25 1'57.947 14.390
12 51 United Kingdom James Calado
Brazil Daniel Serra 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 26 1'57.964 14.407
13 97 United Kingdom Richard Westbrook
Belgium Maxime Martin 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE PRO 23 1'58.321 14.764
14 83 France François Perrodo
France Emmanuel Collard
Denmark Nicklas Nielsen 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 26 1'58.510 14.953
15 71 Italy Davide Rigon
Spain Miguel Molina 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 27 1'58.514 14.957
16 91 Italy Gianmaria Bruni
Austria Richard Lietz 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 27 1'58.552 14.995
17 77 Germany Christian Ried
Italy Riccardo Pera
Norway Dennis Olsen 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 23 1'59.012 15.455
18 86 United Kingdom Michael Wainwright
Belgium Alessio Picariello
United Kingdom Ben Barker 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 24 1'59.027 15.470
19 56 Norway Egidio Perfetti
Netherlands Larry ten Voorde
Germany Jörg Bergmeister 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 26 1'59.054 15.497
20 57 United States Ben Keating
Dylan Pereira
Netherlands Jeroen Bleekemolen 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 22 1'59.208 15.651
21 90 Turkey Salih Yoluç
Ireland Charlie Eastwood
United Kingdom Jonathan Adam 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 26 1'59.808 16.251
22 88 United Arab Emirates Khaled AlQubaisi
Jaxon Evans
Marco Holzer		 Porsche 911 RSR LMGTE AM 28 1'59.934 16.377
23 62 United Kingdom Bonamy Grimes
Japan Kei Cozzolino
United Kingdom Colin NobleJr. 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 27 2'00.047 16.490
24 54 Switzerland Thomas Flohr
Italy Francesco Castellacci
Italy Giancarlo Fisichella 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 27 2'00.195 16.638
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Bahreyn WEC: İkinci antrenmanda Lopez 1 sn farkla lider

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Bahreyn WEC: İkinci antrenmanda Lopez 1 sn farkla lider
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Bu Haber Hakkında

Seri WEC
Etkinlik Bahreyn
Alt-etkinlik FP3
Takımlar Toyota Gazoo Racing WEC
Editör Gary Watkins

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