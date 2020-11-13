Bahreyn WEC: Son antrenmanın lideri #8 Toyota

Brendon Hartley, 60 dakikalık seansın ilk dakikalarında 1:43.557 yaptı ve #8 Toyota TS050 Hybrid'i zirveye yerleştirdi. Kalan sürede Hartley'den daha iyi bir zaman yapan çıkmadı.

Bu sonuçla #7 Toyota en hızlı ekip oldu.

#7 Toyota'da Mike Conway, 1:43.659'luk derecesiyle birlikte #8 Toyota'yı 0.102 saniye geriden, ikinci sıradan takip etti.

Böylelikle Toyota 1-2 olmuş oldu. Öte yandan #8 Toyota'da Kazuki Nakajima küçük bir spin de attı.

LMP2'de en hızlı isim Jackie Chan DC Racing sürücüsü Will Stewans'tı. Stevens 1:48.598 yaptı.

Autosport Oreca'dan Phil Hanson 1:48.810 ile ikinci sırada yer aldı. Signatech Alpine Oreca'dan Thomas Laurent ise 1:49.134 yaparak üçüncü oldu.

İlk dördü JOTA Sport Oreca'dan Antonio Felix da Costa tamamladı.

GTE Pro'da #92 Porsche en hızlı ekipti ve Michael Christensen 1:56.790 yaparak en iyi dereceye imza attı.

GTE Am'de #98 Aston Martin zirvede yer alırken, #98 TF Sport'ta Salih Yoluç ve ekibi yedinci oldu.

FP3 sonucu: