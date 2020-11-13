Bahreyn WEC: İlk antrenmanda lider Buemi
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FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Bahreyn'de gerçekleştirilecek final yarışı öncesinde ilk antrenman seansını 8 numaralı Toyota ekibi zirvede tamamladı.
90 dakikalık ilk antrenman seansında Sebastien Buemi, başlangıçtaki kırmızı bayraklı bölümün hemen ardından attığı 1:43.457'li derecesiyle 8 numaralı Toyota ekibinin zirvede olmasını sağladı.
8 Toyota'yı, 7 numaralı diğer Toyota ekibi yarım saniye geriden takip etti. 8 numaralı araçta son yarış öncesinde 0.54 saniyelik BoP cezası bulunuyor.
LMP2 sınıfında en hızlı isim Racing Team Nederland Oreca'dan Giedo van der Garde olurken onu 0.2 sn geride Signatech Alpine Oreca'dan Andre Negrao takip etti.
GTE Pro sınıfında 97 numaralı Aston Martin ekibi 1:56.560 ile en hızlı isim olurken onu Porsche'den Ricard Lietz takip etti.
GTE Am sınıfı şampiyonluğu için mücadele eden Salih Yoluç'un ekibi ilk antrenmanda genel klasmanda 18. sırada kaldı.
1. Antrenman sonucu
|cla
|#
|Pilotlar
|Araç
|Sınıf
|Tur
|Derece
|Fark
|1
|8
| Sebastien Buemi
Kazuki Nakajima
Brendon Hartley
|Toyota TS050 Hybrid
|LMP1
|36
|1'43.457
|2
|7
| Mike Conway
Kamui Kobayashi
Jose Maria Lopez
|Toyota TS050 Hybrid
|LMP1
|37
|1'43.949
|0.492
|3
|29
| Frits van Eerd
Giedo van der Garde
Nyck de Vries
|Oreca 07
|LMP2
|40
|1'47.955
|4.498
|4
|36
| Thomas Laurent
André Negrão
Pierre Ragues
|Alpine A470
|LMP2
|30
|1'48.126
|4.669
|5
|38
| Roberto Gonzalez
Antonio Felix da Costa
Anthony Davidson
|Oreca 07
|LMP2
|34
|1'48.303
|4.846
|6
|22
| Philip Hanson
Filipe Albuquerque
Paul di Resta
|Oreca 07
|LMP2
|33
|1'48.471
|5.014
|7
|37
| Ho-Pin Tung
Gabriel Aubry
Will Stevens
|Oreca 07
|LMP2
|35
|1'48.776
|5.319
|8
|47
| Roberto Lacorte
Andrea Belicchi
Giorgio Sernagiotto
|Dallara P217
|LMP2
|16
|1'53.817
|10.360
|9
|97
| Richard Westbrook
Maxime Martin
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE PRO
|38
|1'56.560
|13.103
|10
|91
| Gianmaria Bruni
Richard Lietz
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|34
|1'57.177
|13.720
|11
|92
| Michael Christensen
Kevin Estre
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|10
|1'57.218
|13.761
|12
|95
| Marco Sørensen
Nicki Thiim
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE PRO
|39
|1'57.508
|14.051
|13
|98
| Paul Dalla Lana
Richard Westbrook
Ross Gunn
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|36
|1'57.666
|14.209
|14
|86
| Michael Wainwright
Alessio Picariello
Ben Barker
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|34
|1'57.688
|14.231
|15
|57
| Ben Keating
Dylan Pereira
Jeroen Bleekemolen
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|34
|1'58.027
|14.570
|16
|51
| James Calado
Daniel Serra
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|34
|1'58.571
|15.114
|17
|56
| Egidio Perfetti
Larry ten Voorde
Jörg Bergmeister
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|27
|1'58.657
|15.200
|18
|90
| Salih Yoluc
Charlie Eastwood
Jonathan Adam
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|37
|1'58.801
|15.344
|19
|71
| Davide Rigon
Miguel Molina
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|35
|1'58.832
|15.375
|20
|77
| Christian Ried
Riccardo Pera
Dennis Olsen
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|29
|1'59.045
|15.588
|21
|83
| François Perrodo
Emmanuel Collard
Nicklas Nielsen
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|36
|1'59.100
|15.643
|22
|54
| Thomas Flohr
Francesco Castellacci
Giancarlo Fisichella
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|33
|1'59.615
|16.158
|23
|62
| Bonamy Grimes
Kei Cozzolino
Colin Noble
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|35
|1'59.728
|16.271
|24
|88
| Khaled Al Qubaisi
Jaxon Evans
Marco Holzer
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|37
|2'00.062
|16.605
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|WEC
|Etkinlik
|Bahreyn
|Alt-etkinlik
|FP1
|Takımlar
|Toyota Gazoo Racing WEC
|Editör
|Gary Watkins
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