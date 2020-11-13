Bahreyn WEC: İlk antrenmanda lider Buemi

90 dakikalık ilk antrenman seansında Sebastien Buemi, başlangıçtaki kırmızı bayraklı bölümün hemen ardından attığı 1:43.457'li derecesiyle 8 numaralı Toyota ekibinin zirvede olmasını sağladı.

8 Toyota'yı, 7 numaralı diğer Toyota ekibi yarım saniye geriden takip etti. 8 numaralı araçta son yarış öncesinde 0.54 saniyelik BoP cezası bulunuyor.

LMP2 sınıfında en hızlı isim Racing Team Nederland Oreca'dan Giedo van der Garde olurken onu 0.2 sn geride Signatech Alpine Oreca'dan Andre Negrao takip etti.

GTE Pro sınıfında 97 numaralı Aston Martin ekibi 1:56.560 ile en hızlı isim olurken onu Porsche'den Ricard Lietz takip etti.

GTE Am sınıfı şampiyonluğu için mücadele eden Salih Yoluç'un ekibi ilk antrenmanda genel klasmanda 18. sırada kaldı.

1. Antrenman sonucu