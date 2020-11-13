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WEC / Bahreyn / Antrenman raporu

Bahreyn WEC: İlk antrenmanda lider Buemi

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Bahreyn WEC: İlk antrenmanda lider Buemi
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Bahreyn'de gerçekleştirilecek final yarışı öncesinde ilk antrenman seansını 8 numaralı Toyota ekibi zirvede tamamladı.

90 dakikalık ilk antrenman seansında Sebastien Buemi, başlangıçtaki kırmızı bayraklı bölümün hemen ardından attığı 1:43.457'li derecesiyle 8 numaralı Toyota ekibinin zirvede olmasını sağladı.

8 Toyota'yı, 7 numaralı diğer Toyota ekibi yarım saniye geriden takip etti. 8 numaralı araçta son yarış öncesinde 0.54 saniyelik BoP cezası bulunuyor.

LMP2 sınıfında en hızlı isim Racing Team Nederland Oreca'dan Giedo van der Garde olurken onu 0.2 sn geride Signatech Alpine Oreca'dan Andre Negrao takip etti.

GTE Pro sınıfında 97 numaralı Aston Martin ekibi 1:56.560 ile en hızlı isim olurken onu Porsche'den Ricard Lietz takip etti.

GTE Am sınıfı şampiyonluğu için mücadele eden Salih Yoluç'un ekibi ilk antrenmanda genel klasmanda 18. sırada kaldı.

1. Antrenman sonucu

cla # Pilotlar Araç Sınıf Tur Derece Fark
1 8 SUI Sebastien Buemi
JPN Kazuki Nakajima
NZL Brendon Hartley		 Toyota TS050 Hybrid LMP1 36 1'43.457  
2 7 GBR Mike Conway
JPN Kamui Kobayashi
ARG Jose Maria Lopez		 Toyota TS050 Hybrid LMP1 37 1'43.949 0.492
3 29 HOL Frits van Eerd
HOL Giedo van der Garde
HOL Nyck de Vries		 Oreca 07 LMP2 40 1'47.955 4.498
4 36 FRA Thomas Laurent
BRA André Negrão
FRA Pierre Ragues		 Alpine A470 LMP2 30 1'48.126 4.669
5 38 MEX Roberto Gonzalez
POR Antonio Felix da Costa
GBR Anthony Davidson		 Oreca 07 LMP2 34 1'48.303 4.846
6 22 GBR Philip Hanson
POR Filipe Albuquerque
GBR Paul di Resta		 Oreca 07 LMP2 33 1'48.471 5.014
7 37 CHN Ho-Pin Tung
FRA Gabriel Aubry
GBR Will Stevens		 Oreca 07 LMP2 35 1'48.776 5.319
8 47 ITA Roberto Lacorte
ITA Andrea Belicchi
ITA Giorgio Sernagiotto		 Dallara P217 LMP2 16 1'53.817 10.360
9 97 GBR Richard Westbrook
BEL Maxime Martin		 Aston Martin Vantage AMR LMGTE PRO 38 1'56.560 13.103
10 91 ITA Gianmaria Bruni
AUT Richard Lietz		 Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 34 1'57.177 13.720
11 92 DEN Michael Christensen
FRA Kevin Estre		 Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 10 1'57.218 13.761
12 95 DEN Marco Sørensen
DEN Nicki Thiim		 Aston Martin Vantage AMR LMGTE PRO 39 1'57.508 14.051
13 98 CAN Paul Dalla Lana
GBR Richard Westbrook
GBR Ross Gunn		 Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 36 1'57.666 14.209
14 86 GBR Michael Wainwright
BEL Alessio Picariello
GBR Ben Barker		 Porsche 911 RSR LMGTE AM 34 1'57.688 14.231
15 57 USA Ben Keating
LUX Dylan Pereira
HOL Jeroen Bleekemolen		 Porsche 911 RSR LMGTE AM 34 1'58.027 14.570
16 51 GBR James Calado
BRA Daniel Serra		 Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 34 1'58.571 15.114
17 56 NOR Egidio Perfetti
HOL Larry ten Voorde
GER Jörg Bergmeister		 Porsche 911 RSR LMGTE AM 27 1'58.657 15.200
18 90 TUR Salih Yoluc
IRL Charlie Eastwood
GBR Jonathan Adam		 Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 37 1'58.801 15.344
19 71 ITA Davide Rigon
ESP Miguel Molina		 Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 35 1'58.832 15.375
20 77 GER Christian Ried
ITA Riccardo Pera
NOR Dennis Olsen		 Porsche 911 RSR LMGTE AM 29 1'59.045 15.588
21 83 FRA François Perrodo
FRA Emmanuel Collard
DEN Nicklas Nielsen		 Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 36 1'59.100 15.643
22 54 SUI Thomas Flohr
ITA Francesco Castellacci
ITA Giancarlo Fisichella		 Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 33 1'59.615 16.158
23 62 GBR Bonamy Grimes
JPN Kei Cozzolino
GBR Colin Noble		 Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 35 1'59.728 16.271
24 88 UAE Khaled Al Qubaisi
AUS Jaxon Evans
Marco Holzer		 Porsche 911 RSR LMGTE AM 37 2'00.062 16.605
Toyota, Le Mans Hiper Araç'la ilk testten memnun ayrıldı

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Bu Haber Hakkında

Seri WEC
Etkinlik Bahreyn
Alt-etkinlik FP1
Takımlar Toyota Gazoo Racing WEC
Editör Gary Watkins

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