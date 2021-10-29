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Önceki / WEC Bahreyn: Son antrenmanda Kobayashi ve #7 Toyota yine lider
WEC / Bahreyn Sıralama turları raporu

Bahreyn WEC: Hartley, Kobayashi'nin önünde pole'ü aldı

Çeviren:
Efe Kahya
, Editör

2021 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası sezonunun Bahreyn'de yapılacak olan sondan bir önceki yarışının sıralama turlarında Brendon Hartley, 8 numaralı Toyota'yı pole pozisyonuna yerleştirdi.

Bahreyn WEC: Hartley, Kobayashi'nin önünde pole'ü aldı

Hartley, Kamui Kobayashi yönetimindeki 7 numaralı kardeş GR010 Hybrid'i 0.4 saniye farkla geride bırakarak 8 numaralı ekibin, sezonun ikinci yarışı olan Portimao'dan beri ilk pole pozisyonunu aldı.

Alpine, Andre Negrao'nun pist sınırı ihlali ile en hızlı turunun silinmesinin ardından, lider Toyota'nın bir saniye gerisinde üçüncü sırada yer aldı.

LMP2'de ise Tom Blomqvist, 28 numaralı JOTA Oreca 07 ile tempoyu belirlemeye devam etti.

Ancak JOTA takımı, 22 numaralı United Autosports Oreca ile Filipe Albuquerque'nin son dakikalarda attığı turunun ardından yarışa 1-2 olarak başlama fırsatını kaçırdı.

GTE Pro klasmanında ise Porsche'ler ilk iki sırada yer aldı. Kevin Estre, 1.56.144 ile pole pozisyonunu alırken, Gianmaria Bruni yönetimindeki 91 numaralı 911 GTE R ise ikinci sırada yer aldı.

Yarış öncesi Performans Dengesi ayarı nedeniyle Ferrari, liderin bir saniye gerisinde kaldı. İki AF Corse aracının en hızlısı olan Daniel Serra, 52 numaralı 488 GTE ile üçüncü sırada yer aldı.

Bahreyn 6 Saat - Sıralama sonuçları (Hiperaraç ve LMP2):

Sıra Pilotlar Tur Ortalama Süre Fark Ara km/s
1 Switzerland Sébastien Buemi
Japan Kazuki Nakajima
New Zealand Brendon Hartley 		3 1'47.049     182.002
2 United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Argentina Jose Maria Lopez 		3 1'47.447 0.398 0.398 181.328
3 Brazil André Negrao
France Nicolas Lapierre
France Matthieu Vaxivière 		5 1'48.003 0.954 0.556 180.394
4 Indonesia Sean Gelael
Belgium Stoffel Vandoorne
United Kingdom Tom Blomqvist 		5 1'49.885 2.836 1.882 177.305
5 United Kingdom Philip Hanson
Switzerland Fabio Scherer
Portugal Filipe Albuquerque 		5 1'49.994 2.945 0.109 177.129
6 Mexico Roberto Gonzalez
Portugal Antonio Felix da Costa
United Kingdom Anthony Davidson 		5 1'50.198 3.149 0.204 176.801
7 Switzerland Esteban Garcia
France Loic Duval
France Norman Nato 		5 1'50.559 3.510 0.361 176.224
8 Poland Jakub Smiechowski
Netherlands Renger vanderZande
United Kingdom Alex Brundle 		5 1'50.658 3.609 0.099 176.066
9 Netherlands Frits vanEerd
Netherlands Giedo vanderGarde
Netherlands Job Uitert 		5 1'50.942 3.893 0.284 175.616
10 Denmark Dennis Andersen
Denmark Anders Fjordbach
Poland Robert Kubica 		5 1'50.979 3.930 0.037 175.557
11 Netherlands Robin Frijns
Austria Ferdinand Habsburg
France Charles Milesi 		4 1'51.043 3.994 0.064 175.456
12 Sweden Henrik Hedman
Colombia Juan Pablo Montoya
United Kingdom Ben Hanley 		4 1'51.312 4.263 0.269 175.032
13 Slovakia Miro Konopka
United Kingdom Oliver Webb
India Kush Maini 		3 1'51.487 4.438 0.175 174.757
14 Germany Sophia Floersch
Netherlands Beitske Visser
France Gabriel Aubry 		5 1'51.736 4.687 0.249 174.368
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Bahreyn 6 Saat - Sıralama sonuçları (GTE Pro ve Am)

Sıra Pilotlar Tur Ortalama Süre Fark Ara km/s
1 France Kevin Estre
Switzerland Neel Jani 		4 1'56.144     167.750
2 Italy Gianmaria Bruni
Austria Richard Lietz 		4 1'56.178 0.034 0.034 167.701
3 Brazil Daniel Serra
Spain Miguel Molina 		4 1'57.327 1.183 1.149 166.058
4 Italy Alessandro PierGuidi
United Kingdom James Calado 		4 1'57.573 1.429 0.246 165.711
5 Italy Rino Mastronardi
Italy Andrea Piccini
Italy Matteo Cressoni 		5 1'58.687 2.543 1.114 164.156
6 Canada Paul DallaLana
Brazil Augusto Farfus
Brazil Marcos Gomes 		5 1'59.331 3.187 0.644 163.270
7 Norway Egidio Perfetti
Italy Matteo Cairoli
Italy Riccardo Pera 		5 1'59.404 3.260 0.073 163.170
8 Italy Roberto Lacorte
Italy Giorgio Sernagiotto
Italy Antonio Fuoco 		5 1'59.410 3.266 0.006 163.162
9 Switzerland Thomas Flohr
Italy Francesco Castellacci
Italy Giancarlo Fisichella 		5 1'59.534 3.390 0.124 162.992
10 United States Ben Keating
Luxembourg Dylan Pereira
Brazil Felipe Fraga 		5 1'59.538 3.394 0.004 162.987
11 United Arab Emirates Khaled AlQubaisi
Belgium Adrien deLeener
France Julien Andlauer 		5 1'59.923 3.779 0.385 162.464
12 France François Perrodo
Denmark Nicklas Nielsen
Italy Alessio Rovera 		5 2'00.263 4.119 0.340 162.004
13 Germany Christian Ried
Australia Jaxon Evans
Australia Matt Campbell 		5 2'00.294 4.150 0.031 161.963
14 Japan Satoshi Hoshino
Japan Tomonobu Fujii
United Kingdom Andrew Watson 		5 2'00.300 4.156 0.006 161.955
15 Switzerland Rahel Frey
Belgium Sarah Bovy
United Kingdom Katherine Legge 		4 2'00.457 4.313 0.157 161.744
16 United Kingdom Michael Wainwright
United Kingdom Ben Barker
United Kingdom Tom Gamble 		5 2'00.939 4.795 0.482 161.099
17 Japan Takeshi Kimura
Denmark Mikkel Jensen
Australia Scott Andrews 		5 2'01.877 5.733 0.938 159.859
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