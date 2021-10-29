Bahreyn WEC: Hartley, Kobayashi'nin önünde pole'ü aldı

Hartley, Kamui Kobayashi yönetimindeki 7 numaralı kardeş GR010 Hybrid'i 0.4 saniye farkla geride bırakarak 8 numaralı ekibin, sezonun ikinci yarışı olan Portimao'dan beri ilk pole pozisyonunu aldı.

Alpine, Andre Negrao'nun pist sınırı ihlali ile en hızlı turunun silinmesinin ardından, lider Toyota'nın bir saniye gerisinde üçüncü sırada yer aldı.

LMP2'de ise Tom Blomqvist, 28 numaralı JOTA Oreca 07 ile tempoyu belirlemeye devam etti.

Ancak JOTA takımı, 22 numaralı United Autosports Oreca ile Filipe Albuquerque'nin son dakikalarda attığı turunun ardından yarışa 1-2 olarak başlama fırsatını kaçırdı.

GTE Pro klasmanında ise Porsche'ler ilk iki sırada yer aldı. Kevin Estre, 1.56.144 ile pole pozisyonunu alırken, Gianmaria Bruni yönetimindeki 91 numaralı 911 GTE R ise ikinci sırada yer aldı.

Yarış öncesi Performans Dengesi ayarı nedeniyle Ferrari, liderin bir saniye gerisinde kaldı. İki AF Corse aracının en hızlısı olan Daniel Serra, 52 numaralı 488 GTE ile üçüncü sırada yer aldı.

Bahreyn 6 Saat - Sıralama sonuçları (Hiperaraç ve LMP2):

Bahreyn 6 Saat - Sıralama sonuçları (GTE Pro ve Am)