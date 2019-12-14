Bahreyn WEC: Ginetta ve Rebellion kaza yaptı, Toyota domine etti

Yarışın ilk turunda Rebellion'dan Bruno Senna ile Ginetta'dan Charlie Robertson'un kaza yapmasının ardından 7 numaralı Toyota ekibi - Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez - ilk sıraya yerleşti.

Liderliği ele geçiren 7 numaralı Toyota ekibi, o andan sonra sorunsuz bir yarış geçirdi ve bu sezon 2. zaferini kazandı. 7 numaralı Toyota ekibi, bu zafer ile 8 numaralı diğer Toyota ekibinin şampiyonada önüne geçti.

Yarışın başında sorun yaşayan 8 numaralı Toyota ekibi 2. olmayı başarırken pole pozisyonundan başlayan Rebellion 3. olarak podyumu tamamladı.

LMP2 sınıfında United Autosports'un 22 numaralı ekibi - Paul di Resta, Phil Hanson, Filipe Albuquerque - ilk zaferini kazandı.

22 numaralı kazanan ekibi 38 numaralı JOTA Sport ekibi 21.5 sn geriden takip ederken onların arkasında Jackie Chan DC Racing'in 37 numaralı ekibi yer aldı.

GTE Pro'da zafer Aston Martin'in

GTE Pro sınıfında Aston Martin'in 95 numaralı ekibi daha hızlı bir pit stopla öne geçmeyi başararak kazandı.

71 numaralı Ferrari ekibi, yarışın başında lider olsa da ikincilikle yetinmek zorunda kaldı.

GTE Am sınıfında zafer 86 numaralı Project 1 Porsche'nin olurken onları 98 numaralı Aston Martin ekibi takip etti.

Salih Yoluç'un ekibi TF Sport ise Bahreyn'de yarışı tamamlayamadı.

Yarış Sonucu