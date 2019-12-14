Bahreyn WEC: Ginetta ve Rebellion kaza yaptı, Toyota domine etti
FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Bahreyn ayağında yarışın başında Rebellion ve Ginetta sürücüleri arasında yaşanan kazayı iyi değerlendiren Toyota kazanmayı başardı.
Yarışın ilk turunda Rebellion'dan Bruno Senna ile Ginetta'dan Charlie Robertson'un kaza yapmasının ardından 7 numaralı Toyota ekibi - Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez - ilk sıraya yerleşti.
Liderliği ele geçiren 7 numaralı Toyota ekibi, o andan sonra sorunsuz bir yarış geçirdi ve bu sezon 2. zaferini kazandı. 7 numaralı Toyota ekibi, bu zafer ile 8 numaralı diğer Toyota ekibinin şampiyonada önüne geçti.
Yarışın başında sorun yaşayan 8 numaralı Toyota ekibi 2. olmayı başarırken pole pozisyonundan başlayan Rebellion 3. olarak podyumu tamamladı.
LMP2 sınıfında United Autosports'un 22 numaralı ekibi - Paul di Resta, Phil Hanson, Filipe Albuquerque - ilk zaferini kazandı.
22 numaralı kazanan ekibi 38 numaralı JOTA Sport ekibi 21.5 sn geriden takip ederken onların arkasında Jackie Chan DC Racing'in 37 numaralı ekibi yer aldı.
GTE Pro'da zafer Aston Martin'in
GTE Pro sınıfında Aston Martin'in 95 numaralı ekibi daha hızlı bir pit stopla öne geçmeyi başararak kazandı.
71 numaralı Ferrari ekibi, yarışın başında lider olsa da ikincilikle yetinmek zorunda kaldı.
GTE Am sınıfında zafer 86 numaralı Project 1 Porsche'nin olurken onları 98 numaralı Aston Martin ekibi takip etti.
Salih Yoluç'un ekibi TF Sport ise Bahreyn'de yarışı tamamlayamadı.
Yarış Sonucu
|Sıra
|#
|Pilotlar
|Araç
|Sınıf
|Fark
|1
|7
| Mike Conway
Kamui Kobayashi
Jose Maria Lopez
|Toyota TS050 Hybrid
|LMP1
|2
|8
| Sébastien Buemi
Kazuki Nakajima
Brendon Hartley
|Toyota TS050 Hybrid
|LMP1
|1 Lap
|3
|1
| Bruno Senna
Gustavo Menezes
Norman Nato
|Rebellion R13
|LMP1
|3 Laps
|4
|22
| Philip Hanson
Filipe Albuquerque
Paul diResta
|Oreca 07
|LMP2
|8 Laps
|5
|38
| Roberto Gonzalez
Antonio Felix da Costa
Anthony Davidson
|Oreca 07
|LMP2
|8 Laps
|6
|37
| Ho-Pin Tung
Gabriel Aubry
Will Stevens
|Oreca 07
|LMP2
|9 Laps
|7
|26
| Roman Rusinov
Job Uitert
Jean-Eric Vergne
|Aurus 01
|LMP2
|9 Laps
|8
|36
| Thomas Laurent
André Negrao
Pierre Ragues
|Alpine A470
|LMP2
|9 Laps
|9
|29
| Frits vanEerd
Giedo vanderGarde
Nyck deVries
|Oreca 07
|LMP2
|10 Laps
|10
|42
| Nicolas Lapierre
Antonin Borga
Alexandre Coigny
|Oreca 07
|LMP2
|12 Laps
|11
|33
| Mark Patterson
Kenta Yamashita
Anders Fjordbach
|Oreca 07
|LMP2
|13 Laps
|12
|47
| Roberto Lacorte
Andrea Belicchi
Giorgio Sernagiotto
|Dallara P217
|LMP2
|17 Laps
|13
|95
| Marco Sorensen
Nicki Thiim
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE PRO
|22 Laps
|14
|71
| Davide Rigon
Miguel Molina
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|22 Laps
|15
|97
| Alex Lynn
Maxime Martin
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE PRO
|22 Laps
|16
|51
| James Calado
Alessandro PierGuidi
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|22 Laps
|17
|91
| Gianmaria Bruni
Richard Lietz
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|24 Laps
|18
|57
| Ben Keating
Larry ten Voorde
Jeroen Bleekemolen
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|24 Laps
|19
|92
| Michael Christensen
Kevin Estre
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|24 Laps
|20
|98
| Paul DallaLana
Darren Turner
Ross Gunn
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|24 Laps
|21
|86
| Michael Wainwright
Andrew Watson
Ben Barker
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|24 Laps
|22
|83
| François Perrodo
Emmanuel Collard
Nicklas Nielsen
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|25 Laps
|23
|54
| Thomas Flohr
Francesco Castellacci
Giancarlo Fisichella
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|25 Laps
|24
|77
| Christian Ried
Riccardo Pera
Matt Campbell
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|26 Laps
|25
|70
| Motoaki Ishikawa
Olivier Beretta
Kei Cozzolino
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|27 Laps
|26
|62
| Bonamy Grimes
Johnny Mowlem
Charles Hollings
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|28 Laps
|27
|56
| Egidio Perfetti
David Heinemeier Hansson
Matteo Cairoli
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|43 Laps
|6
| Mike Simpson
Chris Dyson
Guy Smith
|Ginetta G60-LT-P1
|LMP1
|62 Laps
|90
| Salih Yoluç
Charlie Eastwood
Jonathan Adam
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|79 Laps
|5
| Charlie Robertson
Ben Hanley
Jordan King
|Ginetta G60-LT-P1
|LMP1
|114 Laps
|88
| Khaled AlQubaisi
Adrien deLeener
Thomas Preining
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|148 Laps
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|WEC
|Etkinlik
|Bahreyn
|Alt-etkinlik
|Yarış
|Pilotlar
|Jose Maria Lopez , Kamui Kobayashi , Mike Conway
|Editör
|Rachit Thukral
Bahreyn WEC: Ginetta ve Rebellion kaza yaptı, Toyota domine etti
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