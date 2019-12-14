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WEC / Bahreyn / Yarış raporu

Bahreyn WEC: Ginetta ve Rebellion kaza yaptı, Toyota domine etti

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Bahreyn WEC: Ginetta ve Rebellion kaza yaptı, Toyota domine etti
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
14 Ara 2019 20:43

FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Bahreyn ayağında yarışın başında Rebellion ve Ginetta sürücüleri arasında yaşanan kazayı iyi değerlendiren Toyota kazanmayı başardı.

Yarışın ilk turunda Rebellion'dan Bruno Senna ile Ginetta'dan Charlie Robertson'un kaza yapmasının ardından 7 numaralı Toyota ekibi - Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez - ilk sıraya yerleşti.

Liderliği ele geçiren 7 numaralı Toyota ekibi, o andan sonra sorunsuz bir yarış geçirdi ve bu sezon 2. zaferini kazandı. 7 numaralı Toyota ekibi, bu zafer ile 8 numaralı diğer Toyota ekibinin şampiyonada önüne geçti.

Yarışın başında sorun yaşayan 8 numaralı Toyota ekibi 2. olmayı başarırken pole pozisyonundan başlayan Rebellion 3. olarak podyumu tamamladı.

LMP2 sınıfında United Autosports'un 22 numaralı ekibi - Paul di Resta, Phil Hanson, Filipe Albuquerque - ilk zaferini kazandı.

22 numaralı kazanan ekibi 38 numaralı JOTA Sport ekibi 21.5 sn geriden takip ederken onların arkasında Jackie Chan DC Racing'in 37 numaralı ekibi yer aldı.

GTE Pro'da zafer Aston Martin'in

GTE Pro sınıfında Aston Martin'in 95 numaralı ekibi daha hızlı bir pit stopla öne geçmeyi başararak kazandı.

71 numaralı Ferrari ekibi, yarışın başında lider olsa da ikincilikle yetinmek zorunda kaldı.

GTE Am sınıfında zafer 86 numaralı Project 1 Porsche'nin olurken onları 98 numaralı Aston Martin ekibi takip etti.

Salih Yoluç'un ekibi TF Sport ise Bahreyn'de yarışı tamamlayamadı.

Yarış Sonucu

Sıra # Pilotlar Araç Sınıf Fark
1 7 United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Argentina Jose Maria Lopez 		Toyota TS050 Hybrid LMP1  
2 8 Switzerland Sébastien Buemi
Japan Kazuki Nakajima
New Zealand Brendon Hartley 		Toyota TS050 Hybrid LMP1 1 Lap
3 1 Brazil Bruno Senna
United States Gustavo Menezes
France Norman Nato 		Rebellion R13 LMP1 3 Laps
4 22 United Kingdom Philip Hanson
Portugal Filipe Albuquerque
United Kingdom Paul diResta 		Oreca 07 LMP2 8 Laps
5 38 Mexico Roberto Gonzalez
Portugal Antonio Felix da Costa
United Kingdom Anthony Davidson 		Oreca 07 LMP2 8 Laps
6 37 China Ho-Pin Tung
France Gabriel Aubry
United Kingdom Will Stevens 		Oreca 07 LMP2 9 Laps
7 26 Russian Federation Roman Rusinov
Netherlands Job Uitert
France Jean-Eric Vergne 		Aurus 01 LMP2 9 Laps
8 36 France Thomas Laurent
Brazil André Negrao
France Pierre Ragues 		Alpine A470 LMP2 9 Laps
9 29 Netherlands Frits vanEerd
Netherlands Giedo vanderGarde
Netherlands Nyck deVries 		Oreca 07 LMP2 10 Laps
10 42 France Nicolas Lapierre
Switzerland Antonin Borga
Switzerland Alexandre Coigny 		Oreca 07 LMP2 12 Laps
11 33 United States Mark Patterson
Japan Kenta Yamashita
Denmark Anders Fjordbach 		Oreca 07 LMP2 13 Laps
12 47 Italy Roberto Lacorte
Italy Andrea Belicchi
Italy Giorgio Sernagiotto 		Dallara P217 LMP2 17 Laps
13 95 Denmark Marco Sorensen
Denmark Nicki Thiim 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE PRO 22 Laps
14 71 Italy Davide Rigon
Spain Miguel Molina 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 22 Laps
15 97 United Kingdom Alex Lynn
Belgium Maxime Martin 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE PRO 22 Laps
16 51 United Kingdom James Calado
Italy Alessandro PierGuidi 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 22 Laps
17 91 Italy Gianmaria Bruni
Austria Richard Lietz 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 24 Laps
18 57 United States Ben Keating
Netherlands Larry ten Voorde
Netherlands Jeroen Bleekemolen 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 24 Laps
19 92 Denmark Michael Christensen
France Kevin Estre 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 24 Laps
20 98 Canada Paul DallaLana
United Kingdom Darren Turner
United Kingdom Ross Gunn 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 24 Laps
21 86 United Kingdom Michael Wainwright
United Kingdom Andrew Watson
United Kingdom Ben Barker 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 24 Laps
22 83 France François Perrodo
France Emmanuel Collard
Denmark Nicklas Nielsen 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 25 Laps
23 54 Switzerland Thomas Flohr
Italy Francesco Castellacci
Italy Giancarlo Fisichella 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 25 Laps
24 77 Germany Christian Ried
Italy Riccardo Pera
Australia Matt Campbell 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 26 Laps
25 70 Japan Motoaki Ishikawa
Monaco Olivier Beretta
Japan Kei Cozzolino 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 27 Laps
26 62 United Kingdom Bonamy Grimes
United Kingdom Johnny Mowlem
United Kingdom Charles Hollings 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 28 Laps
27 56 Norway Egidio Perfetti
Denmark David Heinemeier Hansson
Italy Matteo Cairoli 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 43 Laps
  6 United Kingdom Mike Simpson
United States Chris Dyson
United Kingdom Guy Smith 		Ginetta G60-LT-P1 LMP1 62 Laps
  90 Turkey Salih Yoluç
Ireland Charlie Eastwood
United Kingdom Jonathan Adam 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 79 Laps
  5 United Kingdom Charlie Robertson
United Kingdom Ben Hanley
United Kingdom Jordan King 		Ginetta G60-LT-P1 LMP1 114 Laps
  88 United Arab Emirates Khaled AlQubaisi
Belgium Adrien deLeener
Austria Thomas Preining 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 148 Laps
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Bu Haber Hakkında

Seri WEC
Etkinlik Bahreyn
Alt-etkinlik Yarış
Pilotlar Jose Maria Lopez , Kamui Kobayashi , Mike Conway
Editör Rachit Thukral

WEC Sıradaki seans

Bahreyn

Bahreyn

12 Ara - 14 Ara

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