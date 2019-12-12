Bahreyn WEC: Ginetta ilk antrenmanda 2 saniye önde, GTE Am'de Salih Yoluç lider

#5 Ginetta G60-LT-P1 sürücüsü Ben Hanley, seansın başlarında 1:44.791’lik derecesiyle ilk sıraya yerleşti.

Seansın geri kalanında bu dereceyi geçebilen isim çıkmadı ve #5 Ginetta sürücüleri Hanley, Jordan King ve Charlie Robertson en yakın rakipleri #1 Rebellion R13 sürücüleri Bruno Senna, Norman Nato ve Gustavo Menezes’in 2.185 saniye önünde ilk sırada yer aldılar.

Toyota, üç LMP1 takımı içerisinde en yavaşı oldu ve #8 Toyota sürücüleri Kazuki Nakajima, Brendon Hartley ve Sebastien Buemi 2.665 saniye geride üçüncü oldu. Onları 0.152 saniye geriden ise #7 Toyota sürücüleri Kamui Kobayashi, Mike Conway ve Jose Maria Lopez takip etti.

Bu hafta sonu handikapsız olarak yarışan tek LMP1 aracı olan #6 Ginetta ise 3.214 saniye geride beşinci olabildi.

LMP2’nin lideri, attığı 1:48.273’lük tur ile #22 Oreca sürücüleri Paul Di Resta, Filipe Albuqurque ve Phil Hanson oldu. Onları 0.022 saniye geriden #42 Oreca sürücüleri Nicolas Lapierre, Alexandre Coigny ve Antonin Borga izledi.

#29 Oreca sürücüleri Nyck de Vries, Frits van Eerd ve Giedo van der Garde ise 0.544 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

GTE Pro sınıfında ilk iki sıra Porsche’nin olurken, #91 Porsche sürücüleri Richard Lietz ve Gianmaria Bruni ilk sırada yer aldı.

#92 Porsche’den Kevin Estre ve Michael Christensen 0.037 saniye geride ikinci olurlarken, #71 Ferrari sürücüleri Miguel Molina ve Davide Rigon 0.049 saniye geride üçüncü oldular.

GTE Am sınıfında ise temsilcimiz Salih Yoluç, Charlie Eastwood ve Jonathan Adam’dan oluşan #90 TF Sport Aston Martin ekibinin liderliği vardı.

Birinci antrenman seansı sonucu: