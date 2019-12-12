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WEC / Bahreyn / Antrenman raporu

Bahreyn WEC: Ginetta ilk antrenmanda 2 saniye önde, GTE Am'de Salih Yoluç lider

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Bahreyn WEC: Ginetta ilk antrenmanda 2 saniye önde, GTE Am'de Salih Yoluç lider
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
12 Ara 2019 13:52

Ginetta, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nın Bahreyn ayağındaki ilk antrenman seansını Rebellion’ın 2 saniye önünde lider tamamladı.

#5 Ginetta G60-LT-P1 sürücüsü Ben Hanley, seansın başlarında 1:44.791’lik derecesiyle ilk sıraya yerleşti.

Seansın geri kalanında bu dereceyi geçebilen isim çıkmadı ve #5 Ginetta sürücüleri Hanley, Jordan King ve Charlie Robertson en yakın rakipleri #1 Rebellion R13 sürücüleri Bruno Senna, Norman Nato ve Gustavo Menezes’in 2.185 saniye önünde ilk sırada yer aldılar.

Toyota, üç LMP1 takımı içerisinde en yavaşı oldu ve #8 Toyota sürücüleri Kazuki Nakajima, Brendon Hartley ve Sebastien Buemi 2.665 saniye geride üçüncü oldu. Onları 0.152 saniye geriden ise #7 Toyota sürücüleri Kamui Kobayashi, Mike Conway ve Jose Maria Lopez takip etti.

Bu hafta sonu handikapsız olarak yarışan tek LMP1 aracı olan #6 Ginetta ise 3.214 saniye geride beşinci olabildi.

LMP2’nin lideri, attığı 1:48.273’lük tur ile #22 Oreca sürücüleri Paul Di Resta, Filipe Albuqurque ve Phil Hanson oldu. Onları 0.022 saniye geriden #42 Oreca sürücüleri Nicolas Lapierre, Alexandre Coigny ve Antonin Borga izledi.

#29 Oreca sürücüleri Nyck de Vries, Frits van Eerd ve Giedo van der Garde ise 0.544 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

GTE Pro sınıfında ilk iki sıra Porsche’nin olurken, #91 Porsche sürücüleri Richard Lietz ve Gianmaria Bruni ilk sırada yer aldı.

#92 Porsche’den Kevin Estre ve Michael Christensen 0.037 saniye geride ikinci olurlarken, #71 Ferrari sürücüleri Miguel Molina ve Davide Rigon 0.049 saniye geride üçüncü oldular.

GTE Am sınıfında ise temsilcimiz Salih Yoluç, Charlie Eastwood ve Jonathan Adam’dan oluşan #90 TF Sport Aston Martin ekibinin liderliği vardı.

Birinci antrenman seansı sonucu:

Sıra # Pilotlar Araç Sınıf Zaman Fark Ara
1 5 United Kingdom Charlie Robertson
United Kingdom Ben Hanley
United Kingdom Jordan King 		Ginetta G60-LT-P1 LMP1 1'44.791    
2 1 Brazil Bruno Senna
United States Gustavo Menezes
France Norman Nato 		Rebellion R13 LMP1 1'46.976 2.185 2.185
3 8 Switzerland Sébastien Buemi
Japan Kazuki Nakajima
New Zealand Brendon Hartley 		Toyota TS050 Hybrid LMP1 1'47.456 2.665 0.480
4 7 United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Argentina Jose Maria Lopez 		Toyota TS050 Hybrid LMP1 1'47.608 2.817 0.152
5 6 United Kingdom Mike Simpson
Chris Dyson
United Kingdom Guy Smith 		Ginetta G60-LT-P1 LMP1 1'48.005 3.214 0.397
6 22 United Kingdom Philip Hanson
Portugal Filipe Albuquerque
United Kingdom Paul diResta 		Oreca 07 LMP2 1'48.273 3.482 0.268
7 42 France Nicolas Lapierre
Switzerland Antonin Borga
Switzerland Alexandre Coigny 		Oreca 07 LMP2 1'48.295 3.504 0.022
8 29 Netherlands Frits vanEerd
Netherlands Giedo vanderGarde
Netherlands Nyck deVries 		Oreca 07 LMP2 1'48.817 4.026 0.522
9 36 France Thomas Laurent
Brazil André Negrao
France Pierre Ragues 		Alpine A470 LMP2 1'48.874 4.083 0.057
10 33 United States Mark Patterson
Japan Kenta Yamashita
Denmark Anders Fjordbach 		Oreca 07 LMP2 1'48.963 4.172 0.089
11 37 China Ho-Pin Tung
France Gabriel Aubry
United Kingdom Will Stevens 		Oreca 07 LMP2 1'49.172 4.381 0.209
12 38 Mexico Roberto Gonzalez
Portugal Antonio Felix da Costa
United Kingdom Anthony Davidson 		Oreca 07 LMP2 1'49.377 4.586 0.205
13 26 Russian Federation Roman Rusinov
Netherlands Job Uitert
France Jean-Eric Vergne 		Aurus 01 LMP2 1'50.409 5.618 1.032
14 47 Italy Roberto Lacorte
Italy Andrea Belicchi
Italy Giorgio Sernagiotto 		Dallara P217 LMP2 1'50.831 6.040 0.422
15 91 Italy Gianmaria Bruni
Austria Richard Lietz 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 1'57.388 12.597 6.557
16 92 Denmark Michael Christensen
France Kevin Estre 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 1'57.425 12.634 0.037
17 71 Italy Davide Rigon
Spain Miguel Molina 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 1'57.437 12.646 0.012
18 51 United Kingdom James Calado
Italy Alessandro PierGuidi 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 1'58.406 13.615 0.969
19 90 Turkey Salih Yoluç
Ireland Charlie Eastwood
United Kingdom Jonathan Adam 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 1'58.803 14.012 0.397
20 88 Austria Thomas Preining Porsche 911 RSR LMGTE AM 1'58.825 14.034 0.022
21 97 United Kingdom Alex Lynn
Belgium Maxime Martin 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE PRO 1'58.904 14.113 0.079
22 57 United States Ben Keating
Netherlands Larry ten Voorde
Netherlands Jeroen Bleekemolen 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 1'59.387 14.596 0.483
23 95 Denmark Marco Sorensen
Denmark Nicki Thiim 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE PRO 1'59.407 14.616 0.020
24 98 Canada Paul DallaLana
United Kingdom Darren Turner
United Kingdom Ross Gunn 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 1'59.456 14.665 0.049
25 83 France François Perrodo
France Emmanuel Collard
Denmark Nicklas Nielsen 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'59.539 14.748 0.083
26 77 Germany Christian Ried
Italy Riccardo Pera
Australia Matt Campbell 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 1'59.652 14.861 0.113
27 62 United Kingdom Bonamy Grimes
United Kingdom Johnny Mowlem
United Kingdom Charles Hollings 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'59.911 15.120 0.259
28 54 Switzerland Thomas Flohr
Italy Francesco Castellacci
Italy Giancarlo Fisichella 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2'00.095 15.304 0.184
29 56 Norway Egidio Perfetti
Denmark David Heinemeier Hansson
Italy Matteo Cairoli 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 2'00.259 15.468 0.164
30 86 United Kingdom Michael Wainwright
United Kingdom Andrew Watson
United Kingdom Ben Barker 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 2'01.831 17.040 1.572
31 70 Japan Motoaki Ishikawa
Monaco Olivier Beretta
Japan Kei Cozzolino 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2'02.451 17.660 0.620
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Seri WEC
Etkinlik Bahreyn
Editör Rachit Thukral

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