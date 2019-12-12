Bahreyn WEC: Ginetta ilk antrenmanda 2 saniye önde, GTE Am'de Salih Yoluç lider
Ginetta, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nın Bahreyn ayağındaki ilk antrenman seansını Rebellion’ın 2 saniye önünde lider tamamladı.
#5 Ginetta G60-LT-P1 sürücüsü Ben Hanley, seansın başlarında 1:44.791’lik derecesiyle ilk sıraya yerleşti.
Seansın geri kalanında bu dereceyi geçebilen isim çıkmadı ve #5 Ginetta sürücüleri Hanley, Jordan King ve Charlie Robertson en yakın rakipleri #1 Rebellion R13 sürücüleri Bruno Senna, Norman Nato ve Gustavo Menezes’in 2.185 saniye önünde ilk sırada yer aldılar.
Toyota, üç LMP1 takımı içerisinde en yavaşı oldu ve #8 Toyota sürücüleri Kazuki Nakajima, Brendon Hartley ve Sebastien Buemi 2.665 saniye geride üçüncü oldu. Onları 0.152 saniye geriden ise #7 Toyota sürücüleri Kamui Kobayashi, Mike Conway ve Jose Maria Lopez takip etti.
Bu hafta sonu handikapsız olarak yarışan tek LMP1 aracı olan #6 Ginetta ise 3.214 saniye geride beşinci olabildi.
LMP2’nin lideri, attığı 1:48.273’lük tur ile #22 Oreca sürücüleri Paul Di Resta, Filipe Albuqurque ve Phil Hanson oldu. Onları 0.022 saniye geriden #42 Oreca sürücüleri Nicolas Lapierre, Alexandre Coigny ve Antonin Borga izledi.
#29 Oreca sürücüleri Nyck de Vries, Frits van Eerd ve Giedo van der Garde ise 0.544 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.
GTE Pro sınıfında ilk iki sıra Porsche’nin olurken, #91 Porsche sürücüleri Richard Lietz ve Gianmaria Bruni ilk sırada yer aldı.
#92 Porsche’den Kevin Estre ve Michael Christensen 0.037 saniye geride ikinci olurlarken, #71 Ferrari sürücüleri Miguel Molina ve Davide Rigon 0.049 saniye geride üçüncü oldular.
GTE Am sınıfında ise temsilcimiz Salih Yoluç, Charlie Eastwood ve Jonathan Adam’dan oluşan #90 TF Sport Aston Martin ekibinin liderliği vardı.
Birinci antrenman seansı sonucu:
|Sıra
|#
|Pilotlar
|Araç
|Sınıf
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|5
| Charlie Robertson
Ben Hanley
Jordan King
|Ginetta G60-LT-P1
|LMP1
|1'44.791
|2
|1
| Bruno Senna
Gustavo Menezes
Norman Nato
|Rebellion R13
|LMP1
|1'46.976
|2.185
|2.185
|3
|8
| Sébastien Buemi
Kazuki Nakajima
Brendon Hartley
|Toyota TS050 Hybrid
|LMP1
|1'47.456
|2.665
|0.480
|4
|7
| Mike Conway
Kamui Kobayashi
Jose Maria Lopez
|Toyota TS050 Hybrid
|LMP1
|1'47.608
|2.817
|0.152
|5
|6
| Mike Simpson
Chris Dyson
Guy Smith
|Ginetta G60-LT-P1
|LMP1
|1'48.005
|3.214
|0.397
|6
|22
| Philip Hanson
Filipe Albuquerque
Paul diResta
|Oreca 07
|LMP2
|1'48.273
|3.482
|0.268
|7
|42
| Nicolas Lapierre
Antonin Borga
Alexandre Coigny
|Oreca 07
|LMP2
|1'48.295
|3.504
|0.022
|8
|29
| Frits vanEerd
Giedo vanderGarde
Nyck deVries
|Oreca 07
|LMP2
|1'48.817
|4.026
|0.522
|9
|36
| Thomas Laurent
André Negrao
Pierre Ragues
|Alpine A470
|LMP2
|1'48.874
|4.083
|0.057
|10
|33
| Mark Patterson
Kenta Yamashita
Anders Fjordbach
|Oreca 07
|LMP2
|1'48.963
|4.172
|0.089
|11
|37
| Ho-Pin Tung
Gabriel Aubry
Will Stevens
|Oreca 07
|LMP2
|1'49.172
|4.381
|0.209
|12
|38
| Roberto Gonzalez
Antonio Felix da Costa
Anthony Davidson
|Oreca 07
|LMP2
|1'49.377
|4.586
|0.205
|13
|26
| Roman Rusinov
Job Uitert
Jean-Eric Vergne
|Aurus 01
|LMP2
|1'50.409
|5.618
|1.032
|14
|47
| Roberto Lacorte
Andrea Belicchi
Giorgio Sernagiotto
|Dallara P217
|LMP2
|1'50.831
|6.040
|0.422
|15
|91
| Gianmaria Bruni
Richard Lietz
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|1'57.388
|12.597
|6.557
|16
|92
| Michael Christensen
Kevin Estre
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|1'57.425
|12.634
|0.037
|17
|71
| Davide Rigon
Miguel Molina
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|1'57.437
|12.646
|0.012
|18
|51
| James Calado
Alessandro PierGuidi
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|1'58.406
|13.615
|0.969
|19
|90
| Salih Yoluç
Charlie Eastwood
Jonathan Adam
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|1'58.803
|14.012
|0.397
|20
|88
|Thomas Preining
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|1'58.825
|14.034
|0.022
|21
|97
| Alex Lynn
Maxime Martin
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE PRO
|1'58.904
|14.113
|0.079
|22
|57
| Ben Keating
Larry ten Voorde
Jeroen Bleekemolen
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|1'59.387
|14.596
|0.483
|23
|95
| Marco Sorensen
Nicki Thiim
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE PRO
|1'59.407
|14.616
|0.020
|24
|98
| Paul DallaLana
Darren Turner
Ross Gunn
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|1'59.456
|14.665
|0.049
|25
|83
| François Perrodo
Emmanuel Collard
Nicklas Nielsen
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'59.539
|14.748
|0.083
|26
|77
| Christian Ried
Riccardo Pera
Matt Campbell
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|1'59.652
|14.861
|0.113
|27
|62
| Bonamy Grimes
Johnny Mowlem
Charles Hollings
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'59.911
|15.120
|0.259
|28
|54
| Thomas Flohr
Francesco Castellacci
Giancarlo Fisichella
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2'00.095
|15.304
|0.184
|29
|56
| Egidio Perfetti
David Heinemeier Hansson
Matteo Cairoli
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|2'00.259
|15.468
|0.164
|30
|86
| Michael Wainwright
Andrew Watson
Ben Barker
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|2'01.831
|17.040
|1.572
|31
|70
| Motoaki Ishikawa
Olivier Beretta
Kei Cozzolino
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2'02.451
|17.660
|0.620
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|WEC
|Etkinlik
|Bahreyn
|Editör
|Rachit Thukral
Bahreyn WEC: Ginetta ilk antrenmanda 2 saniye önde, GTE Am'de Salih Yoluç lider
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