Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
FP3:
03 Saat
:
11 Dakika
:
48 Saniye
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Avrupa GP
06 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Valensiya GP
13 Kas
FP3:
04 Saat
:
06 Dakika
:
48 Saniye
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Büyük Britanya Rallisi
29 Eki
Canceled
R
WRC
Ypres Rallisi
19 Kas
Canceled
World Superbike
R
World Superbike
Magny-Cours
02 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World Superbike
Estoril
16 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
WEC / Bahreyn / Sıralama turları raporu

Bahreyn WEC: #7 numaralı Toyota'yı pole pozisyonunda, Salih sınıfında ikinci!

paylaşım
yorumlar
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör

Mike Conway ve Jose Maria Lopez, Toyota takım arkadaşlarını geride bırakarak 2019/20 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın bu hafta sonu Bahreyn'de yapılan finalinde pole pozisyonunu aldılar, GTE Am'de ise milli sporcumuz Salih Yoluç ikinci sırayı aldı.

#7 Toyota TS050 Hybrid aracının sürücüleri, takım arkadaşları Brendon Hartley ve Kazuki Nakajima'yı yarın yapılacak sekiz saatlik yarışın sıralama turlarında geride bırakmayı başardı.

Conway 1.40.114 yaparak Hartley'in 1.41.252'sine karşı bir saniyenin üzerinde bir fark attı. Nakajima'nın 1.41.744'ü ise, Lopez'in attığı 1.41.381'den sadece 0.4 saniye yavaş kaldı.

Böylece #7 Toyota, averaj olarak 1.40.747 yaparak, 1.41.498 yapan #8 Toyota'nın önünde pole pozisyonunu aldı. 

İki araç arasında olan fark, #8'in LMP1 başarı cezası olarak taşıdığı 0.54 saniyelik cezanın üzerinde bir fark. 

United Autosports grabbed LMP2 pole right at the end of the prototype session. 

LMP2'de ise United Autosports, prototip seansının hemen sonunda pole pozisyonunu aldı. 

Paul di Resta'nın 1.46.768'lik turundan sonra 1.47.356'yı yakalayan takım arkadaşı Phil Hanson'ın turu silindi ve bu sebeple Hanson'ın bir tur daha atması gerekti. Bu turunda 1.48.356'yı yakalayan Hanson, Will Stevens ve Gabriel Aubry'nin kullandığı Jackie Chan DC Racing Oreca'nın 0.8 saniye önünde pole pozisyonunu aldı. 

GTE Pro'da şampiyona lideri Nicki Thiim ve Marco Sorensen ise son anda pole pozisyonunu Michael Christensen ve Kevin Estre'nin paylaştığı Porsche 911 RSR'a kaybetti. 

Aston Martin, Christensen'in attığı turlardan bir tanesinin silindikten sonra geri verilmesinden sonra Porsche'nin sadece 0.060 saniye önünde aldıkları pole pozisyonunu kaybetti ve böylece ikinci sıraya yerleşti. Porsche'den Estre ve Christensen 1.56.505 ile pole'ü alırken, Aston Martin ikilisi ise 1.56.521 ile ikinci oldu. 

GTE Pro'nun üçüncüsü ise Ferrari ile James Calado ve Daniel Serra oldu. 

GTE Am'de ise pole pozisyonu, averaj olarak 1.58.356'yı yakalayan Ross Gunn ve Paul Dalla Lana'ya gitti. 

İlk turlar sonrasında Gunn liderliği alırken Dalla Lana ise attığı turla pole pozisyonunu garantileyen isim oldu. İkinci olan takım TF Sport Aston ile milli gururumuz Salih Yoluç ve takım arkadaşı Jonny Adam'ın oldu. Bon Grimes ve Kei Cozzolino ise AF'in yönetimindeki Red River Ferrari ile üçüncü oldu.

Bahreyn WEC - Sıralama Sonuçları:

Sıra # Pilotlar Araç Sınıf Zaman Fark
1 7 United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Argentina Jose Maria Lopez 		Toyota TS050 Hybrid LMP1 1'40.747  
2 8 Switzerland Sébastien Buemi
Japan Kazuki Nakajima
New Zealand Brendon Hartley 		Toyota TS050 Hybrid LMP1 1'41.498 0.751
3 22 United Kingdom Philip Hanson
Portugal Filipe Albuquerque
United Kingdom Paul diResta 		Oreca 07 LMP2 1'47.060 6.313
4 37 China Ho-Pin Tung
France Gabriel Aubry
United Kingdom Will Stevens 		Oreca 07 LMP2 1'48.238 7.491
5 36 France Thomas Laurent
Brazil André Negrao
France Pierre Ragues 		Alpine A470 LMP2 1'48.470 7.723
6 38 Mexico Roberto Gonzalez
Portugal Antonio Felix da Costa
United Kingdom Anthony Davidson 		Oreca 07 LMP2 1'48.901 8.154
7 29 Netherlands Frits vanEerd
Netherlands Giedo vanderGarde
Netherlands Nyck deVries 		Oreca 07 LMP2 1'50.339 9.592
8 47 Italy Roberto Lacorte
Italy Andrea Belicchi
Italy Giorgio Sernagiotto 		Dallara P217 LMP2 1'51.079 10.332
9 92 Denmark Michael Christensen
France Kevin Estre 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 1'56.505 15.758
10 95 Denmark Marco Sorensen
Denmark Nicki Thiim 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE PRO 1'56.521 15.774
11 51 United Kingdom James Calado
Brazil Daniel Serra 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 1'56.706 15.959
12 91 Italy Gianmaria Bruni
Austria Richard Lietz 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 1'57.124 16.377
13 71 Italy Davide Rigon
Spain Miguel Molina 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 1'57.217 16.470
14 97 United Kingdom Richard Westbrook
Belgium Maxime Martin 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE PRO 1'57.376 16.629
15 98 Canada Paul DallaLana
Portugal Pedro Lamy
United Kingdom Ross Gunn 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 1'58.356 17.609
16 90 Turkey Salih Yoluç
Ireland Charlie Eastwood
United Kingdom Jonathan Adam 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 1'58.799 18.052
17 62 United Kingdom Bonamy Grimes
Japan Kei Cozzolino
United Kingdom Colin NobleJr. 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'58.868 18.121
18 56 Norway Egidio Perfetti
Netherlands Larry ten Voorde
Germany Jörg Bergmeister 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 1'58.896 18.149
19 54 Switzerland Thomas Flohr
Italy Francesco Castellacci
Italy Giancarlo Fisichella 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'58.960 18.213
20 57 United States Ben Keating
Dylan Pereira
Netherlands Jeroen Bleekemolen 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 1'59.039 18.292
21 83 France François Perrodo
France Emmanuel Collard
Denmark Nicklas Nielsen 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'59.349 18.602
22 88 United Arab Emirates Khaled AlQubaisi
Jaxon Evans
Marco Holzer		 Porsche 911 RSR LMGTE AM 1'59.424 18.677
23 86 United Kingdom Michael Wainwright
Belgium Alessio Picariello
United Kingdom Ben Barker 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 1'59.553 18.806
24 77 Germany Christian Ried
Italy Riccardo Pera
Norway Dennis Olsen 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 1'59.665 18.918
Tüm sonuçları görüntüle

Alakalı video

Bahreyn WEC: Son antrenmanın lideri #8 Toyota

Önceki haber

Bahreyn WEC: Son antrenmanın lideri #8 Toyota
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri WEC
Etkinlik Bahreyn
Alt-etkinlik Q2
Editör Gary Watkins

Çok Okunanlar Bugün

İstanbul Park'ta yol tutuşu için otomobiller turluyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

İstanbul Park'ta yol tutuşu için otomobiller turluyor

Vural Ak, "Ramazan'da yarış yapamayız" diyerek Vietnam'ın yerini reddetti
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vural Ak, "Ramazan'da yarış yapamayız" diyerek Vietnam'ın yerini reddetti

İstanbul Park pistinin asfaltının yenilenmesi hata mıydı?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

İstanbul Park pistinin asfaltının yenilenmesi hata mıydı?

Leclerc: "Her tur daha çok keyif aldım!"
Formula 1 Formula 1 / Röportaj

Leclerc: "Her tur daha çok keyif aldım!"

Vettel endişeli değil: "Pist hafta sonu boyunca gelişecek"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel endişeli değil: "Pist hafta sonu boyunca gelişecek"

Hamilton: "Bugün rezalet geçti"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Bugün rezalet geçti"

Pirelli, İstanbul Park'ın yeniden asfaltlanacağını çok geç öğrenmiş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Pirelli, İstanbul Park'ın yeniden asfaltlanacağını çok geç öğrenmiş

Horner: "Adeta drift yapıyoruz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Horner: "Adeta drift yapıyoruz"

Son Haberler

Bahreyn WEC: #7 numaralı Toyota'yı pole pozisyonunda, Salih sınıfında ikinci!
Haber video
WEC WEC / Sıralama turları raporu

Bahreyn WEC: #7 numaralı Toyota'yı pole pozisyonunda, Salih sınıfında ikinci!

Bahreyn WEC: Son antrenmanın lideri #8 Toyota
WEC WEC / Antrenman raporu

Bahreyn WEC: Son antrenmanın lideri #8 Toyota

Bahreyn WEC: İkinci antrenmanda Lopez 1 sn farkla lider
WEC WEC / Antrenman raporu

Bahreyn WEC: İkinci antrenmanda Lopez 1 sn farkla lider

Bahreyn WEC: İlk antrenmanda lider Buemi
WEC WEC / Antrenman raporu

Bahreyn WEC: İlk antrenmanda lider Buemi

Çok Okunanlar

1
Formula 1

İstanbul Park'ta yol tutuşu için otomobiller turluyor

10s
2
Formula 1

Vural Ak, "Ramazan'da yarış yapamayız" diyerek Vietnam'ın yerini reddetti

11s
3
Formula 1

İstanbul Park pistinin asfaltının yenilenmesi hata mıydı?

11s
4
Formula 1

Leclerc: "Her tur daha çok keyif aldım!"

12s
5
Formula 1

Vettel endişeli değil: "Pist hafta sonu boyunca gelişecek"

10s

Son Haberler

Bahreyn WEC: #7 numaralı Toyota'yı pole pozisyonunda, Salih sınıfında ikinci!
WEC

Bahreyn WEC: #7 numaralı Toyota'yı pole pozisyonunda, Salih sınıfında ikinci!

Bahreyn WEC: Son antrenmanın lideri #8 Toyota
WEC

Bahreyn WEC: Son antrenmanın lideri #8 Toyota

Bahreyn WEC: İkinci antrenmanda Lopez 1 sn farkla lider
WEC

Bahreyn WEC: İkinci antrenmanda Lopez 1 sn farkla lider

Bahreyn WEC: İlk antrenmanda lider Buemi
WEC

Bahreyn WEC: İlk antrenmanda lider Buemi

Toyota, Le Mans Hiper Araç'la ilk testten memnun ayrıldı
WEC

Toyota, Le Mans Hiper Araç'la ilk testten memnun ayrıldı

Son Videolar

FIA WEC: 8 Hours of Bahrain Trailer 01:00
WEC
8s

FIA WEC: 8 Hours of Bahrain Trailer

Michael Schumacher'in ilk Dünya Süper Araç galibiyeti - 1990 WSC Meksika 01:16
WEC
7 Eki 2020

Michael Schumacher'in ilk Dünya Süper Araç galibiyeti - 1990 WSC Meksika

FIA WEC: Spa 6 Saat - Thomas Laurent'in büyük kazası 00:59
WEC
16 Ağu 2020

FIA WEC: Spa 6 Saat - Thomas Laurent'in büyük kazası

FIA WEC: Spa 6 Saat - Yarış özeti 03:43
WEC
16 Ağu 2020

FIA WEC: Spa 6 Saat - Yarış özeti

FIA WEC: Spa 6 Saat - Sıralama turları özeti 03:10
WEC
14 Ağu 2020

FIA WEC: Spa 6 Saat - Sıralama turları özeti

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

  • İlan
  • İletişim
  • Yakuplu Mahallesi Kavaklı Caddesi
    Güney Konakları A Blok Kat:3 Daire:5
    Beylikdüzü İstanbul
© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.