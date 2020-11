Bahreyn WEC: #7 numaralı Toyota'yı pole pozisyonunda, Salih sınıfında ikinci!

#7 Toyota TS050 Hybrid aracının sürücüleri, takım arkadaşları Brendon Hartley ve Kazuki Nakajima'yı yarın yapılacak sekiz saatlik yarışın sıralama turlarında geride bırakmayı başardı.

Conway 1.40.114 yaparak Hartley'in 1.41.252'sine karşı bir saniyenin üzerinde bir fark attı. Nakajima'nın 1.41.744'ü ise, Lopez'in attığı 1.41.381'den sadece 0.4 saniye yavaş kaldı.

Böylece #7 Toyota, averaj olarak 1.40.747 yaparak, 1.41.498 yapan #8 Toyota'nın önünde pole pozisyonunu aldı.

İki araç arasında olan fark, #8'in LMP1 başarı cezası olarak taşıdığı 0.54 saniyelik cezanın üzerinde bir fark.

LMP2'de ise United Autosports, prototip seansının hemen sonunda pole pozisyonunu aldı.

Paul di Resta'nın 1.46.768'lik turundan sonra 1.47.356'yı yakalayan takım arkadaşı Phil Hanson'ın turu silindi ve bu sebeple Hanson'ın bir tur daha atması gerekti. Bu turunda 1.48.356'yı yakalayan Hanson, Will Stevens ve Gabriel Aubry'nin kullandığı Jackie Chan DC Racing Oreca'nın 0.8 saniye önünde pole pozisyonunu aldı.

GTE Pro'da şampiyona lideri Nicki Thiim ve Marco Sorensen ise son anda pole pozisyonunu Michael Christensen ve Kevin Estre'nin paylaştığı Porsche 911 RSR'a kaybetti.

Aston Martin, Christensen'in attığı turlardan bir tanesinin silindikten sonra geri verilmesinden sonra Porsche'nin sadece 0.060 saniye önünde aldıkları pole pozisyonunu kaybetti ve böylece ikinci sıraya yerleşti. Porsche'den Estre ve Christensen 1.56.505 ile pole'ü alırken, Aston Martin ikilisi ise 1.56.521 ile ikinci oldu.

GTE Pro'nun üçüncüsü ise Ferrari ile James Calado ve Daniel Serra oldu.

GTE Am'de ise pole pozisyonu, averaj olarak 1.58.356'yı yakalayan Ross Gunn ve Paul Dalla Lana'ya gitti.

İlk turlar sonrasında Gunn liderliği alırken Dalla Lana ise attığı turla pole pozisyonunu garantileyen isim oldu. İkinci olan takım TF Sport Aston ile milli gururumuz Salih Yoluç ve takım arkadaşı Jonny Adam'ın oldu. Bon Grimes ve Kei Cozzolino ise AF'in yönetimindeki Red River Ferrari ile üçüncü oldu.

Bahreyn WEC - Sıralama Sonuçları:

