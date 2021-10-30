Bahreyn WEC: Conway, Kobayashi ve Lopez, Toyota 1-2'sinin lideri oldu

Ağustos'ta yapılan Le Mans 24 Saat'i de kazanmayı başaran Conway, Kobayashi ve Lopez, 8 numaralı kardeş Toyota ekibi Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima ve Brendon Hartley'nin önünde yarışı tamamlayarak Toyota 1-2'sine liderlik etti.

Cuma günü Hartley'nin pole pozisyonunun ardından Buemi yarışa başladı ancak 7 numaralı Toyota, hem tempo olarak hem de lastik aşınması olarak daha iyi noktada olduğunu gösterdi.

Sakhir Pisti'nde sadece bir orta hız, bir tane de yüksek hızlı sol viraj olduğu göz önüne alındığında Toyota, gerekli anlarda sadece solda bulunan lastikleri değiştirerek pit stop zamanını kısaltmayı hedefledi.

8 numaralı aracın daha yüksek lastik aşınması ile zorlanması ile beraber, ilk pitstoplar ardından liderliği korumuş olsa da takım, 7 numaralı aracın öne geçmesi üzerinde talimat verdi. 8 numaralı ekip ise yarışın ikinci yarısında yavaş bir pit stop nedeniyle 17 saniye kaybetti.

Böylece Kobayashi, 7 numaralı Toyota GR010 Hybrid ile 8 numaralı kardeş araçtaki Nakajima'nın 50 saniye önünde, 7 numaralı araç için üst üste üçüncü Bahreyn galibiyetini aldı.

Toyota aynı zamanda takımlarda dünya şampiyonluğunu alırken; Conway, Kobayashi ve Lopez ekibi gelecek hafta yapılacak sezon finaline şampiyonluk favorileri olarak gidecekler.

Hiperaraç sınıfında kalan tek giriş olan 36 numaralı Alpine A480-Gibson ise, liderin bir tur gerisinde üçüncü sırada podyuma çıktı. Tüm sezon boyunca olduğu gibi, stintlerin Toyota'ya göre daha kısa olması, Alpine'in Japon üretici ile mücadele etmesinin önüne geçti.

Her zaman olduğu gibi LMP2 sınıfı arasında büyük bir mücadele vardı; özellikle WRT, JOTA ve United Autosports araçları arasında inanılmaz bir çekişme vardı.

Le Mans galipleri 31 numaralı WRT Oreca ekibi Robin Frijns, Ferdinand Habsburg ve Charles Milesi, Frijns'ın startta yedincilikten birinciliğe çıkmasının ardından yarışın erken bölümlerini lider götürdü.

Lider ekip daha sonrasında Filipe Albuquerque, Phil Hanson ve Fabio Scherer'den oluşan 22 numaralı United Autosports Oreca ekibinin tehditi ile karşı karşıya kaldı. Bu sırada Stoffel Vandoorne, Tom Blomqvist ve Sean Gelael üçlüsünden oluşan 28 numaralı JOTA Oreca aracı ise, aldıkları kötü startın ardından yeniden üçüncülüğe yükseldi.

Yarışa pole pozisyonunda başlayan Gelael, ilk turda beşinciliğe kadar geriledi ve attığı spinin ardından daha da geriye düştü. Geçen iki saatin ardından 28 numaralı araç yeniden galibiyet mücadelesi içerisinde yer aldı.

Vandoorne ve Blomqvist, 28 numaralı araç ile ikinci sıraya kadar çıktı ve United ile ikincilik mücadelesi vermeyi başarsa da JOTA ekibi, Belçikalı WRT takımının, ikinci WEC yarışlarını kazanmasına engel olamadı. Bu sonuçla beraber WRT, LMP2'de şampiyona liderliğini aldı.

Blomqvist yarışı ikinci sırada, Frijns'ın bir dakika ardında tamamlarken; Antonio Felix da Costa, Anthony Davidson ve Robert Gonzalez'den oluşan 38 numaralı ikinci JOTA aracı ise, United aracını geride bırakarak üçüncü sırada tamamlamayı başardı.

GTE Pro'da Porsche'ler 1-2 oldular

#92 Porsche GT Team Porsche 911 RSR - 19: Kevin Estre, Neel Jani Photo by: JEP / Motorsport Images

Dört araçlı GTE Pro serisinde ise iki fabrika Porsche aracı, AF Corse Ferrari'lerine karşı oldukça üstünlerdi.

Kevin Estre ve Neel Jani'nin kullandığı 92 numaralı Porsche GTE 911 RSR-19 tüm yarışı lider götürürken, Gianmaria Bruni ve Richard Lietz'in kullandığı 91 numaralı kardeş araç ise onların hemen arkasında yer aldı.

Podyumun üçüncü basamağında ise 51 numaralı Ferrari GTE 488 Evo ile Alessandro Pier Guidi ve James Calado yer aldı.

Estre ve Jani bu galibiyetin ardından, Pier Guidi and Calado'yu şampiyonada geçerek GTE Pro şampiyonasının liderliğini aldılar.

GTE-Am'de ise TF Sport Aston Martin ekibi Felipe Fraga, Dylan Pereira ve Ben Keating, zorlu mücadelenin ardından galibiyeti almayı başardı.

2021 WEC sezonu, gelecek hafta aynı pistte yapılacak olan Bahreyn 8 Saat yarışı ile sona erecek.

Bahreyn 6 Saat yarış sonuçları: