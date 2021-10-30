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Önceki / AF Corse, 2022’de LMP2’de mücadele edecek
WEC / Bahreyn Yarış raporu

Bahreyn WEC: Conway, Kobayashi ve Lopez, Toyota 1-2'sinin lideri oldu

Ekleyen:
Çeviren:
Efe Kahya
, Editör

7 numaralı Toyota ekibi Mike Conway, Kamui Kobayashi ve Jose Maria Lopez, Bahreyn 6 Saat'te aldıkları dominant galibiyetin ardından FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nı kazanmaya çok yaklaştılar.

Ağustos'ta yapılan Le Mans 24 Saat'i de kazanmayı başaran Conway, Kobayashi ve Lopez, 8 numaralı kardeş Toyota ekibi Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima ve Brendon Hartley'nin önünde yarışı tamamlayarak Toyota 1-2'sine liderlik etti.

Cuma günü Hartley'nin pole pozisyonunun ardından Buemi yarışa başladı ancak 7 numaralı Toyota, hem tempo olarak hem de lastik aşınması olarak daha iyi noktada olduğunu gösterdi.

Sakhir Pisti'nde sadece bir orta hız, bir tane de yüksek hızlı sol viraj olduğu göz önüne alındığında Toyota, gerekli anlarda sadece solda bulunan lastikleri değiştirerek pit stop zamanını kısaltmayı hedefledi.

8 numaralı aracın daha yüksek lastik aşınması ile zorlanması ile beraber, ilk pitstoplar ardından liderliği korumuş olsa da takım, 7 numaralı aracın öne geçmesi üzerinde talimat verdi. 8 numaralı ekip ise yarışın ikinci yarısında yavaş bir pit stop nedeniyle 17 saniye kaybetti.

Böylece Kobayashi, 7 numaralı Toyota GR010 Hybrid ile 8 numaralı kardeş araçtaki Nakajima'nın 50 saniye önünde, 7 numaralı araç için üst üste üçüncü Bahreyn galibiyetini aldı.

Toyota aynı zamanda takımlarda dünya şampiyonluğunu alırken; Conway, Kobayashi ve Lopez ekibi gelecek hafta yapılacak sezon finaline şampiyonluk favorileri olarak gidecekler.

Hiperaraç sınıfında kalan tek giriş olan 36 numaralı Alpine A480-Gibson ise, liderin bir tur gerisinde üçüncü sırada podyuma çıktı. Tüm sezon boyunca olduğu gibi, stintlerin Toyota'ya göre daha kısa olması, Alpine'in Japon üretici ile mücadele etmesinin önüne geçti.

Her zaman olduğu gibi LMP2 sınıfı arasında büyük bir mücadele vardı; özellikle WRT, JOTA ve United Autosports araçları arasında inanılmaz bir çekişme vardı.

Le Mans galipleri 31 numaralı WRT Oreca ekibi Robin Frijns, Ferdinand Habsburg ve Charles Milesi, Frijns'ın startta yedincilikten birinciliğe çıkmasının ardından yarışın erken bölümlerini lider götürdü.

Lider ekip daha sonrasında Filipe Albuquerque, Phil Hanson ve Fabio Scherer'den oluşan 22 numaralı United Autosports Oreca ekibinin tehditi ile karşı karşıya kaldı. Bu sırada Stoffel Vandoorne, Tom Blomqvist ve Sean Gelael üçlüsünden oluşan 28 numaralı JOTA Oreca aracı ise, aldıkları kötü startın ardından yeniden üçüncülüğe yükseldi.

Yarışa pole pozisyonunda başlayan Gelael, ilk turda beşinciliğe kadar geriledi ve attığı spinin ardından daha da geriye düştü. Geçen iki saatin ardından 28 numaralı araç yeniden galibiyet mücadelesi içerisinde yer aldı.

Vandoorne ve Blomqvist, 28 numaralı araç ile ikinci sıraya kadar çıktı ve United ile ikincilik mücadelesi vermeyi başarsa da JOTA ekibi, Belçikalı WRT takımının, ikinci WEC yarışlarını kazanmasına engel olamadı. Bu sonuçla beraber WRT, LMP2'de şampiyona liderliğini aldı.

Blomqvist yarışı ikinci sırada, Frijns'ın bir dakika ardında tamamlarken; Antonio Felix da Costa, Anthony Davidson ve Robert Gonzalez'den oluşan 38 numaralı ikinci JOTA aracı ise, United aracını geride bırakarak üçüncü sırada tamamlamayı başardı.

GTE Pro'da Porsche'ler 1-2 oldular

#92 Porsche GT Team Porsche 911 RSR - 19: Kevin Estre, Neel Jani

#92 Porsche GT Team Porsche 911 RSR - 19: Kevin Estre, Neel Jani

Photo by: JEP / Motorsport Images

Dört araçlı GTE Pro serisinde ise iki fabrika Porsche aracı, AF Corse Ferrari'lerine karşı oldukça üstünlerdi.

Kevin Estre ve Neel Jani'nin kullandığı 92 numaralı Porsche GTE 911 RSR-19 tüm yarışı lider götürürken, Gianmaria Bruni ve Richard Lietz'in kullandığı 91 numaralı kardeş araç ise onların hemen arkasında yer aldı.

Podyumun üçüncü basamağında ise 51 numaralı Ferrari GTE 488 Evo ile Alessandro Pier Guidi ve James Calado yer aldı.

Estre ve Jani bu galibiyetin ardından, Pier Guidi and Calado'yu şampiyonada geçerek GTE Pro şampiyonasının liderliğini aldılar.

GTE-Am'de ise TF Sport Aston Martin ekibi Felipe Fraga, Dylan Pereira ve Ben Keating, zorlu mücadelenin ardından galibiyeti almayı başardı.

2021 WEC sezonu, gelecek hafta aynı pistte yapılacak olan Bahreyn 8 Saat yarışı ile sona erecek.

Bahreyn 6 Saat yarış sonuçları:

Sıra # Pilotlar Araç Sınıf Ara
1 7 United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Argentina Jose Maria Lopez 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR  
2 8 Switzerland Sébastien Buemi
Japan Kazuki Nakajima
New Zealand Brendon Hartley 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 51.401
3 36 Brazil André Negrao
France Nicolas Lapierre
France Matthieu Vaxivière 		Alpine A480 HYPERCAR 1 Lap
4 31 Netherlands Robin Frijns
Austria Ferdinand Habsburg
France Charles Milesi 		Oreca 07 LMP2 4 Laps
5 28 Indonesia Sean Gelael
Belgium Stoffel Vandoorne
United Kingdom Tom Blomqvist 		Oreca 07 LMP2 1'01.872
6 38 Mexico Roberto Gonzalez
Portugal Antonio Felix da Costa
United Kingdom Anthony Davidson 		Oreca 07 LMP2 14.427
7 22 United Kingdom Philip Hanson
Switzerland Fabio Scherer
Portugal Filipe Albuquerque 		Oreca 07 LMP2 7.970
8 29 Netherlands Frits vanEerd
Netherlands Giedo vanderGarde
Netherlands Job Uitert 		Oreca 07 LMP2 2 Laps
9 1 Germany Sophia Floersch
Netherlands Beitske Visser
France Gabriel Aubry 		Oreca 07 LMP2 1'23.995
10 70 Switzerland Esteban Garcia
France Loic Duval
France Norman Nato 		Oreca 07 LMP2 0.234
11 20 Denmark Dennis Andersen
Denmark Anders Fjordbach
Poland Robert Kubica 		Oreca 07 LMP2 1 Lap
12 34 Poland Jakub Smiechowski
Netherlands Renger vanderZande
United Kingdom Alex Brundle 		Oreca 07 LMP2 2 Laps
13 92 France Kevin Estre
Switzerland Neel Jani 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 1 Lap
14 91 Italy Gianmaria Bruni
Austria Richard Lietz 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 0.690
15 51 Italy Alessandro PierGuidi
United Kingdom James Calado 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 35.134
16 52 Brazil Daniel Serra
Spain Miguel Molina 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 2.125
17 33 United States Ben Keating
Luxembourg Dylan Pereira
Brazil Felipe Fraga 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 2 Laps
18 77 Germany Christian Ried
Australia Jaxon Evans
Australia Matt Campbell 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 5.553
19 56 Norway Egidio Perfetti
Italy Matteo Cairoli
Italy Riccardo Pera 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 3.110
20 98 Canada Paul DallaLana
Brazil Augusto Farfus
Brazil Marcos Gomes 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 17.148
21 44 Slovakia Miro Konopka
United Kingdom Oliver Webb
India Kush Maini 		Oreca 07 LMP2 17.748
22 83 France François Perrodo
Denmark Nicklas Nielsen
Italy Alessio Rovera 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 44.473
23 86 United Kingdom Michael Wainwright
United Kingdom Ben Barker
United Kingdom Tom Gamble 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 1 Lap
24 54 Switzerland Thomas Flohr
Italy Francesco Castellacci
Italy Giancarlo Fisichella 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 22.167
25 85 Switzerland Rahel Frey
Belgium Sarah Bovy
United Kingdom Katherine Legge 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2.598
26 57 Japan Takeshi Kimura
Denmark Mikkel Jensen
Australia Scott Andrews 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1 Lap
27 47 Italy Roberto Lacorte
Italy Giorgio Sernagiotto
Italy Antonio Fuoco 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'36.730
28 777 Japan Satoshi Hoshino
Japan Tomonobu Fujii
United Kingdom Andrew Watson 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 1 Lap
29 60 Italy Rino Mastronardi
Italy Andrea Piccini
Italy Matteo Cressoni 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 53.712
30 21 Sweden Henrik Hedman
Colombia Juan Pablo Montoya
United Kingdom Ben Hanley 		Oreca 07 LMP2 3 Laps
31 88 United Arab Emirates Khaled AlQubaisi
Belgium Adrien deLeener
France Julien Andlauer 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 28.620
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