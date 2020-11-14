Bahreyn WEC: #7 Toyota şampiyon oldu, Salih GTE Am'i 2. sırada tamamladı
2019-20 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Bahreyn'de gerçekleştirilen final yarışını Toyota'nın 7 numaralı ekibini oluşturan Kamui Kobayashi, Mike Conway ve Jose Maria Lopez kazanarak şampiyon oldular.
0.54 saniyelik performans cezası bulunan 8 numaralı Toyota ekibi, yarış boyunca galibiyet mücadelesine ortak olamadı. İki ekip arasındaki fark normalde bir turun üzerine çıkmıştı ancak yarışın orta bölümünde gelen güvenlik aracı farkların kapanmasını sağladı.
5. saatin başında Buemi bir ara farkı kapatmayı başarsa da Michelin lastiklerle ikinci setinde gerilemekten kurtulamadı.
LMP1 araçlarıyla gerçekleştirilen son yarışta Toyota araçlarını finale takımın Japon sürücüleri Kamui Kobayashi ve Kazuki Nakajima taşıdılar. Kobayashi damalı bayrağı ilk gören isim olurken Nakajima 1 dakika 4 sn geride yarışı tamamladı.
Böylece geçen sene 8 numaralı Toyota'yı oluşturan ekibin kazanmasının ardından bu sene diğer ekip şampiyon olmuş oldu.
LMP2 sınıfında Jackie Chan DC Racing kazanırken takımlar şampiyonu United Autosports, pilotlar şampiyonları ise Phil Hanson ve Filipe Albuquerque oldular.
GTE Pro sınıfında 92 numaralı Porsche yarışı ve takımlar şampiyonasını kazanırken üreticiler şampiyonu Aston Martin oldu. Pilotlar şampiyonluğunu ise Nicki Thim ve Marco Sorensen kazandılar.
GTE Am sınıfında şampiyonluk 90 numaralı TF Sport'ta mücadele eden Salih Yoluç'un olacak gibiydi ancak şanssızlıklar sonucu şampiyonluk kaybedildi. İlk olarak güvenlik aracı nedeniyle avantajını kaybeden Salih'in ekibi, son bir saat kala fren sorunuyla ekstra pit stop yaptı ve fren değiştirdiği için ilk 3'te götürdüğü yarışta gerilemekten kurtulamadı ve 8. sırada yarışı noktaladı.
TF Sport'un gerilemesinin ardından 83 numaralı AF Corse ekibi şampiyon olurken Salih ve TF Sport sezonu ikinci sırada tamamladı.
|Sıra
|Pilotlar
|Araç
|Sınıf
|Tur
|Zaman
|Puan
|1
| Mike Conway
Kamui Kobayashi
Jose Maria Lopez
|Toyota TS050 Hybrid
|LMP1
|263
|8:00'13.867
|2
| Sébastien Buemi
Kazuki Nakajima
Brendon Hartley
|Toyota TS050 Hybrid
|LMP1
|263
|1'04.594
|3
| Ho-Pin Tung
Gabriel Aubry
Will Stevens
|Oreca 07
|LMP2
|247
|8:01'17.284
|4
| Roberto Gonzalez
Antonio Felix da Costa
Anthony Davidson
|Oreca 07
|LMP2
|247
|8:01'19.178
|5
| Frits vanEerd
Giedo vanderGarde
Nyck deVries
|Oreca 07
|LMP2
|247
|8:01'34.002
|6
| Philip Hanson
Filipe Albuquerque
Paul diResta
|Oreca 07
|LMP2
|247
|8:01'45.475
|7
| Thomas Laurent
André Negrao
Pierre Ragues
|Alpine A470
|LMP2
|246
|8:00'26.161
|8
| Michael Christensen
Kevin Estre
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|235
|8:00'44.676
|9
| Gianmaria Bruni
Richard Lietz
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|235
|8:00'47.562
|10
| Davide Rigon
Miguel Molina
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|235
|8:01'58.111
|11
| Richard Westbrook
Maxime Martin
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE PRO
|234
|8:00'43.080
|12
| Marco Sorensen
Nicki Thiim
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE PRO
|233
|8:00'43.248
|13
| Egidio Perfetti
Larry ten Voorde
Jörg Bergmeister
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|232
|8:00'52.072
|14
| François Perrodo
Emmanuel Collard
Nicklas Nielsen
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|232
|8:01'27.695
|15
| Khaled AlQubaisi
Jaxon Evans
Marco Holzer
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|232
|8:01'28.705
|16
| Thomas Flohr
Francesco Castellacci
Giancarlo Fisichella
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|232
|8:02'02.226
|17
| Michael Wainwright
Alessio Picariello
Ben Barker
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|232
|8:02'04.387
|18
| Ben Keating
Dylan Pereira
Jeroen Bleekemolen
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|231
|8:00'28.092
|19
| James Calado
Daniel Serra
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|231
|8:00'33.331
|20
| Christian Ried
Riccardo Pera
Dennis Olsen
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|231
|8:00'35.014
|21
| Salih Yoluç
Charlie Eastwood
Jonathan Adam
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|231
|8:00'50.154
|22
| Paul DallaLana
Pedro Lamy
Ross Gunn
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|231
|8:00'50.733
|23
| Bonamy Grimes
Kei Cozzolino
Colin NobleJr.
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|231
|8:00'51.461
|24
| Roberto Lacorte
Andrea Belicchi
Giorgio Sernagiotto
|Dallara P217
|LMP2
|231
|8:02'02.988
|Tüm sonuçları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|WEC
|Etkinlik
|Bahreyn
|Editör
|Gary Watkins