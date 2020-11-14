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WEC / Bahreyn / Yarış raporu

Bahreyn WEC: #7 Toyota şampiyon oldu, Salih GTE Am'i 2. sırada tamamladı

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Çeviren: Abdullah Çelik

2019-20 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Bahreyn'de gerçekleştirilen final yarışını Toyota'nın 7 numaralı ekibini oluşturan Kamui Kobayashi, Mike Conway ve Jose Maria Lopez kazanarak şampiyon oldular.

0.54 saniyelik performans cezası bulunan 8 numaralı Toyota ekibi, yarış boyunca galibiyet mücadelesine ortak olamadı. İki ekip arasındaki fark normalde bir turun üzerine çıkmıştı ancak yarışın orta bölümünde gelen güvenlik aracı farkların kapanmasını sağladı.

5. saatin başında Buemi bir ara farkı kapatmayı başarsa da Michelin lastiklerle ikinci setinde gerilemekten kurtulamadı.

LMP1 araçlarıyla gerçekleştirilen son yarışta Toyota araçlarını finale takımın Japon sürücüleri Kamui Kobayashi ve Kazuki Nakajima taşıdılar. Kobayashi damalı bayrağı ilk gören isim olurken Nakajima 1 dakika 4 sn geride yarışı tamamladı.

Böylece geçen sene 8 numaralı Toyota'yı oluşturan ekibin kazanmasının ardından bu sene diğer ekip şampiyon olmuş oldu.

LMP2 sınıfında Jackie Chan DC Racing kazanırken takımlar şampiyonu United Autosports, pilotlar şampiyonları ise Phil Hanson ve Filipe Albuquerque oldular.

GTE Pro sınıfında 92 numaralı Porsche yarışı ve takımlar şampiyonasını kazanırken üreticiler şampiyonu Aston Martin oldu. Pilotlar şampiyonluğunu ise Nicki Thim ve Marco Sorensen kazandılar.

GTE Am sınıfında şampiyonluk 90 numaralı TF Sport'ta mücadele eden Salih Yoluç'un olacak gibiydi ancak şanssızlıklar sonucu şampiyonluk kaybedildi. İlk olarak güvenlik aracı nedeniyle avantajını kaybeden Salih'in ekibi, son bir saat kala fren sorunuyla ekstra pit stop yaptı ve fren değiştirdiği için ilk 3'te götürdüğü yarışta gerilemekten kurtulamadı ve 8. sırada yarışı noktaladı.

TF Sport'un gerilemesinin ardından 83 numaralı AF Corse ekibi şampiyon olurken Salih ve TF Sport sezonu ikinci sırada tamamladı.

Sıra Pilotlar Araç Sınıf Tur Zaman Puan
1 United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Argentina Jose Maria Lopez 		Toyota TS050 Hybrid LMP1 263 8:00'13.867  
2 Switzerland Sébastien Buemi
Japan Kazuki Nakajima
New Zealand Brendon Hartley 		Toyota TS050 Hybrid LMP1 263 1'04.594  
3 China Ho-Pin Tung
France Gabriel Aubry
United Kingdom Will Stevens 		Oreca 07 LMP2 247 8:01'17.284  
4 Mexico Roberto Gonzalez
Portugal Antonio Felix da Costa
United Kingdom Anthony Davidson 		Oreca 07 LMP2 247 8:01'19.178  
5 Netherlands Frits vanEerd
Netherlands Giedo vanderGarde
Netherlands Nyck deVries 		Oreca 07 LMP2 247 8:01'34.002  
6 United Kingdom Philip Hanson
Portugal Filipe Albuquerque
United Kingdom Paul diResta 		Oreca 07 LMP2 247 8:01'45.475  
7 France Thomas Laurent
Brazil André Negrao
France Pierre Ragues 		Alpine A470 LMP2 246 8:00'26.161  
8 Denmark Michael Christensen
France Kevin Estre 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 235 8:00'44.676  
9 Italy Gianmaria Bruni
Austria Richard Lietz 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 235 8:00'47.562  
10 Italy Davide Rigon
Spain Miguel Molina 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 235 8:01'58.111  
11 United Kingdom Richard Westbrook
Belgium Maxime Martin 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE PRO 234 8:00'43.080  
12 Denmark Marco Sorensen
Denmark Nicki Thiim 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE PRO 233 8:00'43.248  
13 Norway Egidio Perfetti
Netherlands Larry ten Voorde
Germany Jörg Bergmeister 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 232 8:00'52.072  
14 France François Perrodo
France Emmanuel Collard
Denmark Nicklas Nielsen 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 232 8:01'27.695  
15 United Arab Emirates Khaled AlQubaisi
Jaxon Evans
Marco Holzer		 Porsche 911 RSR LMGTE AM 232 8:01'28.705  
16 Switzerland Thomas Flohr
Italy Francesco Castellacci
Italy Giancarlo Fisichella 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 232 8:02'02.226  
17 United Kingdom Michael Wainwright
Belgium Alessio Picariello
United Kingdom Ben Barker 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 232 8:02'04.387  
18 United States Ben Keating
Dylan Pereira
Netherlands Jeroen Bleekemolen 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 231 8:00'28.092  
19 United Kingdom James Calado
Brazil Daniel Serra 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 231 8:00'33.331  
20 Germany Christian Ried
Italy Riccardo Pera
Norway Dennis Olsen 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 231 8:00'35.014  
21 Turkey Salih Yoluç
Ireland Charlie Eastwood
United Kingdom Jonathan Adam 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 231 8:00'50.154  
22 Canada Paul DallaLana
Portugal Pedro Lamy
United Kingdom Ross Gunn 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 231 8:00'50.733  
23 United Kingdom Bonamy Grimes
Japan Kei Cozzolino
United Kingdom Colin NobleJr. 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 231 8:00'51.461  
24 Italy Roberto Lacorte
Italy Andrea Belicchi
Italy Giorgio Sernagiotto 		Dallara P217 LMP2 231 8:02'02.988  
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Bahreyn WEC: #7 numaralı Toyota'yı pole pozisyonunda, Salih sınıfında ikinci!

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Bu Haber Hakkında

Seri WEC
Etkinlik Bahreyn
Editör Gary Watkins

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