Bahreyn WEC: #7 Toyota şampiyon oldu, Salih GTE Am'i 2. sırada tamamladı

0.54 saniyelik performans cezası bulunan 8 numaralı Toyota ekibi, yarış boyunca galibiyet mücadelesine ortak olamadı. İki ekip arasındaki fark normalde bir turun üzerine çıkmıştı ancak yarışın orta bölümünde gelen güvenlik aracı farkların kapanmasını sağladı.

5. saatin başında Buemi bir ara farkı kapatmayı başarsa da Michelin lastiklerle ikinci setinde gerilemekten kurtulamadı.

LMP1 araçlarıyla gerçekleştirilen son yarışta Toyota araçlarını finale takımın Japon sürücüleri Kamui Kobayashi ve Kazuki Nakajima taşıdılar. Kobayashi damalı bayrağı ilk gören isim olurken Nakajima 1 dakika 4 sn geride yarışı tamamladı.

Böylece geçen sene 8 numaralı Toyota'yı oluşturan ekibin kazanmasının ardından bu sene diğer ekip şampiyon olmuş oldu.

LMP2 sınıfında Jackie Chan DC Racing kazanırken takımlar şampiyonu United Autosports, pilotlar şampiyonları ise Phil Hanson ve Filipe Albuquerque oldular.

GTE Pro sınıfında 92 numaralı Porsche yarışı ve takımlar şampiyonasını kazanırken üreticiler şampiyonu Aston Martin oldu. Pilotlar şampiyonluğunu ise Nicki Thim ve Marco Sorensen kazandılar.

GTE Am sınıfında şampiyonluk 90 numaralı TF Sport'ta mücadele eden Salih Yoluç'un olacak gibiydi ancak şanssızlıklar sonucu şampiyonluk kaybedildi. İlk olarak güvenlik aracı nedeniyle avantajını kaybeden Salih'in ekibi, son bir saat kala fren sorunuyla ekstra pit stop yaptı ve fren değiştirdiği için ilk 3'te götürdüğü yarışta gerilemekten kurtulamadı ve 8. sırada yarışı noktaladı.

TF Sport'un gerilemesinin ardından 83 numaralı AF Corse ekibi şampiyon olurken Salih ve TF Sport sezonu ikinci sırada tamamladı.