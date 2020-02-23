Austin WEC: Rebellion arka arkaya üçüncü kez pole pozisyonunu aldı

Gustavo Menezes ve Norman Nato ikilisi, ikinci antrenman seansında motor sorunu yaşayan ve yeni bir motora geçmek zorunda kalan Rebellion R-13'ü paylaşan isimlerdi ve zorlu seansta en iyi ortalamayı yakaladılar.

Kırmızı bayraklı seansta Menezes ilk denemesinde 1:47.674 yaparken, Nato 1:48.087'lik bir derece yakaladı. Fransız sürücü daha sonra kendi derecesini 1:47.387'ye çekti ve Rebellion 1:47.530'luk bir ortalama yakaladı. Bu da pole pozisyonu için yeterliydi.

İkinci sırada bu hafta sonu ağırlık handikapına sahip olan #7 Toyota yer alırken, onu da #8 Toyota takip etti.

#7 Toyota'da Jose Maria Lopez ve Mike Conway ikilisi piste çıktı. Lopez 1:48.634 yaparken, Conway 1:49.688 yaptı. Bu da 1:49.161'lik bir ortalamaya denk geldi.

Normalde #8 Toyota daha önde olabilirdi çünkü Kazuki Nakajima ilk denemesinde 1:47.891 yapmıştı. Ancak Brendon Hartley'in ilk zaman turu, pist limitlerini ihlal ettiği için silindi. Daha sonra 1:50.971 yaptı ve ortalama derece 1:49.431'e kadar geriledi.

Nicolas Lapierre ve Antonin Borga ikilisi, Cool Racing Oreca'ya pole pozisyonunu getirdi.

Lapierre, ilk denemesinde 1:49.343 yaparken, Borga 1:50.478 yaptı. Bu da 1:49.910'luk bir ortalama anlamına geliyordu. Bu derece Filipe Albuquerque ile Phil Hanson'ın 1:50.073'lük derecesinden sadece 0.1 saniye daha hızlıydı ancak pole pozisyonu uçun yeterliydi.

LMP2'de Nyck de Vries, Racing Team Nederland Oreca ile 1:48.696 yaparak bu klasmanın en iyi zamanını yaptı.

GTE Pro'da pole pozisyonu, Marco Sorensen ve Nick Thiim'in attığı turlar sayesinde #95 Aston Martin Vantege'in oldu.

#92 Porsche'de Michael Christensen ve Kevin Ester ikilisi 0.219 saniye geride ikinci olurken, Alex Lynn ve Maxime Martin'den oluşan #97 Aston Martin üçüncü oldu.

Gte Am'de yakın geçen pole mücadelesini #56 Porsche kazandı.

#98 Aston Martin sadece 0.046 saniye geride ikinci olurken, #90 TF Spot'ta yarışan temsilcimiz Salih Yoluç ve ekibi pole pozisyonunu 0.125 saniye ile kaçırdı ve üçüncü oldu.

LMP sıralama sonuçları:

GTE qualifying times: