Austin WEC: Rebellion arka arkaya üçüncü kez pole pozisyonunu aldı
Rebellion Racing, COTA pistinde gerçekleştirilen sıralama turlarında Toyota sürücülerini mağlup etti ve arka arkaya üçüncü kez pole pozisyonunu kazandı.
Gustavo Menezes ve Norman Nato ikilisi, ikinci antrenman seansında motor sorunu yaşayan ve yeni bir motora geçmek zorunda kalan Rebellion R-13'ü paylaşan isimlerdi ve zorlu seansta en iyi ortalamayı yakaladılar.
Kırmızı bayraklı seansta Menezes ilk denemesinde 1:47.674 yaparken, Nato 1:48.087'lik bir derece yakaladı. Fransız sürücü daha sonra kendi derecesini 1:47.387'ye çekti ve Rebellion 1:47.530'luk bir ortalama yakaladı. Bu da pole pozisyonu için yeterliydi.
İkinci sırada bu hafta sonu ağırlık handikapına sahip olan #7 Toyota yer alırken, onu da #8 Toyota takip etti.
#7 Toyota'da Jose Maria Lopez ve Mike Conway ikilisi piste çıktı. Lopez 1:48.634 yaparken, Conway 1:49.688 yaptı. Bu da 1:49.161'lik bir ortalamaya denk geldi.
Normalde #8 Toyota daha önde olabilirdi çünkü Kazuki Nakajima ilk denemesinde 1:47.891 yapmıştı. Ancak Brendon Hartley'in ilk zaman turu, pist limitlerini ihlal ettiği için silindi. Daha sonra 1:50.971 yaptı ve ortalama derece 1:49.431'e kadar geriledi.
Nicolas Lapierre ve Antonin Borga ikilisi, Cool Racing Oreca'ya pole pozisyonunu getirdi.
Lapierre, ilk denemesinde 1:49.343 yaparken, Borga 1:50.478 yaptı. Bu da 1:49.910'luk bir ortalama anlamına geliyordu. Bu derece Filipe Albuquerque ile Phil Hanson'ın 1:50.073'lük derecesinden sadece 0.1 saniye daha hızlıydı ancak pole pozisyonu uçun yeterliydi.
LMP2'de Nyck de Vries, Racing Team Nederland Oreca ile 1:48.696 yaparak bu klasmanın en iyi zamanını yaptı.
GTE Pro'da pole pozisyonu, Marco Sorensen ve Nick Thiim'in attığı turlar sayesinde #95 Aston Martin Vantege'in oldu.
#92 Porsche'de Michael Christensen ve Kevin Ester ikilisi 0.219 saniye geride ikinci olurken, Alex Lynn ve Maxime Martin'den oluşan #97 Aston Martin üçüncü oldu.
Gte Am'de yakın geçen pole mücadelesini #56 Porsche kazandı.
#98 Aston Martin sadece 0.046 saniye geride ikinci olurken, #90 TF Spot'ta yarışan temsilcimiz Salih Yoluç ve ekibi pole pozisyonunu 0.125 saniye ile kaçırdı ve üçüncü oldu.
LMP sıralama sonuçları:
GTE qualifying times:
|Sıra
|#
|Pilotlar
|Araç
|Sınıf
|Ortalama Süre
|Fark
|1
|95
| Marco Sorensen
Nicki Thiim
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE PRO
|2'00.733
|2
|92
| Michael Christensen
Kevin Estre
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|2'00.952
|0.219
|3
|97
| Alex Lynn
Maxime Martin
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE PRO
|2'01.029
|0.296
|4
|51
| James Calado
Alessandro PierGuidi
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|2'01.031
|0.298
|5
|91
| Gianmaria Bruni
Richard Lietz
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|2'01.049
|0.316
|6
|71
| Davide Rigon
Miguel Molina
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|2'01.229
|0.496
|7
|56
| Egidio Perfetti
Laurents Hörr
Matteo Cairoli
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|2'02.784
|2.051
|8
|98
| Paul DallaLana
Darren Turner
Ross Gunn
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|2'02.830
|2.097
|9
|90
| Salih Yoluç
Charlie Eastwood
Jonathan Adam
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|2'02.909
|2.176
|10
|63
| Jan Magnussen
Mike Rockenfeller
|Chevrolet Corvette C8.R
|LMGTE PRO
|2'02.967
|2.234
|11
|77
| Christian Ried
Riccardo Pera
Matt Campbell
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|2'03.110
|2.377
|12
|83
| François Perrodo
Emmanuel Collard
Nicklas Nielsen
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2'03.376
|2.643
|13
|57
| Ben Keating
Felipe Fraga
Jeroen Bleekemolen
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|2'03.450
|2.717
|14
|54
| Thomas Flohr
Francesco Castellacci
Giancarlo Fisichella
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2'03.462
|2.729
|15
|88
| Bret Curtis
Adrien deLeener
Thomas Preining
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|2'03.682
|2.949
|16
|70
| Motoaki Ishikawa
Olivier Beretta
Kei Cozzolino
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2'03.781
|3.048
|17
|62
| Bonamy Grimes
Johnny Mowlem
Charles Hollings
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2'03.964
|3.231
|18
|86
| Michael Wainwright
Andrew Watson
Ben Barker
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|2'04.296
|3.563
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|WEC
|Etkinlik
|COTA
|Alt-etkinlik
|Q2
|Pilotlar
|Gustavo Menezes , Norman Nato
|Takımlar
|Rebellion Racing
|Editör
|Gary Watkins
Austin WEC: Rebellion arka arkaya üçüncü kez pole pozisyonunu aldı
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