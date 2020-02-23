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WEC / COTA / Sıralama turları raporu

Austin WEC: Rebellion arka arkaya üçüncü kez pole pozisyonunu aldı

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Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
23 Şub 2020 07:02

Rebellion Racing, COTA pistinde gerçekleştirilen sıralama turlarında Toyota sürücülerini mağlup etti ve arka arkaya üçüncü kez pole pozisyonunu kazandı.

Gustavo Menezes ve Norman Nato ikilisi, ikinci antrenman seansında motor sorunu yaşayan ve yeni bir motora geçmek zorunda kalan Rebellion R-13'ü paylaşan isimlerdi ve zorlu seansta en iyi ortalamayı yakaladılar.

Kırmızı bayraklı seansta Menezes ilk denemesinde 1:47.674 yaparken, Nato 1:48.087'lik bir derece yakaladı. Fransız sürücü daha sonra kendi derecesini 1:47.387'ye çekti ve Rebellion 1:47.530'luk bir ortalama yakaladı. Bu da pole pozisyonu için yeterliydi.

İkinci sırada bu hafta sonu ağırlık handikapına sahip olan #7 Toyota yer alırken, onu da #8 Toyota takip etti.

#7 Toyota'da Jose Maria Lopez ve Mike Conway ikilisi piste çıktı. Lopez 1:48.634 yaparken, Conway 1:49.688 yaptı. Bu da 1:49.161'lik bir ortalamaya denk geldi.

Normalde #8 Toyota daha önde olabilirdi çünkü Kazuki Nakajima ilk denemesinde 1:47.891 yapmıştı. Ancak Brendon Hartley'in ilk zaman turu, pist limitlerini ihlal ettiği için silindi. Daha sonra 1:50.971 yaptı ve ortalama derece 1:49.431'e kadar geriledi.

Nicolas Lapierre ve Antonin Borga ikilisi, Cool Racing Oreca'ya pole pozisyonunu getirdi.

Lapierre, ilk denemesinde 1:49.343 yaparken, Borga 1:50.478 yaptı. Bu da 1:49.910'luk bir ortalama anlamına geliyordu. Bu derece Filipe Albuquerque ile Phil Hanson'ın 1:50.073'lük derecesinden sadece 0.1 saniye daha hızlıydı ancak pole pozisyonu uçun yeterliydi.

LMP2'de Nyck de Vries, Racing Team Nederland Oreca ile 1:48.696 yaparak bu klasmanın en iyi zamanını yaptı.

GTE Pro'da pole pozisyonu, Marco Sorensen ve Nick Thiim'in attığı turlar sayesinde #95 Aston Martin Vantege'in oldu.

#92 Porsche'de Michael Christensen ve Kevin Ester ikilisi 0.219 saniye geride ikinci olurken, Alex Lynn ve Maxime Martin'den oluşan #97 Aston Martin üçüncü oldu.

Gte Am'de yakın geçen pole mücadelesini #56 Porsche kazandı.

#98 Aston Martin sadece 0.046 saniye geride ikinci olurken, #90 TF Spot'ta yarışan temsilcimiz Salih Yoluç ve ekibi pole pozisyonunu 0.125 saniye ile kaçırdı ve üçüncü oldu.

LMP sıralama sonuçları:

Sıra # Pilotlar Araç Sınıf Ortalama Süre Fark
1 1 Brazil Bruno Senna
United States Gustavo Menezes
France Norman Nato 		Rebellion R13 LMP1 1'47.530  
2 7 United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Argentina Jose Maria Lopez 		Toyota TS050 Hybrid LMP1 1'49.161 1.631
3 8 Switzerland Sébastien Buemi
Japan Kazuki Nakajima
New Zealand Brendon Hartley 		Toyota TS050 Hybrid LMP1 1'49.431 1.901
4 42 France Nicolas Lapierre
Switzerland Antonin Borga
Switzerland Alexandre Coigny 		Oreca 07 LMP2 1'49.910 2.380
5 22 United Kingdom Philip Hanson
Portugal Filipe Albuquerque
United Kingdom Paul diResta 		Oreca 07 LMP2 1'50.073 2.543
6 36 France Thomas Laurent
Brazil André Negrao
France Pierre Ragues 		Alpine A470 LMP2 1'50.984 3.454
7 37 China Ho-Pin Tung
France Gabriel Aubry
United Kingdom Will Stevens 		Oreca 07 LMP2 1'51.354 3.824
8 38 Mexico Roberto Gonzalez
Portugal Antonio Felix da Costa
United Kingdom Anthony Davidson 		Oreca 07 LMP2 1'51.592 4.062
9 33 United States Mark Patterson
Japan Kenta Yamashita
Denmark Anders Fjordbach 		Oreca 07 LMP2 1'51.747 4.217
10 21 Sweden Henrik Hedman
United Kingdom Ben Hanley
United States Colin Braun 		Oreca 07 LMP2 1'52.765 5.235
11 29 Netherlands Frits vanEerd
Netherlands Giedo vanderGarde
Netherlands Nyck deVries 		Oreca 07 LMP2 1'53.131 5.601
12 47 Italy Roberto Lacorte
Italy Andrea Belicchi
Italy Giorgio Sernagiotto 		Dallara P217 LMP2 1'54.305 6.775
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GTE qualifying times:

Sıra # Pilotlar Araç Sınıf Ortalama Süre Fark
1 95 Denmark Marco Sorensen
Denmark Nicki Thiim 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE PRO 2'00.733  
2 92 Denmark Michael Christensen
France Kevin Estre 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 2'00.952 0.219
3 97 United Kingdom Alex Lynn
Belgium Maxime Martin 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE PRO 2'01.029 0.296
4 51 United Kingdom James Calado
Italy Alessandro PierGuidi 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 2'01.031 0.298
5 91 Italy Gianmaria Bruni
Austria Richard Lietz 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 2'01.049 0.316
6 71 Italy Davide Rigon
Spain Miguel Molina 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 2'01.229 0.496
7 56 Norway Egidio Perfetti
Germany Laurents Hörr
Italy Matteo Cairoli 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 2'02.784 2.051
8 98 Canada Paul DallaLana
United Kingdom Darren Turner
United Kingdom Ross Gunn 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 2'02.830 2.097
9 90 Turkey Salih Yoluç
Ireland Charlie Eastwood
United Kingdom Jonathan Adam 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 2'02.909 2.176
10 63 Denmark Jan Magnussen
Germany Mike Rockenfeller 		Chevrolet Corvette C8.R LMGTE PRO 2'02.967 2.234
11 77 Germany Christian Ried
Italy Riccardo Pera
Australia Matt Campbell 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 2'03.110 2.377
12 83 France François Perrodo
France Emmanuel Collard
Denmark Nicklas Nielsen 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2'03.376 2.643
13 57 United States Ben Keating
Brazil Felipe Fraga
Netherlands Jeroen Bleekemolen 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 2'03.450 2.717
14 54 Switzerland Thomas Flohr
Italy Francesco Castellacci
Italy Giancarlo Fisichella 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2'03.462 2.729
15 88 United States Bret Curtis
Belgium Adrien deLeener
Austria Thomas Preining 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 2'03.682 2.949
16 70 Japan Motoaki Ishikawa
Monaco Olivier Beretta
Japan Kei Cozzolino 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2'03.781 3.048
17 62 United Kingdom Bonamy Grimes
United Kingdom Johnny Mowlem
United Kingdom Charles Hollings 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2'03.964 3.231
18 86 United Kingdom Michael Wainwright
United Kingdom Andrew Watson
United Kingdom Ben Barker 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 2'04.296 3.563
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Bu Haber Hakkında

Seri WEC
Etkinlik COTA
Alt-etkinlik Q2
Pilotlar Gustavo Menezes , Norman Nato
Takımlar Rebellion Racing
Editör Gary Watkins

WEC Sıradaki seans

COTA

COTA

22 Şub - 23 Şub
Yarış Başlangıç:
10 Saat
:
33 Dakika
:
19 Saniye

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