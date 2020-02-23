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WEC / COTA / Antrenman raporu

Austin WEC 2. antrenman: Rebellion yine lider

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Austin WEC 2. antrenman: Rebellion yine lider
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
23 Şub 2020 06:00

Rebellion Racing, COTA pistinde gerçekleştirilen antrenman seansında en hızlı isim olmayı başardı ancak yaşadıkları motor sorununun ardından sıralama turlarına katılabilmek için zamana karşı yarışıyorlar.

İki saatlik antrenman seansının başlangıcında #1 Rebellion R13'ün direksiyonuna geçen Gustavo Menezes, 1:48.804'lük derecesiyle tıpkı ilk seansta olduğu gibi ikinci seansta zirveye yükseldi.

Kalan süre içerisinde Menezes'in derecesine yaklaşabilen bir isim çıkmayınca, Rebellion arka arkaya ikinci seansı da ilk sırada noktalamış oldu.

#8 Toyota TS050 Hybrid'le sürüş yapan Brendon Hartley, Menezes'ten 0.654 saniye daha yavaş bir tur attı ve ikinci oldu.

Öte yandan #1 Rebellion için seans iyi gibi geçse de, aracı Bruno Senna kullandığı esnada araçtan dumanlar çıkmaya başladı. Brezilyalı sürücü bunun üzerine aracı kenara park etti.

Rebellion yaptığı inceleme sonrası Gibson motorunu sıralama turlarından önce değişmek için zamana karşı yarışıyor.

Ağırlık handikapına sahip olan  #7 Toyota, ikinci seansta da zorlandı ve 2.3 saniye geride yedinci sırada yer alabildi.

En iyi dereceyi Mike Conway yapsa da, bu derece iki LMP1 aracından çok uzaktı.

Mercedes Formula E sürücüsü Nyck de Vries, LMP2'de en iyi zamanı yapan isimdi ve Menezes'in Rebellion aracının 1.059 saniye gerisinde kaldı.

De Vries, #29 Racing Team Nederland Oreca ile 1:49.863 yaparken, bu dereceyle United Autosports Oreca ile sürüş yapan Filipe Albuquerque'dan 0.9 saniye daha iyi bir tur attı.

#37 Jackie Chan DC Racong Oreca'da Gabriel Aubry üçüncü olurken, Signatech Alpine'de Thomas Laurent dördüncü oldu.

GTE Pro'da #92 Porsche sürücüsü Michael Christensen 2:01.176'lık derecesiyle, #95 Aston Martin Vantage sürücüsü Marco Sorensen'in 0.053 saniye önünde ilk sırada yer aldı.

GTE Am'de #77 Porsche sürücüsü Matt Campbell en hızlı isim olurken, onu #98 Aston Martin takip etti. 

Temsilcimiz Salih Yoluç ve #90 TF Sport ekibi seansı son sırada noktaladı.

Seans sonuçları:

Sıra # Pilotlar Araç Sınıf Zaman Fark
1 1 Brazil Bruno Senna
United States Gustavo Menezes
France Norman Nato 		Rebellion R13 LMP1 1'48.804  
2 8 Switzerland Sébastien Buemi
Japan Kazuki Nakajima
New Zealand Brendon Hartley 		Toyota TS050 Hybrid LMP1 1'49.458 0.654
3 29 Netherlands Frits vanEerd
Netherlands Giedo vanderGarde
Netherlands Nyck deVries 		Oreca 07 LMP2 1'49.863 1.059
4 22 United Kingdom Philip Hanson
Portugal Filipe Albuquerque
United Kingdom Paul diResta 		Oreca 07 LMP2 1'50.803 1.999
5 37 China Ho-Pin Tung
France Gabriel Aubry
United Kingdom Will Stevens 		Oreca 07 LMP2 1'50.838 2.034
6 36 France Thomas Laurent
Brazil André Negrao
France Pierre Ragues 		Alpine A470 LMP2 1'50.968 2.164
7 7 United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Argentina Jose Maria Lopez 		Toyota TS050 Hybrid LMP1 1'51.185 2.381
8 21 Sweden Henrik Hedman
United Kingdom Ben Hanley
United States Colin Braun 		Oreca 07 LMP2 1'51.879 3.075
9 42 France Nicolas Lapierre
Switzerland Antonin Borga
Switzerland Alexandre Coigny 		Oreca 07 LMP2 1'51.981 3.177
10 38 Mexico Roberto Gonzalez
Portugal Antonio Felix da Costa
United Kingdom Anthony Davidson 		Oreca 07 LMP2 1'52.286 3.482
11 33 United States Mark Patterson
Japan Kenta Yamashita
Denmark Anders Fjordbach 		Oreca 07 LMP2 1'52.493 3.689
12 47 Italy Roberto Lacorte
Italy Andrea Belicchi
Italy Giorgio Sernagiotto 		Dallara P217 LMP2 1'54.506 5.702
13 92 Denmark Michael Christensen
France Kevin Estre 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 2'01.716 12.912
14 95 Denmark Marco Sorensen
Denmark Nicki Thiim 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE PRO 2'01.769 12.965
15 91 Italy Gianmaria Bruni
Austria Richard Lietz 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 2'02.045 13.241
16 77 Germany Christian Ried
Italy Riccardo Pera
Australia Matt Campbell 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 2'02.192 13.388
17 51 United Kingdom James Calado
Italy Alessandro PierGuidi 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 2'02.462 13.658
18 71 Italy Davide Rigon
Spain Miguel Molina 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 2'02.583 13.779
19 63 Denmark Jan Magnussen
Germany Mike Rockenfeller 		Chevrolet Corvette C8.R LMGTE PRO 2'02.597 13.793
20 98 Canada Paul DallaLana
United Kingdom Darren Turner
United Kingdom Ross Gunn 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 2'02.634 13.830
21 70 Japan Motoaki Ishikawa
Monaco Olivier Beretta
Japan Kei Cozzolino 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2'02.706 13.902
22 97 United Kingdom Alex Lynn
Belgium Maxime Martin 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE PRO 2'02.844 14.040
23 86 United Kingdom Michael Wainwright
United Kingdom Andrew Watson
United Kingdom Ben Barker 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 2'02.976 14.172
24 56 Norway Egidio Perfetti
Germany Laurents Hörr
Italy Matteo Cairoli 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 2'03.016 14.212
25 54 Switzerland Thomas Flohr
Italy Francesco Castellacci
Italy Giancarlo Fisichella 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2'03.477 14.673
26 62 United Kingdom Bonamy Grimes
United Kingdom Johnny Mowlem
United Kingdom Charles Hollings 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2'03.526 14.722
27 83 France François Perrodo
France Emmanuel Collard
Denmark Nicklas Nielsen 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2'03.654 14.850
28 57 United States Ben Keating
Brazil Felipe Fraga
Netherlands Jeroen Bleekemolen 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 2'03.827 15.023
29 88 United States Bret Curtis
Belgium Adrien deLeener
Austria Thomas Preining 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 2'03.986 15.182
30 90 Turkey Salih Yoluç
Ireland Charlie Eastwood
United Kingdom Jonathan Adam 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 2'04.333 15.529
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Bu Haber Hakkında

Seri WEC
Etkinlik COTA
Alt-etkinlik FP2
Pilotlar Gustavo Menezes
Editör Jamie Klein

WEC Sıradaki seans

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