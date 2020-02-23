Austin WEC 2. antrenman: Rebellion yine lider
Rebellion Racing, COTA pistinde gerçekleştirilen antrenman seansında en hızlı isim olmayı başardı ancak yaşadıkları motor sorununun ardından sıralama turlarına katılabilmek için zamana karşı yarışıyorlar.
İki saatlik antrenman seansının başlangıcında #1 Rebellion R13'ün direksiyonuna geçen Gustavo Menezes, 1:48.804'lük derecesiyle tıpkı ilk seansta olduğu gibi ikinci seansta zirveye yükseldi.
Kalan süre içerisinde Menezes'in derecesine yaklaşabilen bir isim çıkmayınca, Rebellion arka arkaya ikinci seansı da ilk sırada noktalamış oldu.
#8 Toyota TS050 Hybrid'le sürüş yapan Brendon Hartley, Menezes'ten 0.654 saniye daha yavaş bir tur attı ve ikinci oldu.
Öte yandan #1 Rebellion için seans iyi gibi geçse de, aracı Bruno Senna kullandığı esnada araçtan dumanlar çıkmaya başladı. Brezilyalı sürücü bunun üzerine aracı kenara park etti.
Rebellion yaptığı inceleme sonrası Gibson motorunu sıralama turlarından önce değişmek için zamana karşı yarışıyor.
Ağırlık handikapına sahip olan #7 Toyota, ikinci seansta da zorlandı ve 2.3 saniye geride yedinci sırada yer alabildi.
En iyi dereceyi Mike Conway yapsa da, bu derece iki LMP1 aracından çok uzaktı.
Mercedes Formula E sürücüsü Nyck de Vries, LMP2'de en iyi zamanı yapan isimdi ve Menezes'in Rebellion aracının 1.059 saniye gerisinde kaldı.
De Vries, #29 Racing Team Nederland Oreca ile 1:49.863 yaparken, bu dereceyle United Autosports Oreca ile sürüş yapan Filipe Albuquerque'dan 0.9 saniye daha iyi bir tur attı.
#37 Jackie Chan DC Racong Oreca'da Gabriel Aubry üçüncü olurken, Signatech Alpine'de Thomas Laurent dördüncü oldu.
GTE Pro'da #92 Porsche sürücüsü Michael Christensen 2:01.176'lık derecesiyle, #95 Aston Martin Vantage sürücüsü Marco Sorensen'in 0.053 saniye önünde ilk sırada yer aldı.
GTE Am'de #77 Porsche sürücüsü Matt Campbell en hızlı isim olurken, onu #98 Aston Martin takip etti.
Temsilcimiz Salih Yoluç ve #90 TF Sport ekibi seansı son sırada noktaladı.
Seans sonuçları:
|Sıra
|#
|Pilotlar
|Araç
|Sınıf
|Zaman
|Fark
|1
|1
| Bruno Senna
Gustavo Menezes
Norman Nato
|Rebellion R13
|LMP1
|1'48.804
|2
|8
| Sébastien Buemi
Kazuki Nakajima
Brendon Hartley
|Toyota TS050 Hybrid
|LMP1
|1'49.458
|0.654
|3
|29
| Frits vanEerd
Giedo vanderGarde
Nyck deVries
|Oreca 07
|LMP2
|1'49.863
|1.059
|4
|22
| Philip Hanson
Filipe Albuquerque
Paul diResta
|Oreca 07
|LMP2
|1'50.803
|1.999
|5
|37
| Ho-Pin Tung
Gabriel Aubry
Will Stevens
|Oreca 07
|LMP2
|1'50.838
|2.034
|6
|36
| Thomas Laurent
André Negrao
Pierre Ragues
|Alpine A470
|LMP2
|1'50.968
|2.164
|7
|7
| Mike Conway
Kamui Kobayashi
Jose Maria Lopez
|Toyota TS050 Hybrid
|LMP1
|1'51.185
|2.381
|8
|21
| Henrik Hedman
Ben Hanley
Colin Braun
|Oreca 07
|LMP2
|1'51.879
|3.075
|9
|42
| Nicolas Lapierre
Antonin Borga
Alexandre Coigny
|Oreca 07
|LMP2
|1'51.981
|3.177
|10
|38
| Roberto Gonzalez
Antonio Felix da Costa
Anthony Davidson
|Oreca 07
|LMP2
|1'52.286
|3.482
|11
|33
| Mark Patterson
Kenta Yamashita
Anders Fjordbach
|Oreca 07
|LMP2
|1'52.493
|3.689
|12
|47
| Roberto Lacorte
Andrea Belicchi
Giorgio Sernagiotto
|Dallara P217
|LMP2
|1'54.506
|5.702
|13
|92
| Michael Christensen
Kevin Estre
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|2'01.716
|12.912
|14
|95
| Marco Sorensen
Nicki Thiim
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE PRO
|2'01.769
|12.965
|15
|91
| Gianmaria Bruni
Richard Lietz
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|2'02.045
|13.241
|16
|77
| Christian Ried
Riccardo Pera
Matt Campbell
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|2'02.192
|13.388
|17
|51
| James Calado
Alessandro PierGuidi
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|2'02.462
|13.658
|18
|71
| Davide Rigon
Miguel Molina
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|2'02.583
|13.779
|19
|63
| Jan Magnussen
Mike Rockenfeller
|Chevrolet Corvette C8.R
|LMGTE PRO
|2'02.597
|13.793
|20
|98
| Paul DallaLana
Darren Turner
Ross Gunn
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|2'02.634
|13.830
|21
|70
| Motoaki Ishikawa
Olivier Beretta
Kei Cozzolino
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2'02.706
|13.902
|22
|97
| Alex Lynn
Maxime Martin
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE PRO
|2'02.844
|14.040
|23
|86
| Michael Wainwright
Andrew Watson
Ben Barker
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|2'02.976
|14.172
|24
|56
| Egidio Perfetti
Laurents Hörr
Matteo Cairoli
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|2'03.016
|14.212
|25
|54
| Thomas Flohr
Francesco Castellacci
Giancarlo Fisichella
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2'03.477
|14.673
|26
|62
| Bonamy Grimes
Johnny Mowlem
Charles Hollings
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2'03.526
|14.722
|27
|83
| François Perrodo
Emmanuel Collard
Nicklas Nielsen
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2'03.654
|14.850
|28
|57
| Ben Keating
Felipe Fraga
Jeroen Bleekemolen
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|2'03.827
|15.023
|29
|88
| Bret Curtis
Adrien deLeener
Thomas Preining
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|2'03.986
|15.182
|30
|90
| Salih Yoluç
Charlie Eastwood
Jonathan Adam
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|2'04.333
|15.529
|Tüm sonuçları görüntüle
Önceki haber
Austin WEC: İlk antrenman seansının lideri Rebellion
Sonraki haber
Peugeot LMDh'ye geçiş kararını Mart sonunda açıklayacak
Bu Haber Hakkında
|Seri
|WEC
|Etkinlik
|COTA
|Alt-etkinlik
|FP2
|Pilotlar
|Gustavo Menezes
|Editör
|Jamie Klein
Austin WEC 2. antrenman: Rebellion yine lider
WEC Sıradaki seans
Çok Okunanlar
Program
- WEC
- Formula 1
- MotoGP
Sağlayan