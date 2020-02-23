Austin WEC 2. antrenman: Rebellion yine lider

İki saatlik antrenman seansının başlangıcında #1 Rebellion R13'ün direksiyonuna geçen Gustavo Menezes, 1:48.804'lük derecesiyle tıpkı ilk seansta olduğu gibi ikinci seansta zirveye yükseldi.

Kalan süre içerisinde Menezes'in derecesine yaklaşabilen bir isim çıkmayınca, Rebellion arka arkaya ikinci seansı da ilk sırada noktalamış oldu.

#8 Toyota TS050 Hybrid'le sürüş yapan Brendon Hartley, Menezes'ten 0.654 saniye daha yavaş bir tur attı ve ikinci oldu.

Öte yandan #1 Rebellion için seans iyi gibi geçse de, aracı Bruno Senna kullandığı esnada araçtan dumanlar çıkmaya başladı. Brezilyalı sürücü bunun üzerine aracı kenara park etti.

Rebellion yaptığı inceleme sonrası Gibson motorunu sıralama turlarından önce değişmek için zamana karşı yarışıyor.

Ağırlık handikapına sahip olan #7 Toyota, ikinci seansta da zorlandı ve 2.3 saniye geride yedinci sırada yer alabildi.

En iyi dereceyi Mike Conway yapsa da, bu derece iki LMP1 aracından çok uzaktı.

Mercedes Formula E sürücüsü Nyck de Vries, LMP2'de en iyi zamanı yapan isimdi ve Menezes'in Rebellion aracının 1.059 saniye gerisinde kaldı.

De Vries, #29 Racing Team Nederland Oreca ile 1:49.863 yaparken, bu dereceyle United Autosports Oreca ile sürüş yapan Filipe Albuquerque'dan 0.9 saniye daha iyi bir tur attı.

#37 Jackie Chan DC Racong Oreca'da Gabriel Aubry üçüncü olurken, Signatech Alpine'de Thomas Laurent dördüncü oldu.

GTE Pro'da #92 Porsche sürücüsü Michael Christensen 2:01.176'lık derecesiyle, #95 Aston Martin Vantage sürücüsü Marco Sorensen'in 0.053 saniye önünde ilk sırada yer aldı.

GTE Am'de #77 Porsche sürücüsü Matt Campbell en hızlı isim olurken, onu #98 Aston Martin takip etti.

Temsilcimiz Salih Yoluç ve #90 TF Sport ekibi seansı son sırada noktaladı.

Seans sonuçları: