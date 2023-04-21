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Austin ve Interlagos, genişlemiş WEC takviminin en büyük iki adayı

Austin ve Interlagos, WEC takviminin genişlemesiyle birlikte seriye dönüş için en büyük iki aday konumunda.

Gary Watkins
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Austin ve Interlagos, genişlemiş WEC takviminin en büyük iki adayı

En son 2020'de WEC'e ev sahipliği yapan Austin, Sebring'in yerini almak için favori konumuna yerleşmiş vaziyette!

2012-14 yıllarında takvimde yer alan Interlagos ise seri takviminin geleneksel sekiz yarışa geri dönmesiyle birlikte Portimao'nun yerini alacak gibi görünüyor.

WEC CEO'su Frederic Lequien ise tüm dedikodulara rağmen henüz bir açıklama yapmayı reddediyor.

Lequien, "Şu anda bazı ülkelerle ve dünyanın dört bir yanındaki farklı pistlerle görüşüyor, tartışıyoruz" dedi ve Austin ve Interlagos'un seriye geri döneceği yönündeki söylentileri "sadece söylenti" olarak nitelendirdi.

Bunun yanı sıra gelecek sezonun Mart ayının başında Katar'da yapılacağını doğrulayan Lequien, böylece Sebring'in takvim dışı kalacağının sinyalini verdi.

Geleneksel olarak Mart ayında düzenlenen Sebring 12 Saat ile sözleşmesi biten seri, Austin'e dönüş gerçekleşirse gelecek sezondan itibaren Sebring'i terk edecek.

2014 World Endurance Championship, Interlagos, Brazil. 28th - 30th November 2014. Race start - Timo Bernhard / Mark Webber / Brendon Hartley Porsche AG Porsche 919 Hybrid leads. World Copyright: Ebrey / LAT Photographic.

2014 World Endurance Championship, Interlagos, Brazil. 28th - 30th November 2014. Race start - Timo Bernhard / Mark Webber / Brendon Hartley Porsche AG Porsche 919 Hybrid leads. World Copyright: Ebrey / LAT Photographic.

Photo by: Ebrey / Motorsport Images

Serinin organizatörü Automobile Club de l'Ouest'in başkanı Pierre Fillon da geçtiğimiz Ocak ayında yaptığı açıklamada WEC'in gelecek yıl ABD'deki geleceğini yeniden değerlendireceğini belirtmişti.

Lequien, "Eğer herkese evet deseydim takvimde şu an 14 ya da 12 yarış olurdu" diyerek serinin popülaritesinden de söz etti, ancak takvimin sekiz veya dokuz yarışın ötesine geçmeyeceğini de ekledi.

Son olarak Lequien, 2012-19 yılları arasında WEC'e ev sahipliği yapan Silverstone'un da görüşmelerin yapıldığı pistlerden biri olduğunu doğruladı.

İngiltere'deki efsane pistin seriye dönüş için Mayıs ayını önerdiği söylenmekte.

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