Audi, LMDh projesini iptal ettiğinde pist üstü testlere başlayabilecek konumdaymış

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İki sene önce LMDh düzenlemelerinin duyurulmasının ardından spor araba yarışlarının zirvesine dönmeye karar veren Audi, 2023 sezonundan itibaren hem WEC, hem de IMSA WeatherTech SportsCar'da mücadele edecekti.

Projenin gelişim aşamasında DTM sürücüleri Rene Rast ve Nico Muller ile çalışan Audi, GT serilerindeki uzun süreli ortağı WRT ile de anlaşma imzalamıştı ancak bu hiçbir zaman duyurulmadı.

Araç, Multimatic'in yeni nesil LMP2 şasisi etrafında Porsche ile paralel olarak geliştiriliyordu ve her iki Volkswagen Grubu markası da aynı çift turbolu V8 motoru özel hibrit güç ünitesini kullanacaktı.

Ocak ayında yeni aracını tanıtan Porsche, LMDh aracını tanıtan ilk üretici olurken, Audi ise kısa bir süre sonra projenin bir süreliğine askıya alındığını duyurdu.

Başlangıçta "kapasitenin başka bir alana aktarılması için projenin duraklatıldığını" söylemekle yetinen Audi, Ağustos ayında ise projenin iptal edildiğini duyurdu. Audi'nin bir sonraki duyurusu ise 2026'dan itibaren Formula 1'e girecekleri oldu.

Projenin iptal edildiği tarihte Audi oldukça ilerlemiş vaziyetteydi, öyle ki, projenin askıya alındığı haberi birkaç hafta sonra gelseydi araç çoktan ilk testini tamamlamış olacaktı.

Motorsport.com'a konuşan Muller, "Her şey neredeyse tamamlanmıştı. Simülasyon üzerinde çok çalışmıştık, artık gerçek pist testlerine başlamaya hazırdık."

"Araç Porsche ile birlikte geliştirilmişti; Audi'nin Multimatic ile aynı platformu paylaştığı bir sır değil."

"Aracı sürmek ister miydim? Buna çok yakındım ancak maalesef projenin askıya alınması birkaç hafta erken oldu."

Porsche LMDh Photo by: Porsche Motorsport

Audi'nin müşteri takımları sorumlusu Chris Reinke, iki VW markasının gelişim anlamında başa baş gittiklerini belirterek Audi LMDh'nin ilk pist testine ne kadar yakın olduğunu ima etti.

Motorsport.com'a konuşan Reinke, "Açıkçası aracı geliştirirken Porsche ile ortaklık içindeydik, bu nedenle Porsche'nin nerede olduğuna bakarak aracımızın ne durumda olduğunu görebilirsiniz."

"Audi yönetimi Formula 1'e odaklanmaya karar verdi ve bu nedenle LMDh ile duygusal bir bağı veya bağlılığı olan herkes için WEC'e dönme olasılığı azaldı."

Audi WEC'de en son 2016 sezonunda, dizel motorlu R18 ile mücadele etmişti.

Projenin iptal olmasının ardından sürücü kadrosu da dağıldı. Muller, yine seriye dönen Peugeot ile anlaşırken, Rast ise BMW bünyesine katıldı. WRT de uzun süredir devam eden ortaklığı sonlandırarak BMW ile anlaştı.