Audi, LMDh projesine başlamak için Formula E'den çekiliyor!

Bu hamle Audi’nin, birkaç yıllık bir aradan sonra Le Mans 24 Saat’e geri dönebileceği manasına geliyor. Audi, Le Mans’ta 2000 ve 2014 yılları arasında 13 açık ara galibiyet almasına rağmen Volkswagen’in dieselgate skandalı sebebiyle 2016 yarışından sonra LMP1 projesini kapatmıştı.

Fakat, 2022 yılında FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonasında ve sonraki sene IMSA WeatherTech Spor Araç Şampiyonasında tanıtılacak yeni LMDh regülasyonları Alman markayı tekrardan yarıştığı seriye çekti.

Audi kanadından resmi açıklamanın Pazartesi gelmesi beklenirken Audi’nin LMDh projesini ne zaman tanıtacağı ve nerede yarışacağı belirsizliğini koruyor.

WEC’e geri dönmesi halinde Audi, daha ucuz LMP2 temelli LMDh araçlardansa LM Hiper araç sınıfındaki araçlarla yarışacak eski LMP1 rakipleri Toyota ve Peugeot’yla ve diğer katılımcılar Glickenhaus ve ByKolles ile rekabet içinde olacak.

Toyota, Glickenhaus ve ByKolles 2021 WEC gridine yeni nesil LM Hiper araçlarıyla katılacakken, Peugeot’nun seriye katılımı 2022 sezonu dolaylarında olacak.

Audi’nin kardeş markası Porsche de Audi’den 1 yıl sonra 2017’de ayrıldığı WEC’e, resmi olarak kendi LMDh aracıyla geri dönmeyi değerlendiriyor.

Spor araç yarışlarına geri dönmek Audi’ye Formula E programına mal olacak ve Alman marka 7. sezonun sonunda tamamen elektrikli seriyle bağlarını koparacak.

Ingolstadt merkezli marka DTM’e de fabrika takımı olarak son katılımını bu ay Hockenheim’de gerçekleştirmişti, fakat serinin 2021’de tanıtılacak yeni GT3 dönemine katkı sağlayacağını da açıklamıştı.

Audi Formula E’ye farklı şekillerde, serinin 2014-15'teki ilk sezonundan beri katılım gösteriyor ama Abt’yi tam bir fabrika takımına dönüştürmesi için Alman marka, 2017’deki 4. sezonu bekledi.

Markanın Formula E’deki geleceği bu senenin başında motor sporları aktivitelerini gözden geçirdikten sonra sağlam görünüyordu, bu inceleme sonrasında Audi; Formula E’ye ve GT3 ile touring araçlarındaki müşteri takımlarına odaklanabilmek adına DTM’den geri çekilmesini sonlandırmıştı.

Fakat anlaşıldığı üzere; artık dünya elektrikli araçlara yönlendiği için Audi yönetim kurulu, Formula E’nin görevini tamamladığı kanaatine varmış.