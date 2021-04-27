Audi, 2023'te WEC ve IMSA'da müşterilerine LMDh prototipi sağlamayı planlıyor

2016 sonunda LMP1 sınıfında geçirdiği 18 senelik varlığını sonlandıran Audi, ayrılana kadar 13 defa Le Mans 24 Saat yarışını kazanmış, 2012 ve 2013'te WEC pilotlar ve takımlar şampiyonluklarını almıştı.

Audi ve benzer şekilde 2017 sonunda WEC'den ayrılan kardeş marka Porsche, 2023'te LMP2 sınıfı temelli LMDh kategorisi ile WEC'e geri dönmek için hazırlanıyorlar.

LMDh araçlarında karoser ve güç ünitesi üreticiler tarafından hazırlanacak ancak araçlarda Bosch hibrit ünitesi bulunacak. Bu araçlar, bu hafta sonu Spa'da ilk yarışına çıkacak olan WEC Le Mans Hypercars (hiper araç) sınıfı ile mücadele edebilecek şekilde hazırlanacaklar.

Audi, son açıklamasında yeni prototip aracına henüz isim vermediklerini ancak Porsche ile yakın işbirliği yaparak hazırladıkları aracın büyük ölçüde tamamlandığı duyurdu.

Yeni araç ile ilk ciddi sürüşün 2022'nin ilk çeyreğinde olması ve aracın ilk mücadelesine 2023 Daytona 24 Saat yarışında çıkması hedefleniyor.

Audi Sport'ta proje lideri olarak görev yapan Andreas Roos, en başından itibaren fabrika takımlarının dışında müşteri takımlarının da LMDh araçlarına sahip olabileceklerini açıkladı.

Team Goh Audi R8, Le Mans 2004 Photo by: Jeff Bloxham

Geçmişte müşteri takımları olan Team Goh ve Champion Racing, Audi R8 ile 2004 ve 2005'te şampiyon olmuştu.

Roos, "LMDh projesi ile spor araç prototiplerinin ilk yıllarındaki felsefemizi sürdürüyoruz."

"Audi R8, 2000 ile 2006 yılları arasında 80 yarışta 63 zafer almasıyla sadece en başarılı prototip değildi, aynı zamanda müşteri takımlarının elinde çok başarılı ve takımlarının idare etmesi için çok kolay bir araçtı."

"Bu aynı zamanda yeni spor prototipimizin elektrifikasyonu ile ilgili öncüldür."

"Hedefimiz en başından itibaren fabrika takımlarına paralel olarak aracımızı profesyonel müşteri takımlarımıza vermek. Şu anda kendi içimizde bunun nasıl çalışabileceğine dair detayları değerlendiriyoruz."

"Hedefimiz ilk prototipin gelecek senenin başında hazır olması ve ilk çeyrekte piste çıkması." dedi.

Audi Motorsport Patronu Julius Seebach ise, "Volkswagen Grubu'nun en büyük gücü, yol araçlarının geliştirilmesinde markalarının yaptıkları işbirliğidir."

"Şimdi bu kendisini kanıtlamış modeli motor sporlarına taşıyoruz."

"Bununla birlikte yeni spor prototipi, yakın zamanda piyasaya sürülen ve aynı zamanda Porsche ile ortak platformda geliştirilen Audi RS e-tron GT1 kadar gerçek bir Audi olacak." dedi.

2021 FIA WEC sezonu, bu hafta sonu Spa 6 Saat yarışıyla başlayacak. Tüm seanslar Motorsport.tv'de canlı olarak yayınlanacak.