Aston Martin’in F1 anlaşması, hiper araç kararını etkilemedi

Takımın isim değiştireceğini açıklaması bu ayın başında geldi ve Aston Martin Başkanı David King’e göre, İngiliz markanın 2020/21 WEC sezonundan çekilme kararı bağımsız alınmış bir karardı.

Aston'un, Racing Point patronu Lawrence Stroll liderliğindeki bir grup tarafından Ocak ayı sonunda şirkette büyük bir pay almasından önce katlandığı mali sorunların, üst düzey spor otomobil yarışlarına dönüşle ilgili karar verme sürecinin bir parçası olmadığını vurgulayan King açıklamasına şu şekilde devam etti: “Bu iki haberin aynı anda duyurulmuş olması tamamen tesadüf; F1 planımızın bu işte payı yok. Lawrence Stroll’ün de bir payı yok, sadece beklediğimizden daha zorlu bir finansal sene geçirdik, o kadar.”

King, Aston Martin’in Valkyrie ile LM hiper araç serisine katılmama üzerine aldıkları kararı hakkında geçen hafta yaptıkları resmi açıklamada daha detaylı bir şekilde anlatmıştı.

Kendisinin yaptığı açıklamada, yeni duyurulan LMDh klasmanında yarışacak olan araçların IMSA WeatherTech Spor Araç Şampiyonası’na ek olarak WEC’in 2021/22 sezonundan itibaren o seride de yarışabileceği durumu, Valkyrie projesini durdurmalarına sebep olduğu belirtildi.

“Programımızın onaylanmasıyla ilgili finansal bir koşul vardı, Valkyrie yarış otomobillerinin müşteri ekiplerine satışıyla bazı yatırımları kısmen geri kazanacağımız varsayıldı, ilk yılda kesinlikle olmasa da ikinci ve üçüncü yılda kesin bu durum olacaktı.

“IMSA birleşimi, planlarımızı değiştirmemize sebep oldu, bizce müşteriler için yarış araçları marketi zarar gördü."

“Valkyrie çok pahalı bir araç, çünkü temeli 2.5 milyon poundluk bir yol aracı. Şimdi bu özel takımlar, daha ucuz olan LMDh araçlarını kullanacaklar ve satın alacaklar.”

Kaç tane müşterinin Valkyrie LMH aracı satın alacağı ile ilgili soruya ise King yanıt vermedi. King, LMH projesinin gayet iyi ilerlediğini ve ilk aracın birkaç aya pistte olabileceğini belirtti.

“Haziran’da yaptığımız açıklamadan beri hiç durmadan çalıştık, ancak birkaç hafta önce vanayı kıstık.

“Çok para harcadık ve araç ile ilgili büyük aşama kaydetmiştik.”

King, Aston’un amacının spor araçlar kategorisini gözden geçirmek olduğunun tekrardan altını çizerken, Valkyrie projesine devam etmek ve LMDh girişi yapmanın çözümlerden biri olduğunu söyledi.

King aynı zamanda Aston’un devam eden GTE Pro kategorisi katılımının en az 2021/22 sezonuna kadar süreceğini söyledi.