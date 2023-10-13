Aston Martin'in yeni GT3 aracı ortaya çıktı

Vantage GT3'ün 2024 sezonunda müşterilere sunulmadan önce geliştirilmekte olan evrim versiyonu, bu hafta Silverstone'da yapılan genel testler sırasında ilk kez fotoğraflandı.

Geçen hafta Aston'un 2025'te Valkyrie Le Mans Hypercar ile WEC ve IMSA SportsCar Şampiyonası'nın en üst klasmanlarında yarışacağının ve GT3 ve GT4 Vantage'larının yeni versiyonlarını geliştirdiğini duyurmasının ardından test görüntüleri ortaya çıktı.

Bu haber, 2004 yılından bu yana ortağı olan Prodrive ile GT serilerinde müşteri yarışlarına olan bağlılığının yeniden teyit edilmesinin bir parçasıydı.

Aston Martin'in yeni dayanıklılık motor sporları başkanı Adam Carter, yeni araçların 2019 sezonu için tanıtılan mevcut GT3 ve GT4 araçlarının homologasyon evrimleri olacağını doğruladı.

Aston Martin GT3 Fotoğraf: Uncredited

Aston Martin Racing bayrağı altında Prodrive'da geliştirilen otomobiller hakkında isimleri de dahil olmak üzere başka hiçbir bilgi verilmedi.

Revize edilmiş GT3 aracının homologasyonundan önce gelişiminin son aşamalarında olduğu anlaşılırken, Vantage'ın yeni GT4 versiyonunun da hazır ve çalışır durumda olduğu biliniyor.

Bu hafta Pazartesi ve Salı günleri Silverstone'da yapılan iki günlük testin ayrıntıları Aston tarafından açıklanmadı.

Ancak fabrika sürücüsü Jonny Adam ve AMR'den ziyade Aston Martin Lagonda ile sözleşmeli olan markanın sadık ismi Darren Turner'ın yeni aracın direksiyonuna geçenler arasında olduğu biliniyor.

Phil Keen'in de WEC'de D'Station Aston takımı için yarışan Tomonobu Fujii ile birlikte potansiyel bir müşteri takımı adına aracı kullandığı anlaşılıyor.

Evrim geçiren Vantage, FIA GT3 kurallarına göre düzenlenen tüm serilere katılabilecek.

Aston Martin GT3 Fotoğraf: Uncredited

Bu, Stephane Ratel Organizasyonu tarafından GT World Challenge serisinde ve IMSA'daki GT Daytona Pro ve GTD'nin yanı sıra WEC ve Avrupa Le Mans Serisi'nde gelecek sezon için GTE Am'in yerini alacak yeni LMGT3 kategorilerinde mücadele edebileceği anlamına geliyor.

Aston'un gelecek yıl WEC'de LMGT3'e katılacak üreticilerden biri olması bekleniyor ancak temsilci olarak hangi takımı seçeceği henüz açıklanmadı.