Aston Martin, WEC için Valkyrie Hypercar'ın geri dönebileceğine işaret etti

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Markanın ortak sahibi Lawrence Stroll, ileride fabrika takımı olarak Le Mans 24 Saat'e geri dönmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Stroll, AMR22 aracının lansmanında bir grup otomotiv sektörü muhabirine, markanın Le Mans'a geri dönmek için "görüşme halinde" olduğunu ve dönüşün "iletmeye çalıştıkları mesaj hangi kategoriye uyarsa uysun" geleceğini söyledi.

Stroll, yeni F1 tesisine kurulacak Aston Martin Performans Teknolojileri departmanının, Red Bull Racing teknik direktörü Adrian Newey tarafından tasarlanan Valkyrie de dahil olmak üzere ortadan motorlu süper otomobiller üzerinde çalışacağını söyledi.

Bu da, 2020 yılında durdurulan Valkyrie LMH programının geri dönebileceğine işaret ediyor.

Yeni performans departmanında, 2021 yılında F1'e getirilen bütçe kısıtlaması nedeniyle organizasyon içinde açıkta kalan kaynaklar kullanılacak.

Bu kaynaklar, başlangıçta yol otomobili geliştirilmesi için Aston ile ortak olan Kanadalı Multimatic organizasyonunun sorumluluğunda olan Valkyrie LMH'ye aktarılabilir.

Aston Martin, Valkyrie'nin pist versiyonunu zaten açıklamıştı.

Valkyrie AMR Pro, standart Valkyrie'den daha uzun ve daha geniş olmasının yanı sıra hibrit değil.

Yapılan açıklamada, "Aston Martin, Adrian Newey, Red Bull Advanced Technologies ve mühendislik partneri Multimatic, 2019 yılında yeni Hypercar sınıfında Le Mans 24 Saat'i kazanacak bir Aston Martin Valkyrie yarış aracının tasarımı için yoğun çalışmalar yaptı."

"Oldukça gelişmiş bu tasarım, yeni Valkyrie AMR Pro'nun temelini oluşturdu." denildi.

Potansiyel Valkyrie LMH programının nasıl finanse edileceği ise belirsiz.

Aston'un orijinal planı, Valkyrie LMG'nin gelişimini, araçların müşterilere satılmasıyla karşılamaktı.

Aston Martin Valkyrie AMR Pro Photo by: Motor1

Aston'a göre, 2020 Ocak ayında LMP2 temelli araçlı WEC'e daha ucuz ve alternatif bir rota sunan LMDh kategorisinin duyurulması, bu planı bozdu.

Plan, bir iptalden ziyade erteleme veya "duraklatma" olarak değerlendiriliyordu. Daha sonra Aston Martin, Stroll tarafından bir araya getirilen bir konsorsiyum ile devralındı.

Aston'un, son 18 aydır Valkyrie programının finansmanını devralmak için en az iki grup ile görüşmeler yaptığı biliniyordu.

Ancak Stroll'un bu konudaki çalışmaları devam ettirip ettirmediği ya da organizasyon içerisinden finanse etmeyi planlayıp planlamadığı bilinmiyor.

Valkyrie'nin yarış versiyonu, LMH kurallarının, yol araçlarının yarış için modifiye edilmesine izin vermesiyle, 2019'un ortalarında olası bir hale geldi.

Aston, 2019 Haziran ayında gridin eşitlenmesi için Balance of Performans sisteminin uygulanacağı doğrulandıktan sonra, 2021/2022 sezonunda WEC'de yarışma niyeti olduğunu duyurmuştu.

Aston Martin, Stroll'ün yorumlarını detaylandırmadı ya da markanın Le Mans'a ne zaman gireceğine dair bir ipucu vermedi.

"Spor araba yarışları Aston Martin'in DNA'sının bir parçası. Elbette, dayanıklılık yarışlarının en yüksek seviyesinde yarışmak istiyoruz."

"Ayrıca Aston Martin Racing, dünyanın her yerindeki Vantage GT programlarıyla müşterileri desteklediği için hiç ayrılmadığımızı hatırlamak da önemli."

Marka, Nicki Thiim ve Marco Sorensen ile 201/2020 şampiyonluğunu kazandıktan sonra GTE Pro programının sona erdiğini duyurdu.

2024'ten itibaren kategorinin GT3 bazlı kurallara geçerek sadece pro-am olacağı göz önüne alındığında, WEC'de GT yarışına dönülmesi olası görünmüyor.