Aston Martin, WEC GTE Pro fabrika takımı programını sonlandırdı

İngiliz üretici, konuyla ilgili resmi açıklamayı bugün yaptı ve bu açıklamada, müşteri operasyonlarına odaklanmak amacıyla Prodrive tarafından yönetilen fabrika ekibi programının sonlandırılacağına yer verildi.

Bu hamle, Lawrence Stroll'ün 2020'nin başlarında Aston Martin markasını devralmasının ve Racing Point F1 takımının gelecek yıl Aston Martin adını alacağının duyurulmasından sonra geliyor.

Aston Martin, 2012'den bu yana WEC'in GTE Pro sınıfında fabrika takımıyla mücadele ediyordu.

Prodrive, 2005 yılından bu yana her yıl Le Mans'ta Aston Martin Racing adı altında mücadele ediyordu. Ancak bu, taraflar arasındaki işbirliğinin noktalanacağı anlamına gelmiyor.

Aston Martin, GTE, GT3 ve GT4 kategorilerindeki ön motorlu GT'lerin yapımı ve satışı için Prodrive ile anlaşma yaptı.

Aston, yaptığı açıklamada 2019/20 WEC sezonunda, ikinci nesil Vantage GTE için belirlenen "her hedefe ulaştıklarını" belirtti.

Bunlar arasında Nicki Thiim ve Marco Sorensen'in yakaladığı' GTE Pro sürücüler şampiyonluğu ve Maxime Martin, Alex Lynn ile Harry Tincknell ile elde edilen Le Mans galibiyeti yer alıyor.

Aston Martin Racing Başkanı David King şunları söyledi: "Bu yıl uluslararası motor sporlarında Vantage için benzeri görülmemiş bir başarı yakaladık. GTE'den GT3 ve GT4'E kadar her seviyede önemli başarılar elde ettik."

"Ancak Vantage'da daha fazlası var. Bu yüzden GT yarışlarındaki en önemli etkinliklerde başarılar elde etmeye çalışırken, fabrika desteğinin ağırlığını partnerlerimize kaydırmanın zamanı geldi."

Aston, 2021'den itibaren Intercontinental GT Challenge, GT World Challenge Europe, IMSA Weathertech SportsCar Championship ve Super GT gibi serilerde müşteri takımlarını desteklemeye çalışacak.

Daha önce GTE Pro sınıfından Ford ve BMW de fabrika takımlarını çekme kararı almıştı.

Porsche, 2021 için GTE Pro'da yarışmaya devam edeceğini açıkladı, Ferrari ise AF Corse takımıyla devam etmeye olan niyetini açıkladı.

GTE Am'de devam etmeyi hedefliyor

Aston, gelecek sezon WEC'in GTE Am sınıfında müşteri ekipleri tarafından temsil edilmeyi umuyor. 2019/20 sezonunda ikinci olan TF Sport'un, seride kalabilmek için birden fazla seçenek üzerinde çalıştığı biliniyor.

Geçtiğimiz iki sezon TF Sport ile WEC'de mücadele eden temsilcimiz Salih Yoluç'un, aynı takım ile Avrupa Le Mans Serisinde (ELMS) LMP2 klasmanında yarışması bekleniyor.

2013'ten beri Prodrive Aston ile yarışan Kanadalı sürücü Paul Dalla Lana'nın planları da belirsizliğini koruyor.

Aston, 2021'de müşteri ekipleriyle birlikte tutacağı fabrika sürücülerinin listesinin ayrıntılarını henüz açıklamadı.