Aston Martin Valkyrie Hypercar, WEC testinde ilk kez pist üstünde görüntülendi

2011'den bu yana Le Mans 24 Saat zaferi için mücadele edecek ilk Aston Martin olma özelliği taşıyan Valkyrie, geçtiğimiz Salı günü Silverstone ve ardından Perşembe günü Donington Park'ta piste çıkarıldı.

Valkyrie AMR-LMH'yi hem WEC hem de IMSA'da kullanacak olan ABD merkezli Heart of Racing ekibi, bu iki sürüşü “deneme ve ilk değerlendirme testleri” olarak tanımladı.

Testler uzun zaman Aston Martin sürücüsü olan Darren Turner, Heart of Racing'den Mario Farnbacher ve Valkyrie projesinin önemli ortaklarından Multimatic Motosport ile sözleşmeli olan Harry Tincknell tarafından gerçekleştirildi.

Cosworth tarafından geliştirilen 6.5 litrelik V12 ile hayat bulan AMR-LMH'nin ilk fotoğrafları da Aston Martin tarafından yayınlandı.

Aston Martin Valkyrie AMR-LMH Photo by: Aston Martin

Aston Martin'in dayanıklılık programını yöneten motor sporları şefi Adam Carter, Silverstone ve Donington testlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Carter, “Test sürecinin henüz çok başında olmamıza rağmen şu ana kadar gördüklerimize bakarak AMR-LMH'nin belirlediğimiz kriterlere ulaşmasından memnunuz.” dedi.

Yeni aracın ilk yarışına 2025'in başlarında çıkması bekleniyor; başlangıçta Daytona 24 Saat hedeflense de, son günlerde ilk yarışının Katar olabileceği konuşulmaya başlandı.

Aston tarafından yapılan açıklamada aracın onaylanma süreci için hedefin sonbahar ayları olduğu açıklanmıştı. Bu da Daytona'da yarışmasına olanak tanıyacak.

HoR, yeni sezonda WEC'te iki AMR-LMH kullanacak.