Aston Martin, Valkyrie LMH aracı için test programına başladı

İngiliz üreticinin test programı bu ayın başlarında, gelecek yıldan itibaren Heart of Racing ekibi tarafından yarışacak olan yeni LMH'nin geliştirildiği Valkyrie AMR Pro pist aracı ile başladı.

Aston Martin dayanıklılık yarışları başkanı Adam Carter, Silverstone'daki koşuyu, LMH yılın ilerleyen dönemlerinde test edilmeye başlamadan önce bir 'erken sistem testi' olarak tanımladı.

AMR Pro ile 'yapabilecekleri bazı temel yazılım çalışmaları' olduğunu açıkladı.

Carter testin Silverstone'da son derece soğuk bir günde gerçekleştiğini ve sürüş görevlerinin 'Aston Martin Racing ailesinin çok güvendiği bir üyesi' tarafından yerine getirildiğini belirtti.

LMH hazır ve çalışır hale gelmeden önce AMR Pro ile daha fazla test yapılması planlanıyor.

"Çok yoğun testler olacak çünkü platform zaten mevcut, bu yüzden odaklandığımız hedeflerle ilerleyebiliriz."

"Bu testin neyle ilgili olduğu konusunda çok net hedeflerimiz var."

Carter, geçtiğimiz Ekim ayında duyurulan 2025 Valkyrie LMH'nin programda kalmaya devam ettiğini söyledi.

Fotoğraf tarafından: JEP / Motorsport Images Aston Martin Valkyrie AMR Pro

LMH'nin bu yılın ikinci çeyreğinin sonuna doğru programa uygun olarak piste çıkacağını söyledi.

AMR Pro, 2019 Le Mans 24 Saat yarışları öncesinde tanıtılan orijinal Valkyrie LMH projesinden geliştirildi ve ertesi yılın başlarında rafa kaldırıldı.

Araç, Formula 1 tasarım efsanesi Adrian Newey'den ilham alan Valkyrie yol otomobilinin uzun mesafeli, hibrit olmayan bir versiyonudur.

2021'de WEC'de yarışmaya başlayacak olan orijinal otomobil, üreticilerin Hypercar sınıfına yol tabanlı makinelerle girmesine izin vermek için formüle edilen kurallara göre üretildi.

Ancak Valkyrie yarış otomobilinin yeni iterasyonu, düzenlemelerin prototip alt kümesine göre geliştiriliyor.

Carter 2025 LMH programının lansmanında şunları söyledi: "AMR Pro aslında birisinin gidip satın alabileceği ve pist aracı olarak kullanabileceği bir Le Mans prototipidir - LMP1 performansına sahip 1000 beygir gücünde, 1000 kg ağırlığında bir araçtır."

"LMH'yi AMR Pro'ya dayandırmak size birçok fırsat sunarken bazı şeylerden daha az ödün vermeniz anlamına geliyor."

2025 Valkyrie LMH ayrıca hibrit olmayacak, yani yalnızca Cosworth tarafından yol otomobili için geliştirilen normal havalandırmalı V12 ile güçlendirilecek.