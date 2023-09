Aston Martin, Valkyrie ile 2025'te WEC'in en üst seviyesine dönebilir!

Valkyrie LMH programı, Aston ve ABD merkezli Heart of Racing takımının IMSA ve WEC'deki GT arenalarında halihazırda devam eden bir ilişkiyi geliştirmesiyle üç yıldan uzun bir sürenin ardından yeniden aktif hale getirilecek.

Autosport, bilgisayar oyunları kralı Gabe Newell tarafından desteklenen proje vasıtasıyla, 2021'de yarışmaya başlaması tasarlanan aracın nihayet piste çıkabileceğini öğrenmiş durumda.

Anlaşma henüz tamamlanmadı, ancak sadece birkaç hafta sonra her şey kesinleşebilir.

Aston Martin'in potansiyel program hakkında tedarikçilerle görüştüğü ve programı denetlemek üzere önemli çalışanlarını görevlendirdiği biliniyor.

Bunlar arasında bu yılın başlarında yeni Aston Martin Performans Teknolojileri bölümüne katılan eski Williams mühendislik direktörü Adam Carter da bulunuyor.

Valkyrie LMH'yi yeniden canlandırmak için çalıştığını doğrulamayan Aston Martin, yine de tüm seçenekleri değerlendirdiklerini vurgulamakta.

Bir sözcü "Hypercar sınıfının büyümesi bizi cesaretlendiriyor ve yüzüncü Le Mans 24 Saat bunun en güzel örneğiydi."

"Motor sporları sürekli gelişen bir alan, bu nedenle küresel bir hiper otomobil markası olarak elbette bu sınıfla yakından ilgilenmeye devam ediyoruz." dedi.

Heart of Racing takım patronu Ian James, "Her zaman yeni şeyleri değerlendiriyoruz."

"Uluslararası spor otomobil yarışlarının en üst sınıfına yükselme arzumuzu hiçbir zaman gizlemedik."

"Ancak şu an için hiçbir şey kararlaştırılmadı ve kesinlikle hiçbir şey imzalanmadı." ifadelerini kullandı.

Florida'daki atölyelerde çalışan Heart of Racing, bu yıl Aston ile ilk kez WEC gridinde kendini gösterdi.

İki tarafın da Valkyrie'i piste çıkarmaya yönelik planlarının kapsamı bilinmemekle birlikte, aracın hem WEC hem de IMSA'da yarışması amaçlanıyor.

