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Aston Martin, Valkyrie ile 2025'te WEC'in en üst seviyesine dönebilir!

Aston Martin, 2025 sezonundan itibaren Valkyrie ile WEC'in ve IMSA'nın en üst sınıfına dönmeyi hedefliyor.

Gary Watkins
Ekleyen:
Aston Martin Valkyrie

Valkyrie LMH programı, Aston ve ABD merkezli Heart of Racing takımının IMSA ve WEC'deki GT arenalarında halihazırda devam eden bir ilişkiyi geliştirmesiyle üç yıldan uzun bir sürenin ardından yeniden aktif hale getirilecek.

Autosport, bilgisayar oyunları kralı Gabe Newell tarafından desteklenen proje vasıtasıyla, 2021'de yarışmaya başlaması tasarlanan aracın nihayet piste çıkabileceğini öğrenmiş durumda.

Anlaşma henüz tamamlanmadı, ancak sadece birkaç hafta sonra her şey kesinleşebilir.

Aston Martin'in potansiyel program hakkında tedarikçilerle görüştüğü ve programı denetlemek üzere önemli çalışanlarını görevlendirdiği biliniyor. 

Bunlar arasında bu yılın başlarında yeni Aston Martin Performans Teknolojileri bölümüne katılan eski Williams mühendislik direktörü Adam Carter da bulunuyor.

Valkyrie LMH'yi yeniden canlandırmak için çalıştığını doğrulamayan Aston Martin, yine de tüm seçenekleri değerlendirdiklerini vurgulamakta. 

Bir sözcü "Hypercar sınıfının büyümesi bizi cesaretlendiriyor ve yüzüncü Le Mans 24 Saat bunun en güzel örneğiydi."

"Motor sporları sürekli gelişen bir alan, bu nedenle küresel bir hiper otomobil markası olarak elbette bu sınıfla yakından ilgilenmeye devam ediyoruz." dedi.

The AMR Pro track day Valkyrie incorporates technology from the still-born racer on its launch in 2021

The AMR Pro track day Valkyrie incorporates technology from the still-born racer on its launch in 2021

Photo by: JEP / Motorsport Images

Heart of Racing takım patronu Ian James, "Her zaman yeni şeyleri değerlendiriyoruz."

"Uluslararası spor otomobil yarışlarının en üst sınıfına yükselme arzumuzu hiçbir zaman gizlemedik."

"Ancak şu an için hiçbir şey kararlaştırılmadı ve kesinlikle hiçbir şey imzalanmadı." ifadelerini kullandı.

Florida'daki atölyelerde çalışan Heart of Racing, bu yıl Aston ile ilk kez WEC gridinde kendini gösterdi.

İki tarafın da Valkyrie'i piste çıkarmaya yönelik planlarının kapsamı bilinmemekle birlikte, aracın hem WEC hem de IMSA'da yarışması amaçlanıyor.

HoR won the GTD class and beat the GTD Pro entries at the Daytona 24 Hours with team boss James and Roman De Angelis joined by works drivers Marco Sorensen and Darren Turner

HoR won the GTD class and beat the GTD Pro entries at the Daytona 24 Hours with team boss James and Roman De Angelis joined by works drivers Marco Sorensen and Darren Turner

Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

Valkyrie konseptinin ilk ortaya çıkışından bu yana büyük ölçüde değişmediğine inanılıyor.

Cosworth ile birlikte sokak otomobili için geliştirilen aynı 6.5 litrelik normal aspirasyonlu V12 ile güçlendirilen araç, halihazırda yollardaki diğer Aston Martin araçlarının aksine arka aks hibrit sistemi olmadan çalışacak.

Bu konfigürasyon, Aston Martin'in 2021'deki lansmanında tanıttığı AMR Pro ile aynı gün Valkyrie için de geliştirilmeye başlandı

Aston Martin, Aralık 2018'de yayınlanan orijinal LMH kurallarında yapılan revizyonlardan faydalanarak, sınıfı yolda giden bir hiper otomobili temel olarak kullanmak isteyen üreticilere açtı.

Müşteri araçlarının satışı, Valkyrie LMH için iş planının temel taşlarından biriydi.

Aston, LMP2 tabanlı LMDh araçlarının WEC'in Hypercar bölümüne dahil edilmesiyle programın mali geçerliliğinin baltalandığını iddia etti.

Ocak 2020'de LMDh'nin duyurulmasının hemen ardından Aston'dan Valkyrie programının askıya alındığını belirten bir açıklama geldi.

Geçen yılın başlarında, İngiliz markasının satın alınmasına öncülük ettikten sonra Racing Point F1 takımını Aston Martin olarak yeniden markalaştıran Lawrence Stroll'un yorumlarına kadar proje tamamen ölü gibi görünüyordu. 

Aston, 2011'deki kısa ömürlü ve başarısız AMR-One üstü açık LMP1'den bu yana Le Mans'ın en üst sınıfında yer almıyor.

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