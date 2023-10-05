Aston Martin, Valkyrie Hypercar aracında Alonso'ya yer vermeyecek

Takım bunun yerine, 2025'te başlayacak Dünya Dayanıklılık Şampiyonası ve IMSA SportsCar Şampiyonası'nda Valkyrie LMH ile yürüteceği sezonların kadrosunu mevcut sürücü listelerinden oluşturmayı planlıyor.

Bu da Heart of Racing'in IMSA'daki iki GT Daytona sınıfında ve WEC'deki GTE Am sınıflarında sahip olduğu sürücülerle Aston Martin Racing'in kadrolarını oluşturacağı manasına geliyor.

Aston Martin dayanıklılık motor sporları başkanı Adam Carter, Toyota ile Le Mans 24 Saat yarışını iki kez kazanan Fernando Alonso ya da Lance Stroll'un Çarşamba günü açıklanan Valkyrie programına olası katılımı sorulduğunda "onların gündüz işleri var" yanıtını verdi.

Carter, "GT programındaki grupta olduğu gibi AMR tarafında da iyi bir istikrarımız var."

"İlk testler için onlardan yararlanılacak ve eğer doğru referansları gösterirlerse kendilerini kanıtlamaları için bir fırsat verilecek." dedi.

Heart of Racing takım patronu Ian James Carter'ın görüşünü yineleyerek Ferrari ve Porsche'nin GT programlarındaki sürücülerini LMH ve LMDh prototipleriyle yarışmaları için başarılı bir şekilde terfi ettirmelerine dikkat çekti.

Motorsport.com'a verdiği demeçte James, "Ferrari ve Porsche programlarında GT sürücülerini gerçekten benimsediklerini ve bunun onlar için çok başarılı olduğunu gördük."

"Kadromuzu başlangıçta Heart of Racing ve AMR sürücülerinin mevcut portföyünden seçmeye çalışacağız ve daha sonra ihtiyaç duydukça bunu tamamlayacağız." şeklinde konuştu.

Aston Martin Valkyrie Fotoğraf tarafından: Aston Martin

Halen 2024 sonuna kadar Aston Martin ile sözleşmesi bulunan 42 yaşındaki Alonso'nun F1 kariyerini tamamladıktan sonra bir Valkyrie ile yarışması olasılığı sorulduğunda James şu yanıtı verdi: "Hiçbir kapı kapalı değil."

"Ancak Heart of Racing açısından büyük bir isme sahip olmak gibi bir hırsımız yok; bunun programın başarısı için çok önemli olduğunu düşünmüyorum."

AMR'nin GT havuzunda iki kez WEC GTE Pro şampiyonu olan Nicki Thiim ve Marco Sorensen bulunuyor.

Sorensen bu yıl Aston Martin Vantage GT3 ile Heart of Racing'in IMSA'daki GTD kadrosunun bir parçası olurken, Thiim 2020 Daytona 24 Saat'te takımla tek seferlik bir performans sergiledi.

Hem Thiim hem de Sorensen geçtiğimiz sezonlarda LMP2'de prototip deneyimi kazandı: Thiim 2021 Asya Le Mans Serisi'nde, Sorensen ise aynı yıl Le Mans 24 Saat'te yarıştı.

Ross Gunn, takımın GTD Pro kadrosunun tam sezonluk bir üyesi.

Şu anda fabrika kadrosunun diğer üyeleri Jonny Adam, Charlie Eastwood ve Valentin Haase-Clot.

Heart of Racing'in düzenli pilotlarından Alex Riberas, takımın GTD Pro'daki diğer tam sezon sürücüsü ve aynı zamanda WEC'de Vantage GTE ile yarışıyor.

Valkyrie programındaki testler başlangıçta, daha kesin bir araç ortaya çıkana kadar LMH aracının geliştirildiği AMR Pro pist günü Valkyrie aracının bir varyantıyla çalışmaya odaklanacak gibi görünüyor.