Alpine WEC takımı, Alonso'nun da opsiyonları arasında olduğunu düşünüyor

Renault Grup'un bir parçası olan Alpine, 2023 ya da 2024 sezonu için bir LMDh prototipi (Le Mans hiper aracı) geliştirdiğini açıklamıştı.

Alpine'in CEO'su Laurent Rossi'ye göre; Alpine'le F1'e geri dönmesinin öncesinde 2018 ve 2019 yıllarında Toyoto'yla 2 kez Le Mans 24 Saat yarışını kazanan Alonso, yeni LMDh prototipini sürmesi için kesin bir seçim olurdu.

Konu hakkında konuşan Rossi, "Renault Grup'un motor sporlarındaki en büyük elçilerinden biti ve onun F1 sonrasında yarışmaya devam etmesi bizim için normal olurdu."

"Gelecekte dayanıklılık yarışları yaparsak, bir noktada onun takımda olması mantıklı olurdu."

Rossi, Alonso ve Alonso'nun takım arkadaşı Esteban Ocon'un bu hafta sonu gerçekleştirilecek Le Mans 24 saat yarışını ziyaret edeceklerini çünkü "Alpine'in Le Mans ve dayanıklılığı sevdiğini" belirtti.

Rossi ayrıca, Alpine'in dayanıklılık serilerindeki varlığını devam ettirmek için birçok seçeneği göz önünde bulundurduğunu ve bu seçeneklerin bu sene hiper araçlarla yarışan Alpine-Gibson A480 LMP1 programından daha da öteye gittiğini söyledi. Alpine'in A480 aracı, teoride, gelecek sezon WEC'de yarışamayacak.

Rossi, "LMH'yle yarışabiliriz, LMDh'yle olabilir. Dayanıklılık serilerinde yarışmaya devam etmeye olumlu bakıyorum. dedi.

Rossi ayrıca, Fransız markanın yeni bir prototip üretmek üzerinde şiddetli bir biçimde göz önünde bulundurduklarını ekledi ancak Alpine'in yeni prototipinde hangi yolu izleyeceği konusunda bilgi vermedi.

"Çok detaya inmeyeceğim çünkü bu kararın boyutları var ve çok fazla bilgi vermek istemiyoruz."

#36 Alpine Elf Matmut Alpine A480 - Gibson: André Negrão, Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere Photo by: Alessio Morgese

Rossi, yeni bir Alpine aracının LMP2 temelli LMDh hibrit kategorisinin ilk yılı olan 2023'te ya da 2024 gelmesini beklediğini söyledi ancak kararın henüz yakın olmadığını vurguladı.

"Yılın sonuna kadar şu konularda karara varacağız: Devam edecek miyiz?, hangi kategoride ve hangi zaman zaman çizelgesinde."

"Henüz bir karar vermedik çünkü bütün parametrelere bakmak için biraz daha zaman gerektiriyor."

"Bahsettiğim şey ekonomik denklem ve kazanma şansımız olacak şekilde devam etmemiz için ne yapılması gerekeceği."

Rossi'ye göre, 2024'e kadar Alpine'de kalmayı planladığını söyleyen Alonso'nun F1'de sürmeye devam ederken spor araçlarıyla da yarışması muhtemel değil. Rossi, Alonso'nun F1'de devam ederken WEC'de de yarışmasının "mümkün olmadığını" söyledi.

Alpine, yeni bir prototip tasarlayacaksa Enstone'daki F1 fabrikasının teknik kaynaklarından yararlanılması muhtemel.

"Uzmanlığımızın avantajını kullanmayı planlıyoruz. İki seri [F1 ve WEC] açık bir şekilde aynı değil ancak bu iki serinin örtüştüğü yerler var."

Rossi, Fransız Signatech markasının Alpine'in takım partneri olarak kalmaya devam edeceğini doğruladı.

Rossi, yeni bir araç üretmeye karar verirlerse 2022'de de mevcut araçları A480 kullanmak konuşacaklarını söyledi.

Mevcut kurallar altında eski LMP1 aracınızı yeni hiper araç sınıfında sadece 1 sezon kullanabiliyorsunuz.