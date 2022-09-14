Alpine, Toyota'nın iki tur gerisinde kalmalarından ötürü şaşkın

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Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Fuji 6 Saat'te büyük bir Toyota dominasyonu hakimdi, her iki araç da mücadeleyi en yakın rakipleri Alpine'in 2 tur önünde tamamladı.

Özel izin sayesinde bu sezon bir LMP1 aracıyla yarışan takım mücadele öncesi Performans Dengesi (BoP) nedeniyle epey yara almıştı, bu nedenle Cuma günü antrenmanlardan sonra konuşan Alpine sürücüsü Andre Negrao "Toyota ile mücadele etme şanslarının olmadığını" söylemişti.

Her ne kadar Peugeot'un dayanıklılık sorunları sayesinde podyuma çıksalar da, Lapierre performanslarının bu kadar kısılmasından ötürü hayal kırıklığını gizlemiyor.

Motorsport.com'a konuşan Lapierre, "Bu sonucu bekliyorduk, bu kadar fark olmasını ise beklemiyorduk, hayal kırıklığına uğradığımızı söyleyebilirim. Altı saatlik bir yarışta iki tur yemek çok fazla."

"Strateji açısından yapabileceğimiz pek bir şey yoktu, nitekim sarı bayrak periyotlarında pek bir şey yaşanmadı ve Toyota'dan daha az yakıtımız vardı."

“Sadece yarışı tamamlamaya ve şampiyonadaki hasarı azaltmaya çalıştık."

Toyota Gazoo Racing Avrupa teknik direktörü Pascal Vasselon da Alpine ile aralarındaki iki turluk farkın markanın beklentilerini aştığını kabul etti.

Vasselon, "BoP saf performansa yönelikti, bu anlamda tüm araçlar birbirine oldukça yakındı. İki tur beklediğimizden daha fazla. Ancak sürücülerimiz trafiği ve lastikleri çok daha iyi yönettiler."

"Yaptığımız bir diğer şey de, en başından beri beklediğimiz gibi, bir pit daha az yapmaktı. Yarışı altı bölümde bitirmeye karar verdik, bu da işe yaradı." dedi.

Alpine'in üçüncülüğü, Lapierre, Negrao ve Vaxiviere üçlüsünün Kasım ayında Bahreyn'de yapılacak sezon finaline Toyota pilotları Sebastien Buemi, Brendon Hartley ve Ryo Hirakawa ile aynı puanda gitmesi anlamına geliyor.

Lapierre sekiz saatlik yarış için Toyota'yı "favori" olarak nitelendirdi ancak Fuji'de yaşadığı hayal kırıklığına rağmen sonuna kadar zorlayacağına söz verdi.

Fransız sürücü, "Bahreyn Toyota'ya uygun bir pist çünkü çok sayıda uzun düzlük var ama yine de her şey olabilir. Hâlâ bir şansımız olduğu sürece her şeyimizi vereceğiz."

"Toyota'nın tüm sezon boyunca olduğu gibi favori olduğunu biliyoruz, ancak bir şansımız var, puan olarak eşitiz, bu yüzden bunun için savaşmaya çalışacağız." dedi.