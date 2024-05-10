Alpine, Spa'da Alpenglow Hy4 hidrojen yanmalı prototipini tanıtıyor

Daha öncesinde 2022 Paris Motor Show'da sunulan konsept bir otomobili temel alan 340 bg gücündeki Alpenglow Hy4, turboşarjlı 2,0 litrelik sıralı dört silindir içeren içten yanmalı (hidrojen) bir motor ile çalışıyor.

Şu anda gaz formuyla üç tankta depolanıyor, ancak Alpine araca daha iyi entegre olacağına ve yakıt ikmali sürelerini iyileştireceğine inandığı için sıvı depolamaya geçmeyi planlıyor.

Alpenglow Hy4'ün deneme sürüşleri önümüzdeki ay Le Mans 24 Saat'te de yapılacak, yıl sonundan önce yeni bir V6 motora sahip ikinci bir hareketli versiyon tanıtılacak.

Alpine'in Alpenglow Hy4'ü piyasaya sürmesi, 2027 Le Mans 24 Saat için planlanan hidojen sınıfına verdiği önemi de gösteriyor. Aynı zamanda Renault Grubu, karbon nötralite hedeflerine ulaşmak için bir dizi girişimde bulunuyor.

Alpine Motorsporları başkan yardımcısı Bruno Famin, "Motor sporlarının karbonsuzlaştırılmasına aktif katılımımızın bir parçası olarak, hidrojen yakıtlı içten yanmalı motoru son derece umut vadeden bir çözüm olarak görüyoruz."

"Hidrojenin gelecek nesil dayanıklılık araçlarının karbonsuzlaştırılmasında önemli bir adım olacağını ve özellikle daha fazla kompaktlık ile performans için sıvı depolamaya geçiş yapılarak Formula 1 için de kullanılabileceğini düşünüyoruz.

"Alpenglow konsepti bunu mükemmel bir şekilde örneklendiriyor, yarının hidrojen motorlarını geliştirmek için gerçek bir teknolojik laboratuvar." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Alpine Alpenglow Hy4 Photo by: Alpine

Alpenglow, bilinmeyen bir üreticinin tedarik ettiği bir LMP3 karbon şasi ve sıralı yarış vites kutusuna sahip. Alpine, aracın performansının benzinli eşdeğerine yakın olduğunu ve yaklaşık 270 km/s'lik bir son hıza ulaşabileceğini söylüyor.

İki koltuğun yerleştirilebileceği şekilde orijinal konsepte göre genişletilmiş iç mekana ve yeniden tasarlanmış çarpışma kutusuna sahip olan araç, ayrıca markanın WEC Hypercar kategorisinde yarışan A424 LMDh ile bilinçli olarak uyumlu hale getirildi.

Diğer değişiklikler arasında daha fazla aerodinamik verimlilik için ön splitter ve arka difüzörde yapılan revizyonlar yer alırken, otomobil Michelin tarafından üretilen özel lastiklere sahip.

Alpine tasarım direktörü Antony Villain, "2022 Paris'te tanıtılan Alpine Alpenglow'dan konsept otomobilinden bu yana, böylesine benzersiz bir araçla verdiğimiz sözü yerine getirmeyi yani onu piste çıkarmayı dört gözle bekliyorduk. Ve bu artık gerçek oldu."

"Alpine Alpenglow Hy4 artık orijinal konsept otomobilin görsel olarak önerdiği tüm performansı sergileyebilir. Beklediğiniz tüm görsel ve akustik ifadeye sahip gerçek bir yarış arabası." dedi.